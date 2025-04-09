Дэн Иге — Шон Вудсон, 13 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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Предварительный кард турнира UFC 314 закроет поединок американцев Дэна Иге и Шона Вудсона в полулегком весе (до 65,8 кг). Кто из соотечественников окажется сильнее? Анализируем линию букмекеров и ищем высокие коэффициенты на MMA.
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Иге
Вудсон
США
Страна
США
33
Возраст
32
27
Бои
15
18 (6 / 5 / 7)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
13 (4 / 1 / 8)
9 (0 / 0 / 9)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
1 (0 / 1 / 0)
0
Ничьи
1
15
Место в рейтинге полулегкого дивизиона UFC
—
170
Рост (см)
189
180,5
Размах рук (см)
198
96,5
Размах ног (см)
112
Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу и коричневого — по дзюдо. В профессиональных MMA выступает с 2014 года, в UFC попал после победы в Претендентской серии Дэйны Уайта в 2017-м. В сильнейшем промоушене выиграл десять боев и уступил в восьми. На данный момент идет на серии из двух поражений. В последнем поединке в октябре единогласным решением судей уступил Лерону Мёрфи.
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В восьмилетнем возрасте начал заниматься боксом, впоследствии освоил смешанные единоборства, получил синий пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2016 года. В 2019-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В промоушене выиграл семь боев при одном поражении и одной ничьей. На данный момент идет на серии из четырех побед. В последнем поединке в декабре нокаутировал Фернандо Падилью в первом раунде.
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Иге лишь на год старше Вудсона, но разница в статусе у них очень ощутимая. Первый, скорее, воспринимается ветераном, второй — проспектом. Дополняется это результатами. Иге идет на серии поражений и стоит на грани вылета из топ-15, куда как раз стучится Вудсон, набравший победный ход. Чего же ждать от их очного противостояния?
Вероятно, бой будет конкурентным. Вудсон имеет огромное преимущество в габаритах, но на стороне Иге опыт и гораздо более серьезный уровень оппозиции за спиной, а также феноменальная стойкость, благодаря которой его ни разу не финишировали. На бумаге всё выглядит как жесткая битва в стойке от двух ударников. И так как у Вудсона тоже весьма крепкий подбородок, ждем, что всё закончится подсчетом очков.
Турнир UFC 314 пройдет на арене «Kaseya Center» в Майами (штат Флорида, США). Шоу стартует в воскресенье, 13 апреля, в 01:00 по московскому времени. Бой Иге — Вудсон стоит ожидать около 04:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы
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