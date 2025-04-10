Ян Сяонань — Вирна Яндироба, 13 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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В предварительном карде турнира UFC 314 пройдет рейтинговый поединок в женском минимальном весе (до 52,2 кг) между китаянкой Ян Сяонань и бразильянкой Вирной Яндиробой. Кто упрочит позиции в титульной гонке?
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Сяонань
Яндироба
Китай
Страна
Бразилия
35
Возраст
36
24
Бои
24
19 (8 / 1 / 10)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
21 (1 / 14 / 6)
4 (1 / 1 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (0 / 0 / 3)
1
Без результата
0
1
Место в рейтинге женского минимального дивизиона UFC
3
165
Рост (см)
160
160
Размах рук (см)
162,5
94
Размах ног (см)
94
Занималась саньда, получила синий пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2008 года. В 2017-м дебютировала в UFC, став первой представительницей Китая в промоушене среди женщин. Выиграла первые шесть боев под эгидой организации, но затем потерпела два поражения. Потом вышла на серию из двух побед и получила титульный поединок, в котором уступила Вейли Жанг. В последнем бою в ноябре единогласным решением судей одолела Табату Риччи. На данный момент занимает 10-е место в женском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
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В детстве начала заниматься кунг-фу, после чего освоила дзюдо, получила черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2013 года. Становилась чемпионкой Circuito MNA de MMA в минимальном весе. В 2018-м выиграла пояс Invicta FC в той же категории и после одной успешной защиты перешла в UFC. В сильнейшем промоушене выиграла семь боев и уступила в трех. На данный момент идет на серии из четырех побед. В последнем поединке в июле одолела Аманду Лемос болевым приемом во втором раунде.
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Классическое противостояние ударницы и борца. Сяонань предпочитает работать в стойке и делает это прекрасно. Она очень напористая, обладает внушительным ударным арсеналом и классным таймингом. При этом сама отличается стойкостью — потрясти её крайне сложно.
Гораздо уязвимее китаянка в борьбе, а это как раз стихия Яндиробы. Бразильянка — одна из лучших мастериц грэпплинга в UFC. Пожалуй, ее долго недооценивали, но в последних боях она доказала, что способна доминировать в партере чуть ли не над любой соперницей. Арсенал сабмишенов у Яндиробы выдающийся, чувство позиции тоже на высшем уровне.
Итак, успеет ли Сяонань потрясти бразильянку до того, как та оформит тейкдаун? Трудно допустить такое, ведь Яндироба ни разу не проигрывала досрочно. И с высокой вероятностью она переведет бой в партер, если не окажется в нокауте. В таком случае у китаянки будет весьма мало шансов спастись от сабмишена. Собственно, классический расклад для боя ударницы и борца, а на высшем уровне выбирать в этих ситуациях лучше второй вариант. Вот и мы остановимся на победе Яндиробы.
Турнир UFC 314 пройдет на арене «Kaseya Center» в Майами (штат Флорида, США). Шоу стартует в воскресенье, 13 апреля, в 01:00 по московскому времени. Бой Сяонань — Яндироба стоит ожидать около 04:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы
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