Марчин Тыбура — Анте Делия, 6 сентября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Хорват Анте Делия после нескольких лет довольно успешных выступлений в PFL готовится к дебюту в UFC. Его следующим соперником будет поляк Марчин Тыбура. Сумеет ли новичок промоушена сразу ворваться в топ-15 тяжелого дивизиона (до 120,2 кг)?
Тыбура
Делия
Польша
Страна
Хорватия
39
Возраст
35
36
Бои
31
27 (10 / 7 / 10)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
25 (12 / 6 / 7)
9 (5 / 1 / 3)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
6 (4 / 1 / 1)
7
Место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC
—
190,5
Рост (см)
195,5
198
Размах рук (см)
200,5
117
Размах ног (см)
104
Начал активно заниматься спортом после 20-летия, получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. С 2011 года выступает в профессиональных MMA. Несколько лет провел в российской лиге M-1 Global, где дважды завоевывал пояс в тяжелом весе. После этого перешел в UFC, под эгидой которого выиграл 14 раз при восьми поражениях. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в марте одолел Мика Паркина единогласным решением судей.
В профессиональных MMA выступает с 2011 года. Бился в том числе в российской лиге M-1 Global. В 2019 году перешел в PFL, в 2022-м стал чемпионом организации в тяжелом весе, выиграв Гран-при на миллион долларов. Шел на серии из пяти побед, но уступил Валентину Молдавскому. Затем покинул PFL и в последнем поединке в апреле за 40 секунд нокаутировал Йоргана Де Кастро под эгидой FNC.
Тыбуру уже не раз пытались списать со счетов, но он продолжает отстаивать свое место в топ-10 тяжелого дивизиона UFC. Конечно, с возрастом и без того не самый быстрый поляк теряет в скорости и рефлексах, но за счет опыта и рационального стиля он по-прежнему хорош. Тыбура может конкурировать с большинством соперников и в стойке, и в партере. Умеет проводить взрывные атаки и, наоборот, «вязать» оппонентов в клинче и на настиле.
Стилистически Делия довольно похож на поляка. Вот только средний уровень оппозиции хорвата хуже, а явных козырей у него не видно. Да и фактор дебюта может сковывать новичка, который и без того порой весьма пассивен в клетке.
Резюмируя, не согласимся с букмекерами, считающими досрочную развязку более вероятной, чем полный бой. Вряд ли мы увидим интенсивный поединок. Скорее, это будет довольно осторожное и вязкое противостояние, которое как минимум перейдет за экватор. И шансов на такой дистанции потенциально больше у Тыбуры.
А первый поединок спортсменов, который прошел в 2015 году, едва ли можно принимать во внимание. Тогда поляк победил из-за травмы хорвата в первом раунде.
Турнир UFC Fight Night 258 пройдет на «Accor Arena» в Париже (Франция). Шоу стартует в субботу, 6 сентября, в 19:00 по московскому времени. Бой Тыбура — Делия стоит ожидать около 21:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» начнет прямой эфир в 21:00 мск.
Основной кард
Прелимы