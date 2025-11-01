Ведомости
31 октября 12:25ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Зенит — Локомотив, 1 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Один из самых ожидаемых матчей первого круга РПЛ - уже в эти выходные
Руслан Ипполитов

Встреча «Зенита» и «Локомотива» обещает стать настоящим украшением 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Сине-бело-голубые поймали кураж и намерены продлить победную серию, однако у молодого и буйного «Локомотива» есть свои планы на этот счет.

 Команда 1

Время начала

Команда 2

«Зенит» (Санкт-Петербург)

01.11.2025, Сб

20:15 МСК

«Локомотив» (Москва)

П1 - 1.54

Х - 4.70

П2 - 6.30

Турнир: чемпионат России по футболу, Премьер-лига, 14-й тур

Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург)

Главный судья: Артем Чистяков

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Зенит»474242187-167
«Локомотив»424247167-187

Последние пять матчей «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.10.2025«Зенит»

2:1

«Динамо» Москва

РПЛ

22.10.2025«Зенит»

6:0

«Оренбург»

Кубок России

19.10.2025«Сочи»

0:3

«Зенит»

РПЛ

04.10.2025«Акрон»

1:1

«Зенит»

РПЛ

30.09.2025«Рубин»

0:1

«Зенит»

Кубок России

Последние пять матчей «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.10.2025«Акрон»

1:1

«Локомотив»

РПЛ

23.10.2025«Балтика»

1:2

«Локомотив»

Кубок России

18.10.2025«Локомотив»

3:0

ЦСКА

РПЛ

04.10.2025«Динамо»

3:5

«Локомотив»

РПЛ

01.10.2025«Локомотив»

0:1 (после серии пенальти)

ЦСКА

Кубок России

Последние пять матчей «Зенита» и «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.04.2025«Локомотив»

1:1

«Зенит»

РПЛ

27.10.2024«Зенит» 

1:1

«Локомотив»

РПЛ

03.12.2023«Локомотив»

3:1

«Зенит»

РПЛ

24.09.2023«Зенит»

1:2

«Локомотив»

РПЛ

09.04.2023«Локомотив» 

1:2

«Зенит»

РПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

«Локомотив» остается единственным клубом РПЛ в нынешнем сезоне без поражений. «Зенит» находится в шаге от призовой тройки.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар1392225-729
2. Локомотив1376030-1727
3. ЦСКА1383223-1327
4. Зенит1375126-2426
5. Балтика1366118-624
6. Спартак1364321-1822
7. Рубин1353515-1918
8. Динамо Москва1344521-2116
9. Ахмат1344518-1916
10. Ростов1336411-1415
11. Крылья Советов1334617-2313
12. Акрон1326515-1912
13. Динамо Махачкала132566-1611
14. Сочи1322911-308
15. Оренбург1315714-248
16. Пари НН1312109-237

Прогноз на матч

Свернуть

«Зенит» зарекомендовал себя как один из самых стабильных клубов РПЛ текущего сезона. Сине-бело-голубые за редким исключением теряют очки с аутсайдерами и стабильно бьются с одними из лидеров таблицы – впору вспомнить статусные матчи с «Краснодаром» (2:0) и «Спартаком» (2:2). Кроме того, ликвидировали проблемы в защитной линии и стали пропускать заметно меньше голов по сравнению со стартом сезона.

Как мы ранее упомянули, «Локомотив» – единственная команда чемпионата России, которая идет без поражений после 13 туров. Однако в предстоящей встрече железнодорожникам будет явно не хватать основного защитника Сезара Монтеса, который пропустит матч из-за дисквалификации. В такой ситуации Галактионову придется выбирать между Ненаховым и Погостновым, что, безусловно, повлияет на сыгранность пары центральных защитников.

Ожидаем, что нас ожидает плотная борьба в этой встрече. На руку «Зенита» должен сыграть фактор домашнего поля и более стабильная форма в последних встречах, однако «Локомотив» точно не сдастся без боя, букмекеры недооценивают шансы гостей. Наш прогноз – победа «Локомотива» с форой (+1,5).

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру в Санкт-Петербурге покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно на сайте телеканала
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Зенит»: Кассьерра, Москвичев (травмы)

«Локомотив»: Монтес (дисквалификация),

Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Динамо»:

Позиция«Зенит»«Локомотив»Позиция
Вратарь16. Адамов
  1. Митрюшкин
Вратарь
Защитник31. Густаво Мантуан3. ФассонЗащитник
Защитник6. Дркушич5. НьямсиЗащитник
Защитник33. Нино45. СильяновЗащитник
Защитник28. Алип59. ПогостновЗащитник
Полузащитник20. Педро6. БариновПолузащитник
Полузащитник 8. Вендел93. КарпукасПолузащитник 
Полузащитник10. Глушенков25. ПруцевПолузащитник
Полузащитник5. Барриос83. БатраковПолузащитник
Нападающий10. Глушенков10. ВоробьевНападающий
Нападающий11. Луис Энрике19. РуденкоНападающий
Главный тренерСергей СемакМихаил ГалактионовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики БК БЕТСИТИ высоко оценивают шансы «Зенита» на итоговую победу - 1.54. Успех железнодорожников котируется за довольно высокий коэффициент - 6.30, а вероятность ничьи составляет 4.70.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Зенит» - «Локомотив»?

Самый низкий коэффициент на точный счет - 7.90 - трейдеры установили на победу хозяев поля со счетом 2:0.

Где смотреть бесплатно матч «Зенит» - «Локомотив»?

Бесплатно игру покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ». Также за ходом противостояния можно следить на сайте и в приложении БК БЕТСИТИ.

Где купить билеты на матч «Зенит» - «Локомотив»?

Билеты на игру реализуются на официальном сайте петербуржцев. 

