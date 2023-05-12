Что изменит для пользователей признание незаконным использование даркнета

Даркнет и сейчас нелегален, а технически его блокировка практически невозможна, отмечает президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская. «Это область, которая все время «мутирует», у нее нет своих четких ip-адресов, которые можно заблокировать и решить проблему. Иначе давно бы заблокировали, если бы было возможно», – сказала она «Ведомостям». При этом пользователи даркнета используют его сознательно для получения запрещенного товара или контента, так что с большой долей вероятности они понимают, что преступают закон, считает Касперская.