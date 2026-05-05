Байсангур Сусуркаев – Джорден Сантос, 10 мая: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Россиянин Байсангур Сусуркаев громко дебютировал в UFC, а теперь готовится укрепить свои позиции в лиге. Друг Хамзата Чимаева выступит в андеркарде титульного поединка товарища. Противостоять Сусуркаеву будет бразилец Джорден Сантос. Чем завершится этот бой в среднем весе (до 83,9 кг)?
Сусуркаев
Сантос
|Россия
Страна
Бразилия
|25
Возраст
28
|11
Бои
13
|11 (9 / 1 / 1)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
11 (3 / 4 / 4)
|0
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (0 / 0 / 2)
|188
Рост (см)
183
|200,5
Размах рук (см)
192
|117
Размах ног (см)
104
Родился в Махачкале, но вырос в Грозном. По национальности чеченец. В десятилетнем возрасте начал заниматься рукопашным боем, впоследствии освоил боевое самбо, панкратион, муай-тай. В профессиональных ММА выступает с 2019 г. Большую часть карьеры провел в промоушене ACA Young Eagles, но затем была пауза в карьере. Возобновив выступления, добрался до Претендентской серии Дэйны Уайта, где одержал победу. В сильнейшей лиге выиграл оба боя. В последнем поединке в ноябре нокаутировал Эрика Макконико в третьем раунде.
Обладатель коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2015 г. Стал чемпионом Thunder Fight Championship, после чего победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. Проиграл дебютный поединок в лиге, но в последнем бою в октябре одолел Дэнни Барлоу единогласным решением судей.
Сусуркаев на старте карьеры в UFC старается двигаться в стиле Чимаева. Частые выступления, самоуверенное позиционирование, агрессивный стиль и охота за финишами. Бой с Сантосом станет для россиянина четвертым за девять месяцев. Потенциал у Сусуркаева действительно высокий, но нехватка опыта пока слишком видна. Порой спортсмен будто перегорает, чрезмерно суетится. Нет уверенности в том, что при повышении уровня оппозиции он сохранит идеальный рекорд.
Но пока Сусуркаев встретится со вполне проходным соперником. Впрочем, и недооценивать Сантоса не стоит. Разрыв в котировках вовсе кажется завышенным. Бразилец достаточно универсален, чтобы как минимум доставить россиянину хлопот. Резюмируя, рискнем предположить, что Сусуркаев в итоге победит, но вряд ли экстремально быстро.
Турнир UFC 328 пройдет на арене «Prudential Center» в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Шоу стартует в полночь с 9 на 10 мая по московскому времени. Бой Сусуркаев – Сантос стоит ожидать около 00:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец». Прямой эфир на федеральном «Матч ТВ» начнется в 01:00 мск.
Основной кард
Прелимы