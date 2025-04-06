Майкл Чендлер — Пэдди Пимблетт, 13 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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Соглавным событием турнира UFC 314 станет рейтинговый поединок в легком весе (до 70,3 кг) между американцем Майклом Чендлером и англичанином Пэдди Пимблеттом. Сумеет ли ветеран из США остановить британского проспекта?
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Чендлер
Пимблетт
США
Страна
Англия
38
Возраст
30
32
Бои
25
23 (11 / 7 / 5)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
22 (6 / 10 / 6)
9 (4 / 1 / 4)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (0 / 1 / 2)
7
Место в рейтинге легкого дивизиона UFC
12
173
Рост (см)
178
181,5
Размах рук (см)
185,5
95
Размах ног (см)
101,5
Добился успехов в борьбе на школьном и студенческом уровнях, получил черный пояс по джиу-джитсу. С 2009 года выступает в профессиональных MMA. В 2011-м стал чемпионом Bellator в легком весе. В дальнейшем дважды терял титул, но возвращал его. В 2019 году вновь утратил пояс и вскоре перешел в UFC. Победил Дэна Хукера и в 2021-м бился за титул сильнейшего промоушена, но уступил Чарльзу Оливейре. Затем проиграл Джастину Гэтжи, нокаутировал Тони Фергюсона и потерпел поражение от Дастина Порье. В последнем поединке в ноябре уступил Оливейре в реванше единогласным решением судей.
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В 15-летнем возрасте начал заниматься смешанными единоборствами, впоследствии получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. С 2012 года выступает в профессиональных MMA. Становился чемпионом FCC и Cage Warrios в полулегком весе. В 2018-м перешел в легкую категорию, выиграл пояс Cage Warriors и вскоре перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл все шесть боев, сейчас идет на серии из восьми побед. В последнем поединке в июле одолел Кинга Грина удушающим приемом в первом раунде.
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Чендлер — харизматичный, высококлассный и зрелищный боец. Его любят и болельщики, и боссы UFC, но всё же результаты тянут американца вниз. И даже топовый уровень соперников не может в полной мере оправдать четыре поражения в пяти последних поединках. Неудивительно, что теперь Чендлер примерит на себя роль гейткипера для Пимблетта.
Англичанин своими результатами заслужил серьезную проверку. Однако переоценивать его победную серию не стоит, все-таки там был как минимум один крайне спорный эпизод (решение в бою с Джаредом Гордоном). В общем, в полной мере потенциал Пимблетта неясен до сих пор. И как раз поединок с Чендлером многое расставит по своим местам, потому что соперников такого уровня у англичанина еще не было (Фергюсон уже шел на явном спаде).
Итак, у американца потенциально должно быть преимущество в стойке. Качественная техника в сочетании с бешеным напором позволяет ему доставлять проблемы любым оппонентам. Пимблетт же в стойке прогрессирует, но пока не выглядит ровней Чендлеру — во многом из-за посредственной обороны. Англичанин регулярно допускает ошибки в защите и получает угрозу нокдаунов, а то и нокаутов.
Гораздо опаснее Пимблетт в партере, так как обладает внушительным арсеналом сабмишенов и хорошо меняет позиции. Но борцовская база не раз выручала Чендлера, который вдобавок регулярно проявляет образцовую стойкость. Сабмишеном он проиграл лишь раз в карьере.
Вот и получается, что опций для досрочной победы у Пимблетта мало. Засабмитить или забить Чендлера в партере крайне сложно. В стойке у самого американца гораздо больше шансов оформить нокаут. Если поединок затянется, то вопросы по выносливости будут к обоим, поэтому потенциал для победы по очкам можно оценить примерно одинаково. Но важно помнить, что у Пимблетта было только два пятираундовых боя, и оба он проиграл единогласными решениями судей.
Резюмируя, видим все основания воспользоваться статусом Чендлера как андердога по букмекерским котировкам. Коэффициенты на его победу высоки — её и играем.
Турнир UFC 314 пройдет на арене «Kaseya Center» в Майами (штат Флорида, США). Шоу стартует в воскресенье, 13 апреля, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому соглавный бой Чендлер — Пимблетт стоит ожидать около 06:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы
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