Технологии
Платный
Кирилл Седов
Интернет и digital
Статья опубликована в № 4439 от 30.10.2017 под заголовком: Требования Роскомнадзора не по силам провайдерам

Блокировки сайтов операторам не по карману

Требования Роскомнадзора к блокировке сайтов экономически невыполнимы для многих провайдеров, предупредили в РАЭК

Требования Роскомнадзора, предложенные для ограничения доступа к заблокированным ресурсам, могут привести к монополизации операторского бизнеса и уходу с рынка мелких и средних провайдеров, говорится в письме Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) руководителю Роскомнадзора Александру Жарову и министру связи Николаю Никифорову. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил главный аналитик РАЭК Карен Казарян.

Проект приказа Роскомнадзора подразумевает только один – максимально дорогостоящий, ухудшающий качество связи – способ: глубокий анализ всего проходящего трафика (DPI, deep packet inspection), говорится в письме. Оборудование DPI позволяет предоставлять доступ к части сайтов, блокируя или замедляя доступ к другим. Из-за дороговизны оборудования для такого анализа требования Роскомнадзора приведут к продаже малого и среднего операторского бизнеса крупным операторам связи, считают эксперты РАЭК.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике