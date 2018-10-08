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Медведев назвал спорной идею импортозамещения в науке

Идея импортозамещения вряд ли применима к научным исследованиям, а российской науке нет смысла закрываться от остального мира, заявил премьер Дмитрий Медведев на встрече с президентом Курчатовского института Михаилом Ковальчуком (расшифровка их беседы опубликована на сайте правительства).

«Если применительно к коммерческим изделиям, товарам, продукции нам нужно ориентироваться на импортозамещение, то в науке импортозамещение – это спорная история, потому что нужно как раз впитывать все достижения, все научные идеи, которые существуют, и выходить уже на какие-то прорывные решения, которые будут служить всему человечеству, нашей стране, нашим людям», – сказал Медведев.

Медведев указал, что власти будут стремиться расширять участие России и ведущих научных центров страны в международных проектах. Премьер сообщил о выделении из бюджета целевого взноса в размере 186 млн евро на строительство и эксплуатацию установки Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах (XFEL).

«Сейчас в проекте XFEL мы являемся крупнейшими партнерами, там наш интеллектуальный вклад. Весь мир реализовал идею, которая придумана российскими учеными. Теперь наш финансовый вклад – второй после Германии. Мы совладельцы этой установки», – отметил в свою очередь Ковальчук. Он также подчеркнул, что Россия стала полномасштабным партнером в таких проектах, как Европейский центр синхротронного излучения ESRF, Европейский центр по исследованию ионов и антипротонов FAIR в Германии, Международный термоядерный экспериментальный реактор ИТЭР на юге Франции.

Согласно проекту федерального бюджета на 2019-2021 гг., расходы на научные исследования и разработки в предстоящие три года составят 2,38 трлн руб., или 0,7% ВВП ежегодно. Около 40% этой суммы запланировано на исследования в области обороны и национальной безопасности.

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