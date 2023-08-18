«Луна-25» скорректировала окололунную орбиту

«Луна-25» была запущена ночью 11 августа с космодрома Восточный. В 03:30 мск в «Роскосмосе» сообщили, что автоматическая станция была выведена на траекторию перелета к Луне и отделилась от разгонного блока «Фрегат». Первая корректировка траектории полета была проведена 12 августа, а вторая – 14 августа. 16 августа «Луна-25» вышла на орбиту искусственного спутника Луны. Ожидается, что посадка севернее кратера Богуславского произойдет 21 августа.