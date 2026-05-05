Байсангур Сусуркаев – Джорден Сантос, 10 мая: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Сусуркаев на старте карьеры в UFC старается двигаться в стиле Чимаева. Частые выступления, самоуверенное позиционирование, агрессивный стиль и охота за финишами. Бой с Сантосом станет для россиянина четвертым за девять месяцев. Потенциал у Сусуркаева действительно высокий, но нехватка опыта пока слишком видна. Порой спортсмен будто перегорает, чрезмерно суетится. Нет уверенности в том, что при повышении уровня оппозиции он сохранит идеальный рекорд.

Но пока Сусуркаев встретится со вполне проходным соперником. Впрочем, и недооценивать Сантоса не стоит. Разрыв в котировках вовсе кажется завышенным. Бразилец достаточно универсален, чтобы как минимум доставить россиянину хлопот. Резюмируя, рискнем предположить, что Сусуркаев в итоге победит, но вряд ли экстремально быстро.