Bloomberg: Google создаст подразделение онлайн-покупок для работы в Европе

Google создаст подразделение онлайн-покупок для работы в ЕС. Новая структура будет заниматься размещение рекламы в поисковике и составлять конкуренцию другим рекламодателям, пишет Bloomberg со ссылкой на три источника.

Компания вынуждена открыть подразделение ради удовлетворения требований ЕС. В июне этого года Еврокомиссия оштрафовала Google за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Тогда речь шла о том, что компания продвигала в поисковой выдаче собственную Google Shopping в ущерб конкурентам.