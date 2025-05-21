Урал — Рубин, 6 ноября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Партнерский проект
В нерабочий понедельник, 6 ноября, в чемпионате России состоятся три матча 14-го тура. В Екатеринбурге сойдутся прямые конкуренты - “Урал” и “Рубин". Месяц назад в кубковом противостоянии сильнее оказались “шмели”. Смогут повторить?
Турнир: чемпионат России по футболу, 14-й тур
Стадион: «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Урал»
|8
|4
|12
|30-37
|«Рубин»
|12
|4
|8
|37-30
Последние пять игр «Урала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.11.2023
|«Ростов»
2:1
«Урал»
Кубок России
|29.10.2023
|«Динамо»
2:1
«Урал»
РПЛ
|22.10.2023
|«Урал»
1:4
«Сочи»
РПЛ
|07.10.2023
|«Урал»
2:2
«Локомотив»
РПЛ
|03.10.2023
|«Урал»
2:0
«Рубин»
Кубок России
|29.09.2023
|«Ростов»
2:2
«Урал»
РПЛ
Последние пять игр «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.11.2023
|«Локомотив»
3:0
«Рубин»
Кубок России
|27.10.2023
|«Рубин»
1:0
«Балтика»
РПЛ
|21.10.2023
|«Рубин»
0:0
ЦСКА
РПЛ
|08.10.2023
|«Ахмат»
0:1
«Рубин»
РПЛ
|03.10.2023
|«Урал»
2:0
«Рубин»
Кубок России
Перед 14-м туром команды расположились на соседних, 10-11-м местах. Даже очков у них поровну - по 16.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|2. Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|3. Крылья Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|4. Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|5. ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|6. Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|7. Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|8. Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|9. Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|10. Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|11. Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|12. Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|13. Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|14. Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|15. Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|16. Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
Прагматики Гончаренко и Рахимов придерживаются схожих взглядов в футболе: для обоих самое красивое в игре - это счет на табло. Соответственно они строят свою игру - с акцентом на надежность сзади. От их очной встречи едва ли можно ожидать голевой феерии. Особенно - в конце круга. Мы и не ожидаем.
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Посмотреть игру «Урал» - «Рубин» можно будет можно будет на кабельном телеканале «Матч Премьер и на ресурсах некоторых букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
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|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Урал»: Газинский, Влут (оба - травмы).
«Рубин»: Йевтич (травма).
Ориентировочные стартовые составы на матч «Урал» - «Рубин»:
|Позиция
|«Урал»
|«Рубин»
|Позиция
|Вратарь
|1. Помазун
|22. Дюпин
|Вратарь
|Защитник
|15. Кулаков
|5. Ашурматов
|Защитник
|Защитник
|46. Мамин
|15. Вуячич
|Защитник
|Защитник
|4. Эмерсон
|27. Грицаенко
|Защитник
|Полузащитник
|25. Кики
|70. Кабутов
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Бикфалви
|51. Рожков
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Мишкич
|21. Зотов
|Полузащитник
|Полузащитник
|55. Аюпов
|33. Рахмоналиев
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Дмитриев
|9. Ломовицкий
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Юшин
|20. Фамейе
|Нападающий
|Нападающий
|79. Каштанов
|44. Даку
|Нападающий
|Главный тренер
|Виктор Гончаренко
|Рашид Рахимов
|Главный тренер
Предложения PARI на этот матч радуют глаз. Коэффициент на победу хозяев превышает двойку, тогда как на гостей и вовсе составляет 3.65. Котировка на ничью немного ниже, но тоже довольно привлекательна.
Аналитики букмекерских контор отдают небольшое предпочтение в паре хозяевам. Два последних домашних матча с “Рубином” “Урал” выиграл с общим счетом 5:0.
Федеральный канал «Матч ТВ» не планировал трансляции из Екатеринбурга. Увидеть игру смогут абоненты кабельного канала «Матч Премьер», а также зарегистрированные пользователи БК Winline.
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Екатеринбург Арена» или онлайн - на официальном сайте «Урала». Стоимость - от 100 до 3 000 (VIP) рублей.
Да, паспорт болельщика требуется на всех матчах РПЛ.
Наша ставка выиграла. «Рубин» одержал победу со счетом 1:0 благодаря голу Вады на 62-й минуте.
Партнерский проект