Зенит — Локомотив, 1 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Встреча «Зенита» и «Локомотива» обещает стать настоящим украшением 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Сине-бело-голубые поймали кураж и намерены продлить победную серию, однако у молодого и буйного «Локомотива» есть свои планы на этот счет.
Турнир: чемпионат России по футболу, Премьер-лига, 14-й тур
Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург)
Главный судья: Артем Чистяков
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Зенит»
|47
|42
|42
|187-167
|«Локомотив»
|42
|42
|47
|167-187
Последние пять матчей «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.10.2025
|«Зенит»
2:1
«Динамо» Москва
РПЛ
|22.10.2025
|«Зенит»
6:0
«Оренбург»
Кубок России
|19.10.2025
|«Сочи»
0:3
«Зенит»
РПЛ
|04.10.2025
|«Акрон»
1:1
«Зенит»
РПЛ
|30.09.2025
|«Рубин»
0:1
«Зенит»
Кубок России
Последние пять матчей «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.10.2025
|«Акрон»
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|23.10.2025
|«Балтика»
1:2
«Локомотив»
Кубок России
|18.10.2025
|«Локомотив»
3:0
ЦСКА
РПЛ
|04.10.2025
|«Динамо»
3:5
«Локомотив»
РПЛ
|01.10.2025
|«Локомотив»
0:1 (после серии пенальти)
ЦСКА
Кубок России
Последние пять матчей «Зенита» и «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.04.2025
|«Локомотив»
1:1
«Зенит»
РПЛ
|27.10.2024
|«Зенит»
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|03.12.2023
|«Локомотив»
3:1
«Зенит»
РПЛ
|24.09.2023
|«Зенит»
1:2
«Локомотив»
РПЛ
|09.04.2023
|«Локомотив»
1:2
«Зенит»
РПЛ
«Локомотив» остается единственным клубом РПЛ в нынешнем сезоне без поражений. «Зенит» находится в шаге от призовой тройки.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|13
|9
|2
|2
|25-7
|29
|2. Локомотив
|13
|7
|6
|0
|30-17
|27
|3. ЦСКА
|13
|8
|3
|2
|23-13
|27
|4. Зенит
|13
|7
|5
|1
|26-24
|26
|5. Балтика
|13
|6
|6
|1
|18-6
|24
|6. Спартак
|13
|6
|4
|3
|21-18
|22
|7. Рубин
|13
|5
|3
|5
|15-19
|18
|8. Динамо Москва
|13
|4
|4
|5
|21-21
|16
|9. Ахмат
|13
|4
|4
|5
|18-19
|16
|10. Ростов
|13
|3
|6
|4
|11-14
|15
|11. Крылья Советов
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|12. Акрон
|13
|2
|6
|5
|15-19
|12
|13. Динамо Махачкала
|13
|2
|5
|6
|6-16
|11
|14. Сочи
|13
|2
|2
|9
|11-30
|8
|15. Оренбург
|13
|1
|5
|7
|14-24
|8
|16. Пари НН
|13
|1
|2
|10
|9-23
|7
«Зенит» зарекомендовал себя как один из самых стабильных клубов РПЛ текущего сезона. Сине-бело-голубые за редким исключением теряют очки с аутсайдерами и стабильно бьются с одними из лидеров таблицы – впору вспомнить статусные матчи с «Краснодаром» (2:0) и «Спартаком» (2:2). Кроме того, ликвидировали проблемы в защитной линии и стали пропускать заметно меньше голов по сравнению со стартом сезона.
Как мы ранее упомянули, «Локомотив» – единственная команда чемпионата России, которая идет без поражений после 13 туров. Однако в предстоящей встрече железнодорожникам будет явно не хватать основного защитника Сезара Монтеса, который пропустит матч из-за дисквалификации. В такой ситуации Галактионову придется выбирать между Ненаховым и Погостновым, что, безусловно, повлияет на сыгранность пары центральных защитников.
Ожидаем, что нас ожидает плотная борьба в этой встрече. На руку «Зенита» должен сыграть фактор домашнего поля и более стабильная форма в последних встречах, однако «Локомотив» точно не сдастся без боя, букмекеры недооценивают шансы гостей. Наш прогноз – победа «Локомотива» с форой (+1,5).
В прямом эфире игру в Санкт-Петербурге покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно на сайте телеканала
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Зенит»: Кассьерра, Москвичев (травмы)
«Локомотив»: Монтес (дисквалификация),
Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Динамо»:
|Позиция
|«Зенит»
|«Локомотив»
|Позиция
|Вратарь
|16. Адамов
|Вратарь
|Защитник
|31. Густаво Мантуан
|3. Фассон
|Защитник
|Защитник
|6. Дркушич
|5. Ньямси
|Защитник
|Защитник
|33. Нино
|45. Сильянов
|Защитник
|Защитник
|28. Алип
|59. Погостнов
|Защитник
|Полузащитник
|20. Педро
|6. Баринов
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Вендел
|93. Карпукас
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Глушенков
|25. Пруцев
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Барриос
|83. Батраков
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Глушенков
|10. Воробьев
|Нападающий
|Нападающий
|11. Луис Энрике
|19. Руденко
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Семак
|Михаил Галактионов
|Главный тренер
Аналитики БК БЕТСИТИ высоко оценивают шансы «Зенита» на итоговую победу - 1.54. Успех железнодорожников котируется за довольно высокий коэффициент - 6.30, а вероятность ничьи составляет 4.70.
Самый низкий коэффициент на точный счет - 7.90 - трейдеры установили на победу хозяев поля со счетом 2:0.
Бесплатно игру покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ».
Билеты на игру реализуются на официальном сайте петербуржцев.