В Иране против Павла Дурова завели уголовное дело

В Иране против основателя Telegram Павла Дурова возбудили уголовное дело, передает AFP.

Генпрокурор Тегерана Аббаса Джафари Долатабади заявил, что Telegram популярен среди членов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Приложение используется во время подготовки к преступлениям. Власти Ирана считают, что мессенджер также используется для распространения экстремистских политических взглядов и детской порнографии.

«Сеть Telegram, помимо предоставления услуг террористам... предоставляет услуги по контрабанде наркотиков и торговле людьми», — заявил генпрокурор.