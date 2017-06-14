Apple исполнила требования ФАС по делу о ремонте iPhone в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила об исполнении российской структурой корпорации Apple - «Эппл рус» - предупреждения ведомства о ремонте iPhone в России. Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

Ранее ФАС обязала Apple до 1 мая открыть единый сервисный центр в России. В конце апреля, как сообщалось на сайте техподдержки Apple, американская корпорация открыла в России авторизованные сервисные центры, в которых можно чинить поврежденный экран iPhone.

«Компания оперативно исполнила предупреждение ФАС России. В настоящее время потребитель имеет возможность получить услугу по замене экрана, что в два раза дешевле замены телефона на новый», - цитируется в сообщении замруководителя ФАС Андрей Кашеваров. В ФАС удовлетворены работой, проделанной «Эппл рус», добавил он.

Как заявлял статс-секретарь - заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский, ведомство не исключает прекращения дела против Apple по сервисному обслуживанию. По словам начальника управления по контролю за торговлей и социальной сферой ФАС Тимофея Нижегородцева, ведомство действительно намерено прекратить дело в отношении Apple, если компания устранила все нарушения, ущемляющие права потребителей.