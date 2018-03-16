Технологии / ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4527 от 16.03.2018 под заголовком: Производители СОРМ опередили правительство

Первые системы СОРМ готовы для исполнения закона Яровой

Пока уточняется регулирование, производители СОРМ предлагают операторам протестировать решения
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Постановление правительства, где будут прописаны этапы и сроки вступления в силу закона Ирины Яровой, обязывающего операторов связи хранить записи разговоров и электронную переписку, все еще готовится. Рассматривается вариант, что в части голосовых услуг правоприменение закона начнется с 1 июля, а в части хранения данных – с 1 октября, говорил в конце февраля министр связи Николай Никифоров. Но некоторые производители систем оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) уже подготовили технические решения для исполнения закона.

«Мегафон» тестирует в Нижнем Новгороде комплекс сбора, хранения и обработки данных компании «Цитадель», разработанный на базе аппаратного решения другой компании – «Национальные технологии», сообщил представитель оператора. Эти производители не чужды друг другу – по данным СПАРК, «Национальные технологии» на 24,5% принадлежат «Цитадели», которая также владеет производителем СОРМ «МФИ софт». По данным СПАРК, 75,85% «Цитадели» принадлежит Антону Черепенникову. Он известен как основатель киберспортивной компании Virtus.pro, в которую совладелец холдинга USM (контролирующий акционер «Мегафона») Алишер Усманов вложил $100 млн.

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