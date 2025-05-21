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3 ноября 9:02ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Урал — Рубин, 6 ноября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Гончаренко с Рахимовым не ввяжутся в авантюру
Валентин Васильев

В нерабочий понедельник, 6 ноября, в чемпионате России состоятся три матча 14-го тура. В Екатеринбурге сойдутся прямые конкуренты - “Урал” и “Рубин". Месяц назад в кубковом противостоянии сильнее оказались “шмели”. Смогут повторить?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Урал» (Екатеринбург) 

06.11.2023, Пн

16:30 МСК

«Рубин» (Казань)

П1 - 2.17

Х - 3.30

П2 - 3.65

Турнир: чемпионат России по футболу, 14-й тур

Стадион: «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Урал»841230-37
«Рубин»124837-30

Последние пять игр «Урала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.11.2023«Ростов»

2:1

«Урал»

Кубок России

29.10.2023«Динамо»

2:1

«Урал»

РПЛ

22.10.2023«Урал»

1:4

«Сочи»

РПЛ

07.10.2023«Урал»

2:2

«Локомотив»

РПЛ

03.10.2023«Урал»

2:0

«Рубин»

Кубок России

29.09.2023«Ростов»

2:2

«Урал»

РПЛ

Последние пять игр «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.11.2023«Локомотив»

3:0

«Рубин»

Кубок России

27.10.2023«Рубин»

1:0

«Балтика»

РПЛ

21.10.2023«Рубин»

0:0

ЦСКА

РПЛ

08.10.2023«Ахмат»

0:1

«Рубин»

РПЛ

03.10.2023«Урал»

2:0

«Рубин»

Кубок России

Турнирная таблица

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Перед 14-м туром команды расположились на соседних, 10-11-м местах. Даже очков у них поровну - по 16.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар1384121-828
2. Зенит1382327-1326
3. Крылья Советов1364327-1822
4. Динамо1356219-1621
5. ЦСКА1356223-1721
6. Пари НН1362512-1120
7. Спартак1362518-2020
8. Локомотив1355318-1720
9. Ростов1344521-2416
10. Урал1344514-2016
11. Рубин1344512-2016
12. Факел1343611-1515
13. Ахмат1333713-1712
14. Оренбург1333715-2112
15. Балтика1332812-1911
16. Сочи13301013-209

Прогноз на матч

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Прагматики Гончаренко и Рахимов придерживаются схожих взглядов в футболе: для обоих самое красивое в игре - это счет на табло. Соответственно они строят свою игру - с акцентом на надежность сзади. От их очной встречи едва ли можно ожидать голевой феерии. Особенно - в конце круга. Мы и не ожидаем. 

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
«Мелбет»До 15 тысяч рублей100% бонус на первый депозит
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Трансляции

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Посмотреть игру «Урал» - «Рубин» можно будет можно будет на кабельном телеканале «Матч Премьер и на ресурсах некоторых букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Урал»: Газинский, Влут (оба - травмы).

«Рубин»: Йевтич (травма).

Ориентировочные стартовые составы на матч «Урал» - «Рубин»:

Позиция«Урал»«Рубин»Позиция
Вратарь1. Помазун22. ДюпинВратарь
Защитник15. Кулаков5. АшурматовЗащитник
Защитник46. Мамин15. ВуячичЗащитник
Защитник4. Эмерсон27. ГрицаенкоЗащитник
Полузащитник25. Кики70. КабутовПолузащитник
Полузащитник10. Бикфалви51. РожковПолузащитник
Полузащитник 8. Мишкич21. ЗотовПолузащитник 
Полузащитник55. Аюпов33. РахмоналиевПолузащитник
Полузащитник21. Дмитриев9. ЛомовицкийПолузащитник
Нападающий7. Юшин20. ФамейеНападающий
Нападающий79. Каштанов44. ДакуНападающий
Главный тренерВиктор ГончаренкоРашид РахимовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Предложения PARI на этот матч радуют глаз. Коэффициент на победу хозяев превышает двойку, тогда как на гостей и вовсе составляет 3.65. Котировка на ничью немного ниже, но тоже довольно привлекательна. 

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Урал» - «Рубин»?

Аналитики букмекерских контор отдают небольшое предпочтение в паре хозяевам. Два последних домашних матча с “Рубином” “Урал” выиграл с общим счетом 5:0.

Где бесплатно смотреть матч «Урал» - «Рубин»?

Федеральный канал «Матч ТВ» не планировал трансляции из Екатеринбурга. Увидеть игру смогут абоненты кабельного канала «Матч Премьер», а также зарегистрированные пользователи БК Winline. 

Где купить билеты на матч «Урал» - «Рубин»

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Екатеринбург Арена» или онлайн - на официальном сайте «Урала». Стоимость - от 100 до 3 000 (VIP) рублей.

Нужен ли FAN ID для прохода на матч?

Да, паспорт болельщика требуется на всех матчах РПЛ.

UPD: результат

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Наша ставка выиграла. «Рубин» одержал победу со счетом 1:0 благодаря голу Вады на 62-й минуте.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных