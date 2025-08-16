Вегас Голден Найтс — Флорида Пантерз, прогноз на 14 июня: коэффициенты и ставки на пятый матч финала Кубка Стэнли

Партнерский проект
В ночь на среду, 14 июня, по московскому времени «Вегас Голден Найтс» может завоевать Кубок Стэнли. Сумеет ли «Флорида Пантерз» помешать триумфу соперника в финале плей-офф Национальной хоккейной лиги и сократить отставание в серии? Разбираемся в раскладах и линиях букмекерских контор.
Турнир: плей-офф НХЛ, финал, четвертый матч
Стадион: «Ти-Мобайл Арена» (Парадайс, штат Невада, США)
История матчей:
Победы
Поражения
Разница голов
|«Вегас Голден Найтс»
9
5
55-39
|«Флорида Пантерз»
5
9
39-55
Последние игры «Вегас Голден Найтс»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.06.2023
|«Флорида Пантерз»
2:3
«Вегас Голден Найтс»
Плей-офф НХЛ. Финал
|09.06.2023
|«Флорида Пантерз»
3:2 ОТ
«Вегас Голден Найтс»
Плей-офф НХЛ. Финал
|06.06.2023
|«Вегас Голден Найтс»
7:2
«Флорида Пантерз»
Плей-офф НХЛ. Финал
|04.06.2023
|«Вегас Голден Найтс»
5:2
«Флорида Пантерз»
Плей-офф НХЛ. Финал
|30.05.2023
|«Даллас Старз»
0:6
«Вегас Голден Найтс»
Плей-офф НХЛ. Финал Запада
Последние игры «Флорида Пантерз»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.06.2023
|«Флорида Пантерз»
2:3
«Вегас Голден Найтс»
Плей-офф НХЛ. Финал
|09.06.2023
|«Флорида Пантерз»
3:2 ОТ
«Вегас Голден Найтс»
Плей-офф НХЛ. Финал
|06.06.2023
|«Вегас Голден Найтс»
7:2
«Флорида Пантерз»
Плей-офф НХЛ. Финал
|04.06.2023
|«Вегас Голден Найтс»
5:2
«Флорида Пантерз»
Плей-офф НХЛ. Финал
|25.05.2023
|«Флорида Пантерз»
4:3
«Каролина Харрикейнз»
Плей-офф НХЛ. Финал Востока
Финал плей-офф НХЛ
«Вегас Голден Найтс» - «Флорида Пантерз». Счет в серии: 3-1
Предстоящая игра видится максимально трудной для ставок на исход, фору и даже тотал. Серия показала, что матчи этих команд могут складываться совершенно по-разному. Но теперь в общий расклад добавляется и тот фактор, что победа «Вегаса» закроет финал, поэтому цена любой ошибки хоккеистов «Флориды» может быть максимально высокой.
Обратимся в этих условиях к сухой статистике. У обеих команд очень качественный подбор исполнителей, любители забрасывать шайбы есть и в обороне. Во всех четырех предыдущих матчах серии минимум по одному голу оформляли именно защитники: дважды - Монтур из «Пантерз», по разу - Уайтклауд, Теодор и Мартинес из «Голден Найтс». Полагаем, что кто-либо из лидеров обороны, любящих и умеющих подключаться к атаке, отличится и в пятой встрече. Коэффициенты весьма привлекательные.
На российском телевидении не проводятся трансляции НХЛ. Смотреть матчи Кубка Стэнли в прямом эфире можно через сервисы некоторых букмекерских контор и в социальных сетях.
Вратари: Эдин Хилл, Джонатан Куик.
Защитники: Зак Уайтклауд, Брейден Макнэбб, Алекс Пьетранджело, Николас Хаг, Алек Мартинес, Ши Теодор
Нападающие: Джек Айкел, Николя Руа, Райлли Смит, Чандлер Стивенсон, Бретт Хауден, Майкл Амадио, Уильям Каррье, Иван Барбашев, Киган Колесар, Марк Стоун, Вильям Карлссон, Джонатан Маршессо.
Главный тренер: Брюс Кэссиди.
Вратари: Сергей Бобровский, Алекс Лайон.
Защитники: Аарон Экблад, Радко Гудас, Марк Стаал, Джош Махура, Густав Форслинг, Брэндон Монтур.
Нападающие: Колин Уайт, Сэм Беннетт, Энтони Дюклер, Эрик Стаал, Сэм Райнхарт, Антон Лунделль, Александр Барков, Мэттью Ткачук, Ник Казинс, Картер Вераге, Ээту Луостаринен, Райан Ломберг.
Главный тренер: Пол Морис.
Наша ставка выиграла. «Голден Найтс» разгромили «Пантерз» со счетом 9:3 и впервые завоевали Кубок Стэнли. В составе «Вегаса» хет-трик оформил Стоун, по шайбе забросили Хаг, Мартинес (оба - защитники), Смит, Амадио, Барбашев и Руа. У «Флориды» отличились Экблад (защитник), Райнхарт и Беннетт.