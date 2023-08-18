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«Луна-25» скорректировала окололунную орбиту

Ведомости

Автоматическая станция «Луна-25» скорректировала окололунную орбиту при подготовке к посадке. Об этом сообщается в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

«Автоматическая станция продолжает полет на орбите искусственного спутника Луны. Сегодня в 09:20 мск двигательной установкой автоматической станции была выполнена коррекция орбиты длительностью 40 секунд», – говорится в сообщении. 

Это нужно для обеспечения лучших условий при последующем построении предпосадочной орбиты. В «Роскосмосе» подчеркнули, что все бортовые системы «Луны-25» работают в штатном режиме, связь со станцией устойчивая.

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«Луна-25» была запущена ночью 11 августа с космодрома Восточный. В 03:30 мск в «Роскосмосе» сообщили, что автоматическая станция была выведена на траекторию перелета к Луне и отделилась от разгонного блока «Фрегат». Первая корректировка траектории полета была проведена 12 августа, а вторая – 14 августа. 16 августа «Луна-25» вышла на орбиту искусственного спутника Луны. Ожидается, что посадка севернее кратера Богуславского произойдет 21 августа.

«Луна-25» станет первой лунной миссией в истории современной России. Станция совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны. Там она соберет лунный грунт и доставит его на Землю. В рамках проекта также планируется запуск автоматического зонда, орбитальная часть которого позволит произвести дистанционные исследования и выбрать подходящие площадки для последующих спускаемых аппаратов. 

Предыдущий советский аппарат «Луна-24» был запущен в 1976 г. По словам главы госкорпорации Юрия Борисова, следующие два аппарата «Луна» будут запущены в 2027 и 2028 гг., а третий – в 2030-м или позже.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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