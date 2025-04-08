Никита Крылов — Доминик Рейес, 13 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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Основной кард турнира UFC 314 откроет рейтинговый поединок в полутяжелом весе (до 93 кг) между российско-украинским бойцом Никитой Крыловым и американцем Домиником Рейесом. Кто продлит победную серию?
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Крылов
Рейес
Украина / Россия
Страна
США
33
Возраст
35
39
Бои
18
30 (12 / 16 / 2)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
14 (9 / 2 / 3)
9 (1 / 6 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
4 (3 / 0 / 1)
8
Место в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC
11
190,5
Рост (см)
193
197
Размах рук (см)
195,5
113
Размах ног (см)
110,5
Уроженец Красного Луча Луганской области. В десятилетнем возрасте начал заниматься кекусинкай, затем освоил смешанные единоборства. В профессиональных ММА выступает с 2012 года. В UFC дебютировал в 2013-м, но в 2016-м покинул лигу. Вернулся в нее после того, как стал чемпионом Fight Nights Global. Всего в UFC выиграл 11 боев и уступил в семи. На данный момент идет на серии из трех побед. В последнем поединке в марте 2023 года одолел Райана Спэнна удушающим приемом в первом раунде. Имеет украинский паспорт, но планирует в дальнейшем представлять Россию.
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Активно играл в американский футбол на университетском уровне, владеет синим поясом по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2014-го, в UFC — с 2017-го. В 2020 году непобежденным бился за пояс в полутяжелом весе, но уступил Джону Джонсу. После этого потерпел еще три поражения подряд. Затем вышел на серию из двух побед. В последнем поединке в декабре нокаутировал Энтони Смита во втором раунде.
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Пожалуй, главная интрига поединка — как скажется на Крылове огромный простой. Из-за травм и срывов боев он не выходил в октагон более двух лет. Это в любом случае наверняка скажется на кондициях уроженца Украины, которому понадобится время для раскачки.
Рейес же вполне может сделать ставку на стартовый натиск, хотя теперь он чаще гасит агрессивный стиль ради рациональности. Впрочем, нокаутирующий потенциал американца остается высоким. Он технично и вариативно действует в стойке, качественно работает по всем этажам. Однако это можно сказать и о Крылове, вдобавок соперники вполне сопоставимы антропометрически.
Таким образом, в стойке противостояние может быть равным, вряд ли у кого-то будет явное длительное преимущество. В партере же предпочтительнее выглядит Крылов, который обладает внушительным арсеналом сабмишенов. Рейес хорошо защищается от тейкдаунов, но в самой борьбе обычно выглядит довольно посредственно.
Резюмируя, отметим, что у Крылова на бумаге больший опыт для победы. И можно было бы довольно спокойно заиграть такой исход, если бы не простой. Особенно на фоне Рейеса, который в прошлом году провел два боя и оба выиграл досрочно. Так что всё же остановимся не на исходе, а на тотале — полную дистанцию в противостоянии мастеровитых финишеров не ждем.
Турнир UFC 314 пройдет на арене «Kaseya Center» в Майами (штат Флорида, США). Шоу стартует в воскресенье, 13 апреля, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, его откроет именно бой Крылов — Рейес.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы
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