Урал — Рубин, 6 ноября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Кто победит в матче «Урал» - «Рубин»?

Аналитики букмекерских контор отдают небольшое предпочтение в паре хозяевам. Два последних домашних матча с “Рубином” “Урал” выиграл с общим счетом 5:0.

Где бесплатно смотреть матч «Урал» - «Рубин»?

Федеральный канал «Матч ТВ» не планировал трансляции из Екатеринбурга. Увидеть игру смогут абоненты кабельного канала «Матч Премьер», а также зарегистрированные пользователи БК Winline.

Где купить билеты на матч «Урал» - «Рубин» ?

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Екатеринбург Арена» или онлайн - на официальном сайте «Урала». Стоимость - от 100 до 3 000 (VIP) рублей.

Нужен ли FAN ID для прохода на матч?

Да, паспорт болельщика требуется на всех матчах РПЛ.