Никита Крылов — Доминик Рейес, 13 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Пожалуй, главная интрига поединка — как скажется на Крылове огромный простой. Из-за травм и срывов боев он не выходил в октагон более двух лет. Это в любом случае наверняка скажется на кондициях уроженца Украины, которому понадобится время для раскачки.

Рейес же вполне может сделать ставку на стартовый натиск, хотя теперь он чаще гасит агрессивный стиль ради рациональности. Впрочем, нокаутирующий потенциал американца остается высоким. Он технично и вариативно действует в стойке, качественно работает по всем этажам. Однако это можно сказать и о Крылове, вдобавок соперники вполне сопоставимы антропометрически.

Таким образом, в стойке противостояние может быть равным, вряд ли у кого-то будет явное длительное преимущество. В партере же предпочтительнее выглядит Крылов, который обладает внушительным арсеналом сабмишенов. Рейес хорошо защищается от тейкдаунов, но в самой борьбе обычно выглядит довольно посредственно.

Резюмируя, отметим, что у Крылова на бумаге больший опыт для победы. И можно было бы довольно спокойно заиграть такой исход, если бы не простой. Особенно на фоне Рейеса, который в прошлом году провел два боя и оба выиграл досрочно. Так что всё же остановимся не на исходе, а на тотале — полную дистанцию в противостоянии мастеровитых финишеров не ждем.