Брайс Митчелл — Джин Силва, 13 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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В основном карде турнира UFC 314 в рамках полулегкого дивизиона (до 65,8 кг) побьются американец Брайс Митчелл и бразилец Джин Силва. Сумеет ли последний сохранить идеальный рекорд в промоушене?
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Митчелл
Силва
США
Страна
Бразилия
30
Возраст
28
19
Бои
17
17 (1 / 9 / 7)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
15 (12 / 2 / 1)
2 (1 / 1 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (0 / 0 / 2)
13
Место в рейтинге полулегкого дивизиона UFC
—
178
Рост (см)
170
178
Размах рук (см)
175
101,5
Размах ног (см)
93
Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу, в профессиональных MMA выступает с 2015 года. В 2017-м завоевал титул V3 Fights в полулегком весе и один раз защитил его, после чего победил в шоу The Ultimate Fighter и подписал контракт с UFC. Под эгидой сильнейшего промоушена затем выиграл пять боев подряд, но в декабре 2022-го потерпел первое поражение в карьере, уступив удушающим приемом Илии Топурии. Затем победил Дэна Иге и уступил Джошу Эмметту. В последнем поединке в декабре нокаутировал Крона Грейси в третьем раунде.
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В профессиональных MMA выступает с 2016 года. В 2023-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене выиграл все четыре боя. На данный момент идет на серии из 12 побед. В последнем поединке в феврале нокаутировал Мелсика Багдасаряна в первом раунде.
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Митчелл всё больше отмечается в информационном поле крайне специфическими высказываниями и поступками и всё меньше прогрессирует. Похоже, он так и останется бойцом с крайне посредственным уровнем в стойке, который явно не соответствует топ-15 UFC. Проявить себя в этом компоненте американец смог только на фоне Крона Грейси, чья ударка ещё хуже.
Разумеется, главная тактика Митчелла — перевести и оформить сабмишен. Он действительно хорошо проводит тейкдауны, но на бумаге у Силвы высокие шансы избежать этого. Бразилец гораздо подвижнее и агрессивнее в стойке. Вполне вероятно, что он попросту не даст сопернику опомниться и снесет его. Вдобавок Силва на каждый бой выходит максимально мотивированным и заряженным, а про поведение и характер Митчелла мы уже упоминали.
Резюмируя, согласимся с тем, что бразилец — фаворит. Однако котировки на его победу не впечатляет. Да, тогда можно заиграть досрочный успех, так как трудно представить, что Митчелл продержится против такого ударника все три раунда. Но мы снизим риск и остановимся на простом тотале — заодно сохраняется опция для победы американца через тот самый сценарий с тейкдауном и сабмишеном.
Турнир UFC 314 пройдет на арене «Kaseya Center» в Майами (штат Флорида, США). Шоу стартует в воскресенье, 13 апреля, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому бой Митчелл — Силва стоит ожидать около 05:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы
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