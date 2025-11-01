Зенит — Локомотив, 1 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Зенит» зарекомендовал себя как один из самых стабильных клубов РПЛ текущего сезона. Сине-бело-голубые за редким исключением теряют очки с аутсайдерами и стабильно бьются с одними из лидеров таблицы – впору вспомнить статусные матчи с «Краснодаром» (2:0) и «Спартаком» (2:2). Кроме того, ликвидировали проблемы в защитной линии и стали пропускать заметно меньше голов по сравнению со стартом сезона.

Как мы ранее упомянули, «Локомотив» – единственная команда чемпионата России, которая идет без поражений после 13 туров. Однако в предстоящей встрече железнодорожникам будет явно не хватать основного защитника Сезара Монтеса, который пропустит матч из-за дисквалификации. В такой ситуации Галактионову придется выбирать между Ненаховым и Погостновым, что, безусловно, повлияет на сыгранность пары центральных защитников.

Ожидаем, что нас ожидает плотная борьба в этой встрече. На руку «Зенита» должен сыграть фактор домашнего поля и более стабильная форма в последних встречах, однако «Локомотив» точно не сдастся без боя, букмекеры недооценивают шансы гостей. Наш прогноз – победа «Локомотива» с форой (+1,5).