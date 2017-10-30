Блокировки сайтов операторам не по карману
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Требования Роскомнадзора, предложенные для ограничения доступа к заблокированным ресурсам, могут привести к монополизации операторского бизнеса и уходу с рынка мелких и средних провайдеров, говорится в письме Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) руководителю Роскомнадзора Александру Жарову и министру связи Николаю Никифорову. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил главный аналитик РАЭК Карен Казарян.
Проект приказа Роскомнадзора подразумевает только один – максимально дорогостоящий, ухудшающий качество связи – способ: глубокий анализ всего проходящего трафика (DPI, deep packet inspection), говорится в письме. Оборудование DPI позволяет предоставлять доступ к части сайтов, блокируя или замедляя доступ к другим. Из-за дороговизны оборудования для такого анализа требования Роскомнадзора приведут к продаже малого и среднего операторского бизнеса крупным операторам связи, считают эксперты РАЭК.
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