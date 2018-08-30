Технологии / Телекоммуникации

Операторы начали ранжировать абонентов по скорости

Вслед за «Мегафоном» такую практику ввел «Вымпелком»
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«Вымпелком» запустил тариф с безлимитным интернетом «Анлим», как видно из его тарифной сетки. В Москве подписаться на него стоит 600 руб. в месяц. Из описания тарифа следует, что безлимитным интернет будет и за пределами домашнего региона. На тарифе предусмотрена опция «Просмотр HD-видео», она стоит 90 руб. (со второго месяца после подключения). То есть есть возможность снизить плату для тех абонентов, чьи смартфоны не поддерживают видео в HD, объясняет представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева.

В середине месяца «Вымпелком» уже запустил опциональный безлимитный доступ на основной тарифной линейке «Все мое». С вводом «Анлима» она отменена, говорит Айбашева. Чуть раньше безлимитный «Тарифище» представила МТС, а в начале этой недели безлимитную тарифную опцию на тарифах «Включайся!» среднего и верхнего ценового диапазона запустил «Мегафон».

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