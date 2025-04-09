Дэн Иге — Шон Вудсон, 13 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Иге лишь на год старше Вудсона, но разница в статусе у них очень ощутимая. Первый, скорее, воспринимается ветераном, второй — проспектом. Дополняется это результатами. Иге идет на серии поражений и стоит на грани вылета из топ-15, куда как раз стучится Вудсон, набравший победный ход. Чего же ждать от их очного противостояния?

Вероятно, бой будет конкурентным. Вудсон имеет огромное преимущество в габаритах, но на стороне Иге опыт и гораздо более серьезный уровень оппозиции за спиной, а также феноменальная стойкость, благодаря которой его ни разу не финишировали. На бумаге всё выглядит как жесткая битва в стойке от двух ударников. И так как у Вудсона тоже весьма крепкий подбородок, ждем, что всё закончится подсчетом очков.