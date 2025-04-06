Майкл Чендлер — Пэдди Пимблетт, 13 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Чендлер — харизматичный, высококлассный и зрелищный боец. Его любят и болельщики, и боссы UFC, но всё же результаты тянут американца вниз. И даже топовый уровень соперников не может в полной мере оправдать четыре поражения в пяти последних поединках. Неудивительно, что теперь Чендлер примерит на себя роль гейткипера для Пимблетта.

Англичанин своими результатами заслужил серьезную проверку. Однако переоценивать его победную серию не стоит, все-таки там был как минимум один крайне спорный эпизод (решение в бою с Джаредом Гордоном). В общем, в полной мере потенциал Пимблетта неясен до сих пор. И как раз поединок с Чендлером многое расставит по своим местам, потому что соперников такого уровня у англичанина еще не было (Фергюсон уже шел на явном спаде).

Итак, у американца потенциально должно быть преимущество в стойке. Качественная техника в сочетании с бешеным напором позволяет ему доставлять проблемы любым оппонентам. Пимблетт же в стойке прогрессирует, но пока не выглядит ровней Чендлеру — во многом из-за посредственной обороны. Англичанин регулярно допускает ошибки в защите и получает угрозу нокдаунов, а то и нокаутов.

Гораздо опаснее Пимблетт в партере, так как обладает внушительным арсеналом сабмишенов и хорошо меняет позиции. Но борцовская база не раз выручала Чендлера, который вдобавок регулярно проявляет образцовую стойкость. Сабмишеном он проиграл лишь раз в карьере.

Вот и получается, что опций для досрочной победы у Пимблетта мало. Засабмитить или забить Чендлера в партере крайне сложно. В стойке у самого американца гораздо больше шансов оформить нокаут. Если поединок затянется, то вопросы по выносливости будут к обоим, поэтому потенциал для победы по очкам можно оценить примерно одинаково. Но важно помнить, что у Пимблетта было только два пятираундовых боя, и оба он проиграл единогласными решениями судей.

Резюмируя, видим все основания воспользоваться статусом Чендлера как андердога по букмекерским котировкам. Коэффициенты на его победу высоки — её и играем.