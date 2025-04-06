Александр Волкановски — Диего Лопес, 13 апреля: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

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Ближайший турнир UFC возглавит титульный поединок в полулегком весе (до 65,8 кг) между австралийцем Александром Волкановски и бразильцем Диего Лопесом. Кто заберет пояс, который остался вакантным после ухода Илии Топурии в легкий дивизион?
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Волкановски
Лопес
Австралия
Страна
Бразилия
36
Возраст
30
30
Бои
32
26 (13 / 3 / 10)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
26 (10 / 12 / 4)
4 (3 / 0 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
6 (2 / 0 / 4)
1
Место в рейтинге полулегкого дивизиона UFC
3
167,5
Рост (см)
180,5
181,5
Размах рук (см)
184
91,5
Размах ног (см)
104
В детстве активно занимался греко-римской борьбой, в 14 лет сосредоточился на регби, где выступал на полупрофессиональном уровне. В 22-летнем возрасте начал осваивать смешанные единоборства, впоследствии получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA дебютировал в 2012 году, имеет опыт боев в полусредней, легкой и полулегкой весовых категориях. Выиграл титулы в нескольких австралийских лигах, после чего в 2016-м перешел в UFC.
В 2019 году завоевал пояс сильнейшего промоушена мира в полулегком весе, победив Макса Холлоуэя. Четырежды защитил чемпионство, а также подрался за титул в легком дивизионе, но уступил Исламу Махачеву. Закрыл неудачу, нокаутировав Яира Родригеса и защитив пояс в полулегком весе. Затем провел реванш с Махачевым в легкой категории, но уступил нокаутом в первом раунде. В последнем поединке в прошлом феврале проиграл нокаутом во втором раунде и потерял пояс в полулегком дивизионе. Занимает 11-е место в мужском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
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На профессиональном уровне выступает с 2012 года. Бился под эгидой многих организаций, включая российскую лигу ACB (сейчас — ACA). В 2021 году уступил в Претендентской серии Дэйны Уайта и упустил возможность перейти в UFC. После этого потерпел ещё одно поражение и выиграл два боя подряд. В 2023 году всё-таки дебютировал в UFC и уступил Мовсару Евлоеву. Затем выиграл пять боев подряд. В последнем поединке в сентябре победил Брайана Ортегу единогласным решением судей.
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Три поражения в последних четырех поединках — тяжелая серия для Волкановски. Но всё же уровень соперников (Махачев и Топурия) настолько высок, что такие результаты относительно мягко ударили по котировкам австралийца. Он по-прежнему входит в рейтинг pound-for-pound, а после освобождения пояса первым получил чемпионский бой. И шансы вернуть титул у Волкановски достаточно хорошие, все-таки он существенно превосходит Лопеса в опыте. Да и по навыкам выглядит предпочтительнее, хотя и просел по сравнению с праймовой версией себя.
Что особенно тревожит в австралийце, так это его челюсть. Два последних поражения — прямые нокауты. Волкановски не только регулярно пропускает, в том числе из-за собственного стиля, но и хуже держит удар. И это, скорее, плюс для Лопеса, который активно работает в стойке и проводит взрывные атаки, а заодно владеет антропометрическим преимуществом.
В партере бразилец тоже опасен, но перевести и контролировать Волкановски — задача крайне сложная. Вероятнее, Лопес всё же сделает ставку на стартовый натиск и постарается снести соперника за счет своей специфической техники — далеко не образцовой, но порой хаотичной и трудно предсказуемой. Такая стратегия актуальна ещё и в связи с тем, что функциональная готовность бразильца вызывает вопросы. Он уже не раз проседал по выносливости, а теперь на повестке пять раундов — и полная дистанция потенциально на руку австралийцу.
Резюмируя, согласимся с тем, что Волкановски — фаворит. В своей лучшей форме он переехал бы Лопеса, но теперь загадка, насколько далеко зашел спад австралийца. В любом случае рискнем предположить, что работа над ошибками позволит бывшему чемпиону справиться со стартовым натиском соперника и завести поединок в пресловутые глубокие воды.
Турнир UFC 314 пройдет на арене «Kaseya Center» в Майами (штат Флорида, США). Шоу стартует в воскресенье, 13 апреля, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому главный бой Волкановски — Лопес стоит ожидать около 07:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы
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