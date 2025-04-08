Яир Родригес — Патрисио Фрейре, 13 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Младший брат бывшего чемпиона Bellator в легком весе Патрики Фрейре. В десятилетнем возрасте начал заниматься бразильским джиу-джитсу, сейчас владеет черным поясом в этом виде спорта. В профессиональных MMA дебютировал в 2004 году, когда ему было 16 лет. После успешных выступлений в Бразилии в 2010-м перешел в Bellator. Уже через три года впервые бился за пояс (в полулегком весе), но уступил. В 2014-м стал чемпионом в этом дивизионе, дважды защитил титул, потом потерял, но вернул его в 2017-м.

В 2019 году победил Майкла Чендлера и завоевал пояс в легком весе, который освободил, ни разу не защитив. В 2021-м потерял титул в полулегком весе, но в реванше с Эйджеем Макки вернул его. В 2023-м дебютировал в легчайшей категории, однако уступил Серхио Петтису в чемпионском бою. В последнем поединке в марте прошлого года нокаутировал Джереми Кеннеди в третьем раунде и защитил титул Bellator в полулегком весе. Покинул промоушен в статусе рекордсмена по числу боев (30), побед (24) и финишей (15).