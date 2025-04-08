Брайс Митчелл — Джин Силва, 13 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Митчелл всё больше отмечается в информационном поле крайне специфическими высказываниями и поступками и всё меньше прогрессирует. Похоже, он так и останется бойцом с крайне посредственным уровнем в стойке, который явно не соответствует топ-15 UFC. Проявить себя в этом компоненте американец смог только на фоне Крона Грейси, чья ударка ещё хуже.

Разумеется, главная тактика Митчелла — перевести и оформить сабмишен. Он действительно хорошо проводит тейкдауны, но на бумаге у Силвы высокие шансы избежать этого. Бразилец гораздо подвижнее и агрессивнее в стойке. Вполне вероятно, что он попросту не даст сопернику опомниться и снесет его. Вдобавок Силва на каждый бой выходит максимально мотивированным и заряженным, а про поведение и характер Митчелла мы уже упоминали.

Резюмируя, согласимся с тем, что бразилец — фаворит. Однако котировки на его победу не впечатляет. Да, тогда можно заиграть досрочный успех, так как трудно представить, что Митчелл продержится против такого ударника все три раунда. Но мы снизим риск и остановимся на простом тотале — заодно сохраняется опция для победы американца через тот самый сценарий с тейкдауном и сабмишеном.