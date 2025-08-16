Вегас Голден Найтс — Флорида Пантерз, прогноз на 14 июня: коэффициенты и ставки на пятый матч финала Кубка Стэнли

Предстоящая игра видится максимально трудной для ставок на исход, фору и даже тотал. Серия показала, что матчи этих команд могут складываться совершенно по-разному. Но теперь в общий расклад добавляется и тот фактор, что победа «Вегаса» закроет финал, поэтому цена любой ошибки хоккеистов «Флориды» может быть максимально высокой.

Обратимся в этих условиях к сухой статистике. У обеих команд очень качественный подбор исполнителей, любители забрасывать шайбы есть и в обороне. Во всех четырех предыдущих матчах серии минимум по одному голу оформляли именно защитники: дважды - Монтур из «Пантерз», по разу - Уайтклауд, Теодор и Мартинес из «Голден Найтс». Полагаем, что кто-либо из лидеров обороны, любящих и умеющих подключаться к атаке, отличится и в пятой встрече. Коэффициенты весьма привлекательные.