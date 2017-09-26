Медведев исключил Никиту Михалкова из попечительского совета Фонда кино

Правительство исключило режиссера Никиту Михалкова из состава попечительского совета Фонда кино. Соответсвующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«В связи с заявлением Н. С. Михалкова о выходе из состава попечительского совета Фонда подписанным постановлением это решение оформлено юридически», – говорится на сайте правительства.

Письмо о выходе Михалкова из Фонда кино было направлено в кабмин Министерством культуры 18 сентября. Будет ли назначен новый кандидат, будет решать правительство, уточнил «Интерфаксу» глава департамента кинематографии Минкультуры Вячеслав Тельнов. Он добавил, что министерство не предлагало новых кандидатур на его место.

23 августа Михалков на коллегии Министерства культуры заявил, что покинет попечительский совет Фонда кино. Он обвинил руководство фонда в безответственном поведении: «Новый состав совета – это Византия. [Замруководителя аппарата правительства Наталья] Тимакова, безусловно, разбирается в кинопроизводстве. Но у нее совершенно противоположные взгляды от моих». Кроме того, Михалков заявлял, что не согласен с «латентной русофобией» Тимаковой – в частности, с защитой ею «Ельцин-центра». По мнению Михалкова, решения в фонде теперь принимаются через телефонное право, а не так, как должны.

Государственный Фонд кино финансирует массовое коммерческое кино. Финальные решения по выбору фильмов принимает попечительский совет, куда входят чиновники, продюсеры и режиссеры. Несколько месяцев назад состав совета обновился и туда вошла Тимакова.