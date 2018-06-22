Технологии / Медиа
Статья опубликована в № 4593 от 22.06.2018 под заголовком: Большой экран для Абрамовича

Роман Абрамович оказался совладельцем двух кинотеатров в Москве

Бизнесмен владеет половиной «Пионера» и третью «Художественного»
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Управляющая компания Романа Абрамовича Millhouse Capital владеет половиной московского кинотеатра «Пионер». Информация о том, что ООО «Миллхаус» получило 50% долей в ООО «Чентромобиле-Пионер», управляющей компании кинотеатра, появилась в «СПАРК-Интерфаксе» в конце апреля. До этого единственным владельцем компании числились структуры Александра Мамута. Источник, близкий к Millhouse Capital, настаивает, что Абрамович уже давно владел «Пионером» вместе с Мамутом. Он не знает, почему это не было до сих пор отражено в официальных базах юридических лиц, и предполагает, что сведения о доле Абрамовича появились после того, как Millhouse Capital недавно реструктурировала свои активы. Детали этой реструктуризации собеседник «Ведомостей» сообщать не стал. Представитель Абрамовича от комментариев отказался.

Мамут через своего представителя подтвердил, что Абрамович является совладельцем «Пионера», и передал, что такой партнер для него «большая честь и ответственность».

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