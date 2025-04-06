Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
6 апреля 15:31ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Майкл Чендлер — Пэдди Пимблетт, 13 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Зрелище обеспечено?
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

Соглавным событием турнира UFC 314 станет рейтинговый поединок в легком весе (до 70,3 кг) между американцем Майклом Чендлером и англичанином Пэдди Пимблеттом. Сумеет ли ветеран из США остановить британского проспекта?

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Статистика

Свернуть

Чендлер

 

Пимблетт

США

Страна

Англия

38

Возраст

30

32

Бои

25

23 (11 / 7 / 5)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

22 (6 / 10 / 6)

9 (4 / 1 / 4)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (0 / 1 / 2)

7

Место в рейтинге легкого дивизиона UFC

12

173

Рост (см)

178

181,5

Размах рук (см)

185,5

95

Размах ног (см)

101,5

Майкл Чендлер

Свернуть

Добился успехов в борьбе на школьном и студенческом уровнях, получил черный пояс по джиу-джитсу. С 2009 года выступает в профессиональных MMA. В 2011-м стал чемпионом Bellator в легком весе. В дальнейшем дважды терял титул, но возвращал его. В 2019 году вновь утратил пояс и вскоре перешел в UFC. Победил Дэна Хукера и в 2021-м бился за титул сильнейшего промоушена, но уступил Чарльзу Оливейре. Затем проиграл Джастину Гэтжи, нокаутировал Тони Фергюсона и потерпел поражение от Дастина Порье. В последнем поединке в ноябре уступил Оливейре в реванше единогласным решением судей.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Пэдди Пимблетт

Свернуть

В 15-летнем возрасте начал заниматься смешанными единоборствами, впоследствии получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. С 2012 года выступает в профессиональных MMA. Становился чемпионом FCC и Cage Warrios в полулегком весе. В 2018-м перешел в легкую категорию, выиграл пояс Cage Warriors и вскоре перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл все шесть боев, сейчас идет на серии из восьми побед. В последнем поединке в июле одолел Кинга Грина удушающим приемом в первом раунде.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа ЧендлераПобеда ПимблеттаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI2,171,722,031,74

Прогноз на бой

Свернуть

Чендлер — харизматичный, высококлассный и зрелищный боец. Его любят и болельщики, и боссы UFC, но всё же результаты тянут американца вниз. И даже топовый уровень соперников не может в полной мере оправдать четыре поражения в пяти последних поединках. Неудивительно, что теперь Чендлер примерит на себя роль гейткипера для Пимблетта.

Англичанин своими результатами заслужил серьезную проверку. Однако переоценивать его победную серию не стоит, все-таки там был как минимум один крайне спорный эпизод (решение в бою с Джаредом Гордоном). В общем, в полной мере потенциал Пимблетта неясен до сих пор. И как раз поединок с Чендлером многое расставит по своим местам, потому что соперников такого уровня у англичанина еще не было (Фергюсон уже шел на явном спаде).

Итак, у американца потенциально должно быть преимущество в стойке. Качественная техника в сочетании с бешеным напором позволяет ему доставлять проблемы любым оппонентам. Пимблетт же в стойке прогрессирует, но пока не выглядит ровней Чендлеру — во многом из-за посредственной обороны. Англичанин регулярно допускает ошибки в защите и получает угрозу нокдаунов, а то и нокаутов.

Гораздо опаснее Пимблетт в партере, так как обладает внушительным арсеналом сабмишенов и хорошо меняет позиции. Но борцовская база не раз выручала Чендлера, который вдобавок регулярно проявляет образцовую стойкость. Сабмишеном он проиграл лишь раз в карьере.

Вот и получается, что опций для досрочной победы у Пимблетта мало. Засабмитить или забить Чендлера в партере крайне сложно. В стойке у самого американца гораздо больше шансов оформить нокаут. Если поединок затянется, то вопросы по выносливости будут к обоим, поэтому потенциал для победы по очкам можно оценить примерно одинаково. Но важно помнить, что у Пимблетта было только два пятираундовых боя, и оба он проиграл единогласными решениями судей.

Резюмируя, видим все основания воспользоваться статусом Чендлера как андердога по букмекерским котировкам. Коэффициенты на его победу высоки — её и играем.

Полный кард, где смотреть бой Чендлер Пимблетт

Свернуть

Турнир UFC 314 пройдет на арене «Kaseya Center» в Майами (штат Флорида, США). Шоу стартует в воскресенье, 13 апреля, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому соглавный бой Чендлер Пимблетт стоит ожидать около 06:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

Прелимы

  • Дэн Иге (США) — Шон Вудсон (США). Полулегкий вес;
  • Ян Сяонань (Китай) — Вирна Яндироба (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Джим Миллер (США) — Чейс Хупер (США). Легкий вес;
  • Даррен Элкинс (США) — Джулиан Эроса (США). Полулегкий вес;
  • Седрикес Думас (США) — Михал Олексейчук (Польша). Средний вес;
  • Су Мудаэржи (Китай) — Митч Рапосо (США). Наилегчайший вес;
  • Трейшон Гор (США) — Марко Тулио (Бразилия). Средний вес;
  • Нора Корнолл (Франция) — Хайли Кован (США). Женский легчайший вес.
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров