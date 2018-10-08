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Медведев назвал спорной идею импортозамещения в науке

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Идея импортозамещения вряд ли применима к научным исследованиям, а российской науке нет смысла закрываться от остального мира, заявил премьер Дмитрий Медведев на встрече с президентом Курчатовского института Михаилом Ковальчуком (расшифровка их беседы опубликована на сайте правительства).

«Если применительно к коммерческим изделиям, товарам, продукции нам нужно ориентироваться на импортозамещение, то в науке импортозамещение – это спорная история, потому что нужно как раз впитывать все достижения, все научные идеи, которые существуют, и выходить уже на какие-то прорывные решения, которые будут служить всему человечеству, нашей стране, нашим людям», – сказал Медведев.

Медведев указал, что власти будут стремиться расширять участие России и ведущих научных центров страны в международных проектах. Премьер сообщил о выделении из бюджета целевого взноса в размере 186 млн евро на строительство и эксплуатацию установки Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах (XFEL).

«Сейчас в проекте XFEL мы являемся крупнейшими партнерами, там наш интеллектуальный вклад. Весь мир реализовал идею, которая придумана российскими учеными. Теперь наш финансовый вклад – второй после Германии. Мы совладельцы этой установки», – отметил в свою очередь Ковальчук. Он также подчеркнул, что Россия стала полномасштабным партнером в таких проектах, как Европейский центр синхротронного излучения ESRF, Европейский центр по исследованию ионов и антипротонов FAIR в Германии, Международный термоядерный экспериментальный реактор ИТЭР на юге Франции.

Согласно проекту федерального бюджета на 2019-2021 гг., расходы на научные исследования и разработки в предстоящие три года составят 2,38 трлн руб., или 0,7% ВВП ежегодно. Около 40% этой суммы запланировано на исследования в области обороны и национальной безопасности.

Что показали на выставке «Импортозамещение»

Экономика
Новости

Кудрин предупредил о рисках недополучения бюджетом 70% дивидендов госкомпаний

Ведомости
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Федеральный бюджет может недополучить до 70% дивидендов госкомпаний в 2019 г., заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2019-2021 гг. в Совете Федерации.

«Большие доходы от дивидендов закладываются в бюджет в размере 500 млрд руб., но мы считаем, что на 70% от этой суммы, если следовать предыдущим бюджетным циклам, доходы могут быть недополучены», – сказал Кудрин (цитата по ТАСС).

В проекте бюджета на 2019 г. заложены дивиденды от госкомпаний в размере 588,2 млрд руб., в 2020 г. – 626 млрд руб., в 2021 г. – 675 млрд руб. В 2018 г. изначально государство планировало получить почти 380 млрд руб. дивидендов, однако в итоге сумма была снижена до 278,8 млрд руб. В 2017 г. дивидендные поступления в бюджет составили 251,3 млрд руб., оказавшись в 3,7 раза меньше по сравнению с 2016 г.

Правительство рассчитало ожидаемые поступления от госкомпаний, исходя из уровня дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО. В предыдущие годы крупнейшие плательщики дивидендов добивались для себя исключения из этой нормы. По итогам 2017 г. половину чистой консолидированной прибыли направили на дивиденды все крупные госкомпании, кроме «Газпрома».

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Экономика
Новости

ЦБ спрогнозировал реальную процентную ставку на 2019 год

Ведомости
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Реальная процентная ставка в 2019 г. составит 2-2,5%, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин. По его оценке, ключевая ставка уже сейчас соответствует нейтральной денежно-кредитной политике (ДКП).

«При ожиданиях инфляции на следующий год в 5-5,5% реальная процентная ставка ключевая составляет 2-2,5%», — сказал Заботкин на заседании экспертного комитета Госдумы (цитата по «Интерфаксу»). 

Реальная процентная ставка — это текущая номинальная ставка за вычетом величины ожидаемой инфляции. В середине сентября ЦБ впервые с 2014 г. повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,5% годовых.

«В следующем году инфляция временно, но превысит 4% в течение практически всего года. В связи с этим мы опасаемся роста инфляционных ожиданий. Несколько проинфляционных событий, которые совпадут во времени — это повышение НДС и перенос в инфляцию эффектов движения валютного курса, — могут сделать реакцию инфляционных ожиданий более длительной», — констатировал Заботкин.

Выбор редактора
Политика
Новости

Яровая назвала вбросом предупреждения о дефиците продуктов из-за ее закона

Ведомости
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Сообщения о возможном дефиците продуктов в магазинах в случае принятия законопроекта о запрете на возврат поставщикам нереализованных товаров является дезинформацией со стороны лоббистов торговых сетей, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

«Запугивание дефицитом продуктов – не более чем вброс недостоверной информации лоббистами торговых сетей и грубый обман россиян», – подчеркнула Яровая (слова парламентария приводит ее пресс-служба).

По словам Яровой, торговые сети не желают нести риски и возвращают поставщикам «все непроданное». Она отметила, что тема «удушения» отечественных производителей через возврат нереализованной продукции возникла как сигнал SOS из регионов и от отечественных союзов производителей.

«Обман про дефицит – это уловка, чтобы сохранить дискриминацию в отношении производителей», – заключила Яровая. Она отметила, что торговые сети не имеют права возвращать товары иностранным поставщикам, в результате сейчас ущемляются интересы исключительно отечественных производителей.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщила о возможности возникновения в выходные дни дефицита продуктов в магазинах из-за запрета для торговых сетей на возврат нереализованных продуктов поставщикам. Такой законопроект инициировала Яровая вместе с группой депутатов, документ был принят Госдумой в первом чтении.

Очереди 1998 года. Куда стояли россияне

Экономика
Новости

Матвиенко призвала прекратить возлагать расходы на регионы без финансовой поддержки

Ведомости
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Совет Федерации не будет одобрять принятые Госдумой законы, затрагивающие региональные бюджеты и не предусматривающие для них дополнительной финансовой поддержки. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Ключевая вещь, которая звучала: заканчивайте практику принимать решения на федеральном уровне, касающиеся региональных бюджетов. Это порочная практика. Надо заканчивать на федеральном уровне грузить регионы дополнительными расходами, не обеспечивая четкими источниками финансирования», – сказала Матвиенко на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2019-2021 гг. (цитаты по «Интерфаксу»).

Обращаясь к первому вице-премьеру – министру финансов Антону Силуанову, Матвиенко пообещала не поддерживать федеральные законы, которые не предусматривают дополнительной финансовой поддержки для регионов. «Мы как палата регионов вынуждены будем занять жесткую позицию: ни одного федерального закона без дополнительных источников финансирования на регионы. Иначе эта порочная практика никогда не закончится», – предупредила Матвиенко.

Спикер верхней палаты парламента подчеркнула, что Россия является федеративным государством, и «успех России – это успех каждого конкретного субъекта».

Согласно законодательному процессу, изначально проект закона поступает в Госдуму, которая должна принять его в трех чтениях, затем одобренный депутатами закон поступает на рассмотрение в Совет Федерации. Если нижняя палата парламента одобряет документ, то он поступает на подпись президенту страны для окончательного утверждения.

В каких городах России самые плохие дороги

Финансы
Новости

Греф рассказал о потерях Сбербанка на рынке ОФЗ из-за волатильности

Ведомости
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Волатильность на рынке привела к тому, что Сбербанк, являющийся крупнейшим держателем ОФЗ, потерял «определенную сумму» на вложениях в гособлигации. Об этом сообщил предправления банка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным в понедельник.

«У нас достаточно неплохие результаты, несмотря на волатильность, которая была в последние месяцы. Нас она, естественно, коснулась в силу того, что мы крупнейшие держатели ценных бумаг, ОФЗ, государственных ценных бумаг, и мы на этой волатильности, конечно, потеряли определенную сумму», – сказал Греф.

Сумма, которую банк потерял на переоценке ОФЗ, не раскрывается.

До конца года Сбербанк рассчитывает компенсировать потери, следует из слов Грефа. «Надеемся, что к концу года ситуация стабилизируется и мы восстановим эти рыночные потери», – заявил он, добавив, что в последние месяцы на чистую прибыль банка влияет рыночная волатильность.

Цены на ОФЗ начали снижаться в августе, после того как стали известны подробности возможных антироссийских санкций: запрет на покупку нового госдолга, а также ограничение на долларовые операции ряда российских госбанков. По данным ЦБ, за месяц нерезиденты сократили вложения в ОФЗ на 98 млрд руб. В результате в начале сентября доходность 10-летних ОФЗ впервые с марта 2016 г. превысила 9% годовых. В середине месяца ОФЗ начали дорожать. К 14.00 понедельника доходность 10-летнего выпуска гособлигаций составила 8,87% годовых.

«В России клиенты божественные» – так говорил Герман Греф

Экономика
Новости

Кудрин заявил о росте доли государства в экономике вопреки требованию Путина

Ведомости
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Доля государства в экономике не сокращается вопреки поставленной президентом Владимиром Путиным задаче, а, наоборот, растет, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2019-2021 гг. в Совете Федерации.

«Президент в своем послании ставил задачу уменьшения доли государства в экономике. При этом доходы от приватизации в законопроекте – здесь даже смешными не назовешь», – отметил Кудрин (его слова передал «Интерфакс»), напомнив, что в 2019 г. государство рассчитывает получить от приватизации 13 млрд руб., в 2020 г. – 11 млрд руб., а в 2021 г. доходы от продажи госимущества не предусмотрены.

Кудрин подчеркнул, что послание Путина в части уменьшения доли государства в экономике «является концептуальным вопросом модели экономики». «Сейчас увеличение частного сектора не происходит. Больше того, у нас госкомпании скупают частные активы», – констатировал Кудрин.

Путин в послании Федеральному собранию 1 марта заявил о необходимости снижения доли госсектора в экономике. «Хочу обозначить принципиальную позицию: доля государства в экономике должна постепенно снижаться», – говорил Путин. Он отмечал важность кардинального улучшения делового климата и обеспечения предпринимательской свободы и конкуренции.

По оценкам Центра стратегических разработок, за 10 лет доля государства в российской экономике увеличилась с 39 до 48%, говорил ранее Кудрин. Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев в интервью газете «Коммерсантъ» указывал, что экономика России является во многом отсталой и низкоконкурентной, а процесс ее огосударствления усилился из-за западных санкций. «Это особенность огосударствления экономики и создания государственно-монополистического капитализма, сращивания бизнеса и власти. Это общая болезнь, которая у нас уже давно», – подчеркивал Артемьев.

Наследственные болезни российской экономики

Экономика
Новости

ЦБ предупредил о риске невыполнения программы госзаимствований

Ведомости
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Волатильность на рынках несет значительный риск для исполнения программы государственных заимствований, признала сегодня первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. По ее словам, это повод задуматься о плане действий на этот случай.

«В условиях волатильных рисков есть вероятность, что бюджет не сможет в полной мере привлечь с рынков те объемы заимствований, которые запланированы в бюджете. Безусловно, у бюджета могут найтись другие ресурсы для того, чтобы выполнить свои обязательства, но тем не менее, наверное, при планировании бюджета нужно задуматься и о некотором плане действий на случай реализации этого риска», — сказала Юдаева в Совете Федерации (цитаты по «Интерфаксу»).

Волатильность делает прогнозы менее надежными, отметила она. «Значит, при бюджетном планировании нужно понимать, что бюджетные планы могут сталкиваться с рисками их пересмотра. В этой связи нужно проводить такую политику, которая была бы максимально устойчива к различным сценариям фактического развития ситуации», — подчеркнула Юдаева.

Главными причинами нестабильности на рынках она назвала политические и геополитические факторы. «Противостояние ведущих экономик мира в сфере внешней торговли, усиление санкционных режимов в отношении целого ряда стран, внутриполитические события в отдельных странах уже сами по себе повышают неопределенность. В этом году они также наложились на рост процентных ставок в США. В результате существенно возросла волатильность финансовых рынков в целом ряде развивающихся экономик», — констатировала она.

Макроэкономические прогнозы правительства и ЦБ рассчитаны исходя из сохранения санкций против России в следующие три года. «Дополнительно мы также рассматриваем рисковый сценарий, предполагающий снижение цены на нефть до $35 за баррель и усиление санкций», — сказала Юдаева в Cовете Федерации.

В федеральном бюджете на 2018 г. предусмотрены внешние займы на $7 млрд, $4 млрд из которых – для обмена старых выпусков евробондов на новые. В марте Минфин разместил еврооблигации на $4 млрд. В 2019 г. Минфин также планировал занять на внешнем рынке $7 млрд, обменяв старый выпуск евробондов на $4 млрд.

В конце сентября министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин существенно сократит и внутренние займы до конца года. При этом бюджетное правило сохранится в полном объеме. Расходы бюджета на текущий год будут увеличиваться за счет ненефтегазовых доходов и внутреннего перераспределения за счет экономии.

Политика
Новости

Лондонский суд отказался рассматривать иск к Google о незаконном сборе данных

Ведомости
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Высокий суд Лондона заблокировал массовый судебный иск против Google, сообщает агентство Reuters. Истцы заявляли, что американская корпорация незаконно просматривала данные об интернет-браузерах пользователей iPhone, минуя настройки конфиденциальности во встроенном в них браузере Safari.

Потребительский активист Ричард Ллойд, организатор группового иска, требовал от Google несколько сотен долларов за ущерб каждому пострадавшему пользователю. «Суд отклоняет ходатайство, <…> поскольку заявленные в претензии факты не подтверждают, что господин Ллойд или кто-либо, кого он представляет [в иске], потерпели убытки», — приводит агентство решение суда.

Экс-директор организации по защите прав потребителей Which? Ллойд подал групповой иск против Google от лица пользователей iPhone в декабре 2017 г. Он заявлял, что от действий Google с июня 2011 г. по февраль 2012 г. пострадали около 4,4 млн британских пользователей смартфонов Apple. Инициаторы иска рассчитывали получить от компании в качестве компенсации по меньшей мере $1 млрд. Всего к иску присоединились 20 000 человек.

Сам Ллойд заявил агентству, что решение суда крайне неутешительно и неэффективно. Активист подчеркнул, что намерен добиваться разрешения обжаловать его. По его мнению, решение лишает миллионы пользователей возможности получить компенсацию за неправильное использование их личных данных. Представитель Google приветствовал решение суда. «Для нас чрезвычайно важна конфиденциальность и безопасность наших пользователей. Этот иск не имеет смысла, и мы рады, что суд отклонил его», — заявил Reuters представитель компании.

Google – 20 лет. Cервер из Lego, каким был первый дудл и кто стрижет газон в штаб-квартире

Политика
Новости

Кремль отказался считать обвинения в адрес ГРУ поводом для перестановок в Минобороны

Ведомости
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Обвинения со стороны Нидерландов и Великобритании в адрес якобы сотрудников ГРУ не станут поводом для кадровых перестановок в Минобороны России, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Информация подобного качества, естественно, не может быть основанием [для таких решений]», – сказал журналистам представитель Кремля.

По словам Пескова, в Кремле не увидели «развернутой аргументации» обвинений в адрес ГРУ и не намерены больше комментировать материалы, не предоставленные российской стороне согласно установленным процедурам. «Информация достаточно общая, мы не знаем аргументов, не знаем конкретных проявлений, конкретных доказательств, поэтому предпочитаем в данном случае ничего не комментировать», – пояснил Песков.

Документы и доказательства должны передаваться по официальным каналам, настаивает пресс-секретарь Путина: «Существуют установленные и функционирующие каналы работы по линии соответствующих ведомств – и в рамках механизма оказания правовой взаимопомощи, и т. д. Вот по этим официальным каналам передаются документы, передаются доказательства, передается информация. Вот ее мы готовы рассматривать. Говорить по таким темам через СМИ мы далее не намерены».

На минувшей неделе министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд объявила, что нидерландские спецслужбы при участии британских коллег предотвратили хакерскую атаку четверых россиян на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). В качестве доказательств были предъявлены фото автомобиля с оборудованием для сканирования сетей Wi-Fi и перехвата паролей. Целями хакеров Нидерланды назвали материалы расследования отравления в Солсбери и крушения авиалайнера MH17 в 2014 г. в Донбассе. Спецслужбы назвали также имена россиян, прибывших по диппаспортам, – Евгений Серебряков, Алексей Моренец, Олег Сотников и Алексей Минин – и опубликовали копии их виз. Все «дипломаты» предположительно сотрудники ГРУ, говорится в докладе.

Как спецслужбы Нидерландов раскрыли предполагаемых сотрудников ГРУ

Финансы
Новости

Банки стали возвращать ЦБ занятые по репо средства

Ведомости
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Банки начали возвращать ЦБ деньги, привлеченные по операциям репо с фиксированной ставкой. В пятницу, 5 октября, задолженность банков перед ЦБ сократилась с 2,67 млрд до 490,8 млн руб. – это минимум с февраля 2018 г. К 8 октября задолженность банков по репо составила 562,7 млн руб.

Задолженность банков перед ЦБ резко подскочила в прошлом месяце. К 6 сентября банки привлекли у ЦБ по репо 34,6 млрд руб. 7 сентября их задолженность перед регулятором составила 26,3 млрд руб., а к 10 сентября она снизилась до 16,3 млрд. Остаток месяца банки сокращали заимствования у ЦБ: их задолженность колебалась от 2,5 млрд до 10 млрд руб.

В сентябре банки также активно привлекали в ЦБ средства через залоговое финансирование по 312-п (положение регулятора о порядке предоставления кредитов под обеспечение активами). В начале месяца объем обеспеченных кредитов на срок до семи дней вырос за день с 9,9 млрд до 505,7 млрд руб., а к 7 сентября долг банков достиг 545,8 млрд руб. Значительную часть этих средств привлекал ВТБ, рассказывали «Ведомостям» два госбанкира, руководитель частного банка, человек, близкий к ВТБ, и два человека, знающих об этом от его менеджеров. Представитель ВТБ также подтверждал «Ведомостям», что банк привлекал в ЦБ средства по 312-П.

Еще один всплеск по обеспеченным краткосрочным кредитам был в конце месяца: к 26 сентября задолженность банков подскочила с 206 млрд до 405,6 млрд руб., а на следующий день выросла до 440,4 млрд. После этого банки начали сокращать заимствования у ЦБ. К 8 октября их долг перед ЦБ составил 138,3 млрд руб.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Нобелевский комитет назвал имена лауреатов «юбилейной» премии по экономике

Ведомости
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Премия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля за 2018 г. присуждена американским экономистам Уильяму Нордхаусу и Полу Ромеру, бывшему главному экономисту Всемирного банка. Решение принял Нобелевский комитет при Королевской академии наук. Нордхаус разработал экономические модели и методы для исследования влияния климатических изменений, Ромер исследовал влияние технологических инноваций на экономику.

Лауреаты премии этого года создали методы, затрагивающие фундаментальные проблемы нашего времени и позволяющие решить вопросы долгосрочного устойчивого роста мировой экономики и благосостояния населения мира, говорится в сообщении комитета в Twitter. Нордхаус стал первым человеком, который подготовил количественную модель, описывающую глобальное взаимодействие между экономикой и климатическими изменениями. Его модель используется для изучения последствий политики в области климатических изменений – в частности, для исследования влияния налогов на выбросы углерода. Работы Ромера заложили основу теории эндогенного роста в экономике.

Премия по экономике не упоминалась в завещании Альфреда Нобеля от 1895 г. Она была учреждена гораздо позже – в 1968 г. Государственным банком Швеции в связи с его 300-летием. С тех пор банк ежегодно отчисляет на награждение сумму, равную одной Нобелевской премии. В этом году премия присуждается в 50-й раз.

В 2017 г. премия была присуждена американцу Ричарду Талеру за изучение экономического поведения и за понимание того, какую роль психология играет в экономике. Талер «включил психологически реалистичные допущения в анализ принятия экономи