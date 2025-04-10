Ян Сяонань — Вирна Яндироба, 13 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Классическое противостояние ударницы и борца. Сяонань предпочитает работать в стойке и делает это прекрасно. Она очень напористая, обладает внушительным ударным арсеналом и классным таймингом. При этом сама отличается стойкостью — потрясти её крайне сложно.

Гораздо уязвимее китаянка в борьбе, а это как раз стихия Яндиробы. Бразильянка — одна из лучших мастериц грэпплинга в UFC. Пожалуй, ее долго недооценивали, но в последних боях она доказала, что способна доминировать в партере чуть ли не над любой соперницей. Арсенал сабмишенов у Яндиробы выдающийся, чувство позиции тоже на высшем уровне.

Итак, успеет ли Сяонань потрясти бразильянку до того, как та оформит тейкдаун? Трудно допустить такое, ведь Яндироба ни разу не проигрывала досрочно. И с высокой вероятностью она переведет бой в партер, если не окажется в нокауте. В таком случае у китаянки будет весьма мало шансов спастись от сабмишена. Собственно, классический расклад для боя ударницы и борца, а на высшем уровне выбирать в этих ситуациях лучше второй вариант. Вот и мы остановимся на победе Яндиробы.