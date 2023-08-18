«Луна-25» скорректировала окололунную орбиту
Автоматическая станция «Луна-25» скорректировала окололунную орбиту при подготовке к посадке. Об этом сообщается в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».
«Автоматическая станция продолжает полет на орбите искусственного спутника Луны. Сегодня в 09:20 мск двигательной установкой автоматической станции была выполнена коррекция орбиты длительностью 40 секунд», – говорится в сообщении.
Это нужно для обеспечения лучших условий при последующем построении предпосадочной орбиты. В «Роскосмосе» подчеркнули, что все бортовые системы «Луны-25» работают в штатном режиме, связь со станцией устойчивая.
«Луна-25» была запущена ночью 11 августа с космодрома Восточный. В 03:30 мск в «Роскосмосе» сообщили, что автоматическая станция была выведена на траекторию перелета к Луне и отделилась от разгонного блока «Фрегат». Первая корректировка траектории полета была проведена 12 августа, а вторая – 14 августа. 16 августа «Луна-25» вышла на орбиту искусственного спутника Луны. Ожидается, что посадка севернее кратера Богуславского произойдет 21 августа.
«Луна-25» станет первой лунной миссией в истории современной России. Станция совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны. Там она соберет лунный грунт и доставит его на Землю. В рамках проекта также планируется запуск автоматического зонда, орбитальная часть которого позволит произвести дистанционные исследования и выбрать подходящие площадки для последующих спускаемых аппаратов.
Предыдущий советский аппарат «Луна-24» был запущен в 1976 г. По словам главы госкорпорации Юрия Борисова, следующие два аппарата «Луна» будут запущены в 2027 и 2028 гг., а третий – в 2030-м или позже.