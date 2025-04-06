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6 апреля 15:01ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Александр Волкановски — Диего Лопес, 13 апреля: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Бывший чемпион вернется на трон?
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

Ближайший турнир UFC возглавит титульный поединок в полулегком весе (до 65,8 кг) между австралийцем Александром Волкановски и бразильцем Диего Лопесом. Кто заберет пояс, который остался вакантным после ухода Илии Топурии в легкий дивизион?

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Статистика

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Волкановски

 

Лопес

Австралия

Страна

Бразилия

36

Возраст

30

30

Бои

32

26 (13 / 3 / 10)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

26 (10 / 12 / 4)

4 (3 / 0 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

6 (2 / 0 / 4)

1

Место в рейтинге полулегкого дивизиона UFC

3

167,5

Рост (см)

180,5

181,5

Размах рук (см)

184

91,5

Размах ног (см)

104

Александр Волкановски

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В детстве активно занимался греко-римской борьбой, в 14 лет сосредоточился на регби, где выступал на полупрофессиональном уровне. В 22-летнем возрасте начал осваивать смешанные единоборства, впоследствии получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA дебютировал в 2012 году, имеет опыт боев в полусредней, легкой и полулегкой весовых категориях. Выиграл титулы в нескольких австралийских лигах, после чего в 2016-м перешел в UFC.

В 2019 году завоевал пояс сильнейшего промоушена мира в полулегком весе, победив Макса Холлоуэя. Четырежды защитил чемпионство, а также подрался за титул в легком дивизионе, но уступил Исламу Махачеву. Закрыл неудачу, нокаутировав Яира Родригеса и защитив пояс в полулегком весе. Затем провел реванш с Махачевым в легкой категории, но уступил нокаутом в первом раунде. В последнем поединке в прошлом феврале проиграл нокаутом во втором раунде и потерял пояс в полулегком дивизионе. Занимает 11-е место в мужском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

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Диего Лопес

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На профессиональном уровне выступает с 2012 года. Бился под эгидой многих организаций, включая российскую лигу ACB (сейчас — ACA). В 2021 году уступил в Претендентской серии Дэйны Уайта и упустил возможность перейти в UFC. После этого потерпел ещё одно поражение и выиграл два боя подряд. В 2023 году всё-таки дебютировал в UFC и уступил Мовсару Евлоеву. Затем выиграл пять боев подряд. В последнем поединке в сентябре победил Брайана Ортегу единогласным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ВолкановскиПобеда ЛопесаТМ (3,5)ТБ (3,5)
PARI1,692,222,481,51

Прогноз на бой

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Три поражения в последних четырех поединках — тяжелая серия для Волкановски. Но всё же уровень соперников (Махачев и Топурия) настолько высок, что такие результаты относительно мягко ударили по котировкам австралийца. Он по-прежнему входит в рейтинг pound-for-pound, а после освобождения пояса первым получил чемпионский бой. И шансы вернуть титул у Волкановски достаточно хорошие, все-таки он существенно превосходит Лопеса в опыте. Да и по навыкам выглядит предпочтительнее, хотя и просел по сравнению с праймовой версией себя.

Что особенно тревожит в австралийце, так это его челюсть. Два последних поражения — прямые нокауты. Волкановски не только регулярно пропускает, в том числе из-за собственного стиля, но и хуже держит удар. И это, скорее, плюс для Лопеса, который активно работает в стойке и проводит взрывные атаки, а заодно владеет антропометрическим преимуществом.

В партере бразилец тоже опасен, но перевести и контролировать Волкановски — задача крайне сложная. Вероятнее, Лопес всё же сделает ставку на стартовый натиск и постарается снести соперника за счет своей специфической техники — далеко не образцовой, но порой хаотичной и трудно предсказуемой. Такая стратегия актуальна ещё и в связи с тем, что функциональная готовность бразильца вызывает вопросы. Он уже не раз проседал по выносливости, а теперь на повестке пять раундов — и полная дистанция потенциально на руку австралийцу.

Резюмируя, согласимся с тем, что Волкановски — фаворит. В своей лучшей форме он переехал бы Лопеса, но теперь загадка, насколько далеко зашел спад австралийца. В любом случае рискнем предположить, что работа над ошибками позволит бывшему чемпиону справиться со стартовым натиском соперника и завести поединок в пресловутые глубокие воды.

Полный кард, где смотреть бой Волкановски Лопес

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Турнир UFC 314 пройдет на арене «Kaseya Center» в Майами (штат Флорида, США). Шоу стартует в воскресенье, 13 апреля, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому главный бой Волкановски Лопес стоит ожидать около 07:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

  • Александр Волкановски (Австралия) Диего Лопес (Бразилия). Полулегкий вес. Титульный бой;
  • Майкл Чендлер (США) Пэдди Пимблетт (Англия). Легкий вес;
  • Брайс Митчелл (США) — Джин Силва (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Яир Родригес (Мексика) — Патрисио «Питбуль» Фрейре (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Никита Крылов (Россия) — Доминик Рейес (США). Полутяжелый вес;

Прелимы

  • Дэн Иге (США) — Шон Вудсон (США). Полулегкий вес;
  • Ян Сяонань (Китай) — Вирна Яндироба (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Джим Миллер (США) — Чейс Хупер (США). Легкий вес;
  • Даррен Элкинс (США) — Джулиан Эроса (США). Полулегкий вес;
  • Седрикес Думас (США) — Михал Олексейчук (Польша). Средний вес;
  • Су Мудаэржи (Китай) — Митч Рапосо (США). Наилегчайший вес;
  • Трейшон Гор (США) — Марко Тулио (Бразилия). Средний вес;
  • Нора Корнолл (Франция) — Хайли Кован (США). Женский легчайший вес.
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