12 июня 14:04

Вегас Голден Найтс — Флорида Пантерз, прогноз на 14 июня: коэффициенты и ставки на пятый матч финала Кубка Стэнли

Сезон может завершиться уже в среду
Александр Бокулёв

В ночь на среду, 14 июня, по московскому времени «Вегас Голден Найтс» может завоевать Кубок Стэнли. Сумеет ли «Флорида Пантерз» помешать триумфу соперника в финале плей-офф Национальной хоккейной лиги и сократить отставание в серии? Разбираемся в раскладах и линиях букмекерских контор.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Вегас Голден Найтс» (Парадайс)

14.06.2023, Ср

03:00 МСК

«Флорида Пантерз» (Санрайз)

П1 - 1,95

Х - 4,40

П2 - 3,15

Турнир: плей-офф НХЛ, финал, четвертый матч

Стадион: «Ти-Мобайл Арена» (Парадайс, штат Невада, США)

Форма команд

История матчей:

 

Победы

Поражения

Разница голов

«Вегас Голден Найтс»

9

5

55-39

«Флорида Пантерз»

5

9

39-55

Последние игры «Вегас Голден Найтс»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.06.2023«Флорида Пантерз»

2:3

«Вегас Голден Найтс»

Плей-офф НХЛ. Финал

09.06.2023«Флорида Пантерз»

3:2 ОТ

«Вегас Голден Найтс»

Плей-офф НХЛ. Финал

06.06.2023«Вегас Голден Найтс»

7:2

«Флорида Пантерз»

Плей-офф НХЛ. Финал

04.06.2023«Вегас Голден Найтс»

5:2

«Флорида Пантерз»

Плей-офф НХЛ. Финал

30.05.2023«Даллас Старз»

0:6

«Вегас Голден Найтс»

Плей-офф НХЛ. Финал Запада

Последние игры «Флорида Пантерз»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.06.2023«Флорида Пантерз»

2:3

«Вегас Голден Найтс»

Плей-офф НХЛ. Финал

09.06.2023«Флорида Пантерз»

3:2 ОТ

«Вегас Голден Найтс»

Плей-офф НХЛ. Финал

06.06.2023«Вегас Голден Найтс»

7:2

«Флорида Пантерз»

Плей-офф НХЛ. Финал

04.06.2023«Вегас Голден Найтс»

5:2

«Флорида Пантерз»

Плей-офф НХЛ. Финал

25.05.2023«Флорида Пантерз»

4:3

«Каролина Харрикейнз»

Плей-офф НХЛ. Финал Востока

Турнирная сетка

Финал плей-офф НХЛ

«Вегас Голден Найтс» - «Флорида Пантерз». Счет в серии: 3-1

Прогноз на матч

Предстоящая игра видится максимально трудной для ставок на исход, фору и даже тотал. Серия показала, что матчи этих команд могут складываться совершенно по-разному. Но теперь в общий расклад добавляется и тот фактор, что победа «Вегаса» закроет финал, поэтому цена любой ошибки хоккеистов «Флориды» может быть максимально высокой.

Обратимся в этих условиях к сухой статистике. У обеих команд очень качественный подбор исполнителей, любители забрасывать шайбы есть и в обороне. Во всех четырех предыдущих матчах серии минимум по одному голу оформляли именно защитники: дважды - Монтур из «Пантерз», по разу - Уайтклауд, Теодор и Мартинес из «Голден Найтс». Полагаем, что кто-либо из лидеров обороны, любящих и умеющих подключаться к атаке, отличится и в пятой встрече. Коэффициенты весьма привлекательные.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Бетсити»До 3 миллионов рублейПрограмма лояльности
«Фонбет»До 15% от суммы проигрышаКэшбек, программа лояльности
«Олимп»До 30,5 тысячи рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2023 году

Трансляции

На российском телевидении не проводятся трансляции НХЛ. Смотреть матчи Кубка Стэнли в прямом эфире можно через сервисы некоторых букмекерских контор и в социальных сетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Лига Ставок»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Бетсити»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
AllHockeyТекстовая-

Составы команд

«Вегас Голден Найтс»

Вратари: Эдин Хилл, Джонатан Куик.

Защитники: Зак Уайтклауд, Брейден Макнэбб, Алекс Пьетранджело, Николас Хаг, Алек Мартинес, Ши Теодор

Нападающие: Джек Айкел, Николя Руа, Райлли Смит, Чандлер Стивенсон, Бретт Хауден, Майкл Амадио, Уильям Каррье, Иван Барбашев, Киган Колесар, Марк Стоун, Вильям Карлссон, Джонатан Маршессо.

Главный тренер: Брюс Кэссиди.

«Флорида Пантерз»

Вратари: Сергей Бобровский, Алекс Лайон.

Защитники: Аарон Экблад, Радко Гудас, Марк Стаал, Джош Махура, Густав Форслинг, Брэндон Монтур.

Нападающие: Колин Уайт, Сэм Беннетт, Энтони Дюклер, Эрик Стаал, Сэм Райнхарт, Антон Лунделль, Александр Барков, Мэттью Ткачук, Ник Казинс, Картер Вераге, Ээту Луостаринен, Райан Ломберг.

Главный тренер: Пол Морис.

Коэффициенты букмекеров

Котировки на результат основного времени

 Победа «Вегас Голден Найтс» НичьяПобеда «Флорида Пантерз»
«Олимп»2,054,103,15
«Марафон»2,114,653,18
«Бетсити»2,034,403,10
«Фонбет»1,954,403,15
«Мелбет»2,004,403,10

Лучшие букмекеры на пятый матч «Вегас» - «Флорида»

Коэффициентами на все три исхода основного времени в этот раз выделяется «Марафон». Например, только у этой конторы котировка на ничью превышает 4,50.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Вегас Голден Найтс» - «Флорида Пантерз»?

Букмекеры наиболее вероятным исходом считают победу хозяев, которая позволит им завоевать Кубок Стэнли.

Будет ли бесплатная трансляция?

Бесплатно смотреть финал Кубка Стэнли в России можно на сервисах некоторых букмекерских контор и в социальных сетях. 

Где лучшие коэффициенты на матч?

Российские букмекеры дают конкурентные котировки на все исходы основного времени. Выше мы сравнили коэффициенты некоторых контор и выделили лучшее предложение, а полный обзор особенностей всех легальных компаний вы можете найти в нашем рейтинге.

Кому дают Кубок Стэнли?

Трофей получает победитель плей-офф НХЛ. Финальная серия, как и остальные, длится до четырех побед.

Кто из россиян участвует в финале Кубка Стэнли?

В «Голден Найтс» выступает форвард Иван Барбашев, который ранее выигрывал трофей в составе «Сент-Луис Блюз». Во «Флорида Пантерз» играет голкипер Сергей Бобровский - двукратный обладатель «Везина Трофи».

UPD: результат

Наша ставка выиграла. «Голден Найтс» разгромили «Пантерз» со счетом 9:3 и впервые завоевали Кубок Стэнли. В составе «Вегаса» хет-трик оформил Стоун, по шайбе забросили Хаг, Мартинес (оба - защитники), Смит, Амадио, Барбашев и Руа. У «Флориды» отличились Экблад (защитник), Райнхарт и Беннетт.

