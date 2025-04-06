Александр Волкановски — Диего Лопес, 13 апреля: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Три поражения в последних четырех поединках — тяжелая серия для Волкановски. Но всё же уровень соперников (Махачев и Топурия) настолько высок, что такие результаты относительно мягко ударили по котировкам австралийца. Он по-прежнему входит в рейтинг pound-for-pound, а после освобождения пояса первым получил чемпионский бой. И шансы вернуть титул у Волкановски достаточно хорошие, все-таки он существенно превосходит Лопеса в опыте. Да и по навыкам выглядит предпочтительнее, хотя и просел по сравнению с праймовой версией себя.

Что особенно тревожит в австралийце, так это его челюсть. Два последних поражения — прямые нокауты. Волкановски не только регулярно пропускает, в том числе из-за собственного стиля, но и хуже держит удар. И это, скорее, плюс для Лопеса, который активно работает в стойке и проводит взрывные атаки, а заодно владеет антропометрическим преимуществом.

В партере бразилец тоже опасен, но перевести и контролировать Волкановски — задача крайне сложная. Вероятнее, Лопес всё же сделает ставку на стартовый натиск и постарается снести соперника за счет своей специфической техники — далеко не образцовой, но порой хаотичной и трудно предсказуемой. Такая стратегия актуальна ещё и в связи с тем, что функциональная готовность бразильца вызывает вопросы. Он уже не раз проседал по выносливости, а теперь на повестке пять раундов — и полная дистанция потенциально на руку австралийцу.

Резюмируя, согласимся с тем, что Волкановски — фаворит. В своей лучшей форме он переехал бы Лопеса, но теперь загадка, насколько далеко зашел спад австралийца. В любом случае рискнем предположить, что работа над ошибками позволит бывшему чемпиону справиться со стартовым натиском соперника и завести поединок в пресловутые глубокие воды.