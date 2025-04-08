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8 апреля 18:07ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Брайс Митчелл — Джин Силва, 13 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Ждём досрочную развязку?
Александр Бокулёв
Источник: UFC Brasil
Источник: UFC Brasil

В основном карде турнира UFC 314 в рамках полулегкого дивизиона (до 65,8 кг) побьются американец Брайс Митчелл и бразилец Джин Силва. Сумеет ли последний сохранить идеальный рекорд в промоушене?

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Статистика

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Митчелл

 

Силва

США

Страна

Бразилия

30

Возраст

28

19

Бои

17

17 (1 / 9 / 7)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

15 (12 / 2 / 1)

2 (1 / 1 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

2 (0 / 0 / 2)

13

Место в рейтинге полулегкого дивизиона UFC

178

Рост (см)

170

178

Размах рук (см)

175

101,5

Размах ног (см)

93

Брайс Митчелл

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Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу, в профессиональных MMA выступает с 2015 года. В 2017-м завоевал титул V3 Fights в полулегком весе и один раз защитил его, после чего победил в шоу The Ultimate Fighter и подписал контракт с UFC. Под эгидой сильнейшего промоушена затем выиграл пять боев подряд, но в декабре 2022-го потерпел первое поражение в карьере, уступив удушающим приемом Илии Топурии. Затем победил Дэна Иге и уступил Джошу Эмметту. В последнем поединке в декабре нокаутировал Крона Грейси в третьем раунде.

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Джин Силва

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В профессиональных MMA выступает с 2016 года. В 2023-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене выиграл все четыре боя. На данный момент идет на серии из 12 побед. В последнем поединке в феврале нокаутировал Мелсика Багдасаряна в первом раунде.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа МитчеллаПобеда СилвыТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI3,521,321,831,92

Прогноз на бой

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Митчелл всё больше отмечается в информационном поле крайне специфическими высказываниями и поступками и всё меньше прогрессирует. Похоже, он так и останется бойцом с крайне посредственным уровнем в стойке, который явно не соответствует топ-15 UFC. Проявить себя в этом компоненте американец смог только на фоне Крона Грейси, чья ударка ещё хуже.

Разумеется, главная тактика Митчелла — перевести и оформить сабмишен. Он действительно хорошо проводит тейкдауны, но на бумаге у Силвы высокие шансы избежать этого. Бразилец гораздо подвижнее и агрессивнее в стойке. Вполне вероятно, что он попросту не даст сопернику опомниться и снесет его. Вдобавок Силва на каждый бой выходит максимально мотивированным и заряженным, а про поведение и характер Митчелла мы уже упоминали.

Резюмируя, согласимся с тем, что бразилец — фаворит. Однако котировки на его победу не впечатляет. Да, тогда можно заиграть досрочный успех, так как трудно представить, что Митчелл продержится против такого ударника все три раунда. Но мы снизим риск и остановимся на простом тотале — заодно сохраняется опция для победы американца через тот самый сценарий с тейкдауном и сабмишеном.

Полный кард, где смотреть бой Митчелл Силва

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Турнир UFC 314 пройдет на арене «Kaseya Center» в Майами (штат Флорида, США). Шоу стартует в воскресенье, 13 апреля, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому бой Митчелл Силва стоит ожидать около 05:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

Прелимы

  • Дэн Иге (США) — Шон Вудсон (США). Полулегкий вес;
  • Ян Сяонань (Китай) — Вирна Яндироба (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Джим Миллер (США) — Чейс Хупер (США). Легкий вес;
  • Даррен Элкинс (США) — Джулиан Эроса (США). Полулегкий вес;
  • Седрикес Думас (США) — Михал Олексейчук (Польша). Средний вес;
  • Су Мудаэржи (Китай) — Митч Рапосо (США). Наилегчайший вес;
  • Трейшон Гор (США) — Марко Тулио (Бразилия). Средний вес;
  • Нора Корнолл (Франция) — Хайли Кован (США). Женский легчайший вес.
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