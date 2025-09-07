Марчин Тыбура — Анте Делия, 6 сентября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Тыбуру уже не раз пытались списать со счетов, но он продолжает отстаивать свое место в топ-10 тяжелого дивизиона UFC. Конечно, с возрастом и без того не самый быстрый поляк теряет в скорости и рефлексах, но за счет опыта и рационального стиля он по-прежнему хорош. Тыбура может конкурировать с большинством соперников и в стойке, и в партере. Умеет проводить взрывные атаки и, наоборот, «вязать» оппонентов в клинче и на настиле.

Стилистически Делия довольно похож на поляка. Вот только средний уровень оппозиции хорвата хуже, а явных козырей у него не видно. Да и фактор дебюта может сковывать новичка, который и без того порой весьма пассивен в клетке.

Резюмируя, не согласимся с букмекерами, считающими досрочную развязку более вероятной, чем полный бой. Вряд ли мы увидим интенсивный поединок. Скорее, это будет довольно осторожное и вязкое противостояние, которое как минимум перейдет за экватор. И шансов на такой дистанции потенциально больше у Тыбуры.

А первый поединок спортсменов, который прошел в 2015 году, едва ли можно принимать во внимание. Тогда поляк победил из-за травмы хорвата в первом раунде.