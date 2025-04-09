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8 апреля 18:30ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Дэн Иге — Шон Вудсон, 13 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Похоже, нас ждет жесткая дуэль в стойке
Александр Бокулёв
Источник: bigmarcel24
Источник: bigmarcel24

Предварительный кард турнира UFC 314 закроет поединок американцев Дэна Иге и Шона Вудсона в полулегком весе (до 65,8 кг). Кто из соотечественников окажется сильнее? Анализируем линию букмекеров и ищем высокие коэффициенты на MMA.

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Статистика

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Иге

 

Вудсон

США

Страна

США

33

Возраст

32

27

Бои

15

18 (6 / 5 / 7)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

13 (4 / 1 / 8)

9 (0 / 0 / 9)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

1 (0 / 1 / 0)

0

Ничьи

1

15

Место в рейтинге полулегкого дивизиона UFC

170

Рост (см)

189

180,5

Размах рук (см)

198

96,5

Размах ног (см)

112

Дэн Иге

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Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу и коричневого — по дзюдо. В профессиональных MMA выступает с 2014 года, в UFC попал после победы в Претендентской серии Дэйны Уайта в 2017-м. В сильнейшем промоушене выиграл десять боев и уступил в восьми. На данный момент идет на серии из двух поражений. В последнем поединке в октябре единогласным решением судей уступил Лерону Мёрфи.

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Шон Вудсон

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В восьмилетнем возрасте начал заниматься боксом, впоследствии освоил смешанные единоборства, получил синий пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2016 года. В 2019-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В промоушене выиграл семь боев при одном поражении и одной ничьей. На данный момент идет на серии из четырех побед. В последнем поединке в декабре нокаутировал Фернандо Падилью в первом раунде.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ИгеПобеда ВудсонаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI2,201,703,051,35

Прогноз на бой

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Иге лишь на год старше Вудсона, но разница в статусе у них очень ощутимая. Первый, скорее, воспринимается ветераном, второй — проспектом. Дополняется это результатами. Иге идет на серии поражений и стоит на грани вылета из топ-15, куда как раз стучится Вудсон, набравший победный ход. Чего же ждать от их очного противостояния? 

Вероятно, бой будет конкурентным. Вудсон имеет огромное преимущество в габаритах, но на стороне Иге опыт и гораздо более серьезный уровень оппозиции за спиной, а также феноменальная стойкость, благодаря которой его ни разу не финишировали. На бумаге всё выглядит как жесткая битва в стойке от двух ударников. И так как у Вудсона тоже весьма крепкий подбородок, ждем, что всё закончится подсчетом очков.

Полный кард, где смотреть бой Иге Вудсон

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Турнир UFC 314 пройдет на арене «Kaseya Center» в Майами (штат Флорида, США). Шоу стартует в воскресенье, 13 апреля, в 01:00 по московскому времени. Бой Иге Вудсон стоит ожидать около 04:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

Прелимы

  • Дэн Иге (США) — Шон Вудсон (США). Полулегкий вес;
  • Ян Сяонань (Китай) — Вирна Яндироба (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Джим Миллер (США) — Чейс Хупер (США). Легкий вес;
  • Даррен Элкинс (США) — Джулиан Эроса (США). Полулегкий вес;
  • Седрикес Думас (США) — Михал Олексейчук (Польша). Средний вес;
  • Су Мудаэржи (Китай) — Митч Рапосо (США). Наилегчайший вес;
  • Трейшон Гор (США) — Марко Тулио (Бразилия). Средний вес;
  • Нора Корнолл (Франция) — Хайли Кован (США). Женский легчайший вес.
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