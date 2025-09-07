Ведомости
Марчин Тыбура — Анте Делия, 6 сентября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

В 2015 году они бились за пояс российской лиги
Александр Бокулёв
Хорват Анте Делия после нескольких лет довольно успешных выступлений в PFL готовится к дебюту в UFC. Его следующим соперником будет поляк Марчин Тыбура. Сумеет ли новичок промоушена сразу ворваться в топ-15 тяжелого дивизиона (до 120,2 кг)?

Статистика

Свернуть

Тыбура

 

Делия

Польша

Страна

Хорватия

39

Возраст

35

36

Бои

31

27 (10 / 7 / 10)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

25 (12 / 6 / 7)

9 (5 / 1 / 3)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

6 (4 / 1 / 1)

7

Место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC

190,5

Рост (см)

195,5

198

Размах рук (см)

200,5

117

Размах ног (см)

104

Марчин Тыбура

Свернуть

Начал активно заниматься спортом после 20-летия, получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. С 2011 года выступает в профессиональных MMA. Несколько лет провел в российской лиге M-1 Global, где дважды завоевывал пояс в тяжелом весе. После этого перешел в UFC, под эгидой которого выиграл 14 раз при восьми поражениях. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в марте одолел Мика Паркина единогласным решением судей.

Анте Делия

Свернуть

В профессиональных MMA выступает с 2011 года. Бился в том числе в российской лиге M-1 Global. В 2019 году перешел в PFL, в 2022-м стал чемпионом организации в тяжелом весе, выиграв Гран-при на миллион долларов. Шел на серии из пяти побед, но уступил Валентину Молдавскому. Затем покинул PFL и в последнем поединке в апреле за 40 секунд нокаутировал Йоргана Де Кастро под эгидой FNC.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа ТыбурыПобеда ДелииДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,852,001,602,25

Прогноз на бой

Свернуть

Тыбуру уже не раз пытались списать со счетов, но он продолжает отстаивать свое место в топ-10 тяжелого дивизиона UFC. Конечно, с возрастом и без того не самый быстрый поляк теряет в скорости и рефлексах, но за счет опыта и рационального стиля он по-прежнему хорош. Тыбура может конкурировать с большинством соперников и в стойке, и в партере. Умеет проводить взрывные атаки и, наоборот, «вязать» оппонентов в клинче и на настиле.

Стилистически Делия довольно похож на поляка. Вот только средний уровень оппозиции хорвата хуже, а явных козырей у него не видно. Да и фактор дебюта может сковывать новичка, который и без того порой весьма пассивен в клетке. 

Резюмируя, не согласимся с букмекерами, считающими досрочную развязку более вероятной, чем полный бой. Вряд ли мы увидим интенсивный поединок. Скорее, это будет довольно осторожное и вязкое противостояние, которое как минимум перейдет за экватор. И шансов на такой дистанции потенциально больше у Тыбуры.

А первый поединок спортсменов, который прошел в 2015 году, едва ли можно принимать во внимание. Тогда поляк победил из-за травмы хорвата в первом раунде.

Полный кард, где смотреть бой Тыбура Делия II

Свернуть

Турнир UFC Fight Night 258 пройдет на «Accor Arena» в Париже (Франция). Шоу стартует в субботу, 6 сентября, в 19:00 по московскому времени. Бой Тыбура Делия стоит ожидать около 21:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» начнет прямой эфир в 21:00 мск.

Основной кард

Прелимы

  • Уильям Гомис (Франция) — Роберт Рухала (Польша). Полулегкий вес;
  • Омар Си (Франция) — Брендсон Рибейро (Бразилия). Полутяжелый вес;
  • Марчин Тыбура (Польша) — Анте Делия (Хорватия). Тяжелый вес;
  • Харри Хардвик (Англия) — Кауе Фернандес (Бразилия). Легкий вес;
  • Сэм Паттерсон (Англия) — Трей Уотерс (США). Полусредний вес;
  • Брэд Таварес (США) — Роберт Брычек (Польша). Средний вес;
  • Андреас Густафссон (Швеция) — Ринат Фахретдинов (Россия). Полусредний вес;
  • Шауна Бэннон (Ирландия) — Сэм Хьюз (США). Женский минимальный вес.

