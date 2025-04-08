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8 апреля 16:54ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Яир Родригес — Патрисио Фрейре, 13 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Дебют легенды Bellator
Александр Бокулёв
Источник: bigmarcel24
Источник: bigmarcel24

На турнире UFC 314 под эгидой промоушена дебютирует Патрисио «Питбуль» Фрейре. Бразилец сразу проведет поединок с топом полулегкого дивизиона (до 65,8 кг) Яиром Родригесом. Сумеет ли мексиканец прервать серию поражений и одолеть бывшего чемпиона Bellator?

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Статистика

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Родригес

 

Питбуль

Мексика

Страна

Бразилия

32

Возраст

37

25

Бои

43

19 (8 / 5 / 6)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

36 (12 / 12 / 12)

5 (3 / 1 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

7 (2 / 1 / 4)

1

Без результата

0

5

Место в рейтинге полулегкого дивизиона UFC

180,5

Рост (см)

167,5

180,5

Размах рук (см)

166,5

105,5

Размах ног (см)

96,5

Яир Родригес

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В пять лет начал заниматься тхэквондо, в дальнейшем получил черный пояс в этом виде спорта. С 2011 года выступает в профессиональных MMA, в 2014-м выиграл шоу The Ultimate Fighter. В 2020-м был дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил. В 2023-м победил Джоша Эмметта и выиграл временный пояс UFC в полулегком весе. В бою за полноценный титул уступил Александру Волкановски техническим нокаутом в третьем раунде. В последнем поединке в феврале прошлого года проиграл Брайану Ортеге удушающим приемом в третьем раунде.

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Патрисио Фрейре

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Младший брат бывшего чемпиона Bellator в легком весе Патрики Фрейре. В десятилетнем возрасте начал заниматься бразильским джиу-джитсу, сейчас владеет черным поясом в этом виде спорта. В профессиональных MMA дебютировал в 2004 году, когда ему было 16 лет. После успешных выступлений в Бразилии в 2010-м перешел в Bellator. Уже через три года впервые бился за пояс (в полулегком весе), но уступил. В 2014-м стал чемпионом в этом дивизионе, дважды защитил титул, потом потерял, но вернул его в 2017-м.

В 2019 году победил Майкла Чендлера и завоевал пояс в легком весе, который освободил, ни разу не защитив. В 2021-м потерял титул в полулегком весе, но в реванше с Эйджеем Макки вернул его. В 2023-м дебютировал в легчайшей категории, однако уступил Серхио Петтису в чемпионском бою. В последнем поединке в марте прошлого года нокаутировал Джереми Кеннеди в третьем раунде и защитил титул Bellator в полулегком весе. Покинул промоушен в статусе рекордсмена по числу боев (30), побед (24) и финишей (15).

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Сравнение коэффициентов

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 Победа РодригесаПобеда ПитбуляТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,522,602,881,39

Прогноз на бой

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Фрейре — настоящая легенда Bellator и действительно топовый боец. Но главная проблема в том, что ему уже 37 лет. Это серьезный возраст для полулегкого дивизиона, особенно когда напротив будет Родригес, который умеет навязывать очень быстрый темп, действует интенсивно и вариативно. Трудно представить, что бразилец превзойдет его в стойке — тем более при внушительном отставании по габаритам.

Вероятнее, что шансы Фрейре кроются в партере. Он может переводить и контролировать большинство соперников, да и для сабмишенов Родригес весьма уязвим. Рискнем предположить, что до борьбы всё же дойдет, а там бразилец сможет получить хотя бы локальное преимущество. 

В это банально хочется верить, так как тогда бой потенциально будет гораздо более интересным и интригующим. Но заодно вырастет и вероятность того, что соперники проведут в октагоне все три раунда. Играем ставку на полный бой.

Полный кард, где смотреть бой Родригес Питбуль

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Турнир UFC 314 пройдет на арене «Kaseya Center» в Майами (штат Флорида, США). Шоу стартует в воскресенье, 13 апреля, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому бой Родригес Фрейре стоит ожидать около 06:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

Прелимы

  • Дэн Иге (США) — Шон Вудсон (США). Полулегкий вес;
  • Ян Сяонань (Китай) — Вирна Яндироба (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Джим Миллер (США) — Чейс Хупер (США). Легкий вес;
  • Даррен Элкинс (США) — Джулиан Эроса (США). Полулегкий вес;
  • Седрикес Думас (США) — Михал Олексейчук (Польша). Средний вес;
  • Су Мудаэржи (Китай) — Митч Рапосо (США). Наилегчайший вес;
  • Трейшон Гор (США) — Марко Тулио (Бразилия). Средний вес;
  • Нора Корнолл (Франция) — Хайли Кован (США). Женский легчайший вес.
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