Кубок Америки по футболу 2024

Партнерский проект
Пока прогнозы на эту лигу закончились. Но есть и другие прогнозы!
Попробуйте выбрать другую лигу или почитайте один из прогнозов
Финальный раунд Copa America 2024 пройдет с 20 июня по 14 июля в США. В состязании примут участие 16 сборных. Действующий чемпион - команда Аргентины. Финал чемпионата состоится 14 июля на «Hard Rock Stadium» в Майами-Гарденс.
Вице-чемпион Казахстана третий сезон подряд рвется в групповой этап
Букмекеры совсем не верят в вице-чемпиона Армении
Одна из самых ярких афиш третьего этапа. Руй Витория против Арда Турана
Экзотическое путешествие чемпионов Армении
Американская дуэль
Ждем конкурентный матч
Россиянин против первой ракетки турнира
Голы в Познани должны быть
Второй заход «броуков» в кубковый турнир
Так далеко в ЛЧ «Кайрат» еще не забирался