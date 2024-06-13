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В Госдуму внесли законопроект об ограничениях при покупке сим-карт иностранцами

Ведомости

В Государственную думу внесен законопроект, позволяющий иностранцам получить сим-карту только при личном посещении офиса оператора связи с прохождением биометрии, а также ограничивающий количество номеров на одного человека. Документ опубликован в думской электронной базе.

Авторами законопроекта стали депутаты Василий Пискарев и Антон Горелкин. Изменения предлагается внести в федеральные законы «О связи» и «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ».

Пискарев пояснил, что, согласно документу, иностранцы смогут заключить договор только при очном посещении офиса оператора связи. В договоре им нужно будет указать информацию о трудовых отношениях с юридическими лицами и ИП при применении «служебной» сим-карты. Кроме того, иностранцам будет необходимо обязательно пройти идентификацию и (или) аутентификацию с использованием биометрических данных. Число абонентских номеров для оформления на одного человека для иностранных граждан не превысит 10.

Наряду с этим в договор с иностранцами будет включаться IMEI (код идентификации устройства – телефона, планшета или ноутбука). Ранее оформленные договоры нужно будет перезаключить на новых условиях до 1 марта 2025 г.

Законопроект также предлагает новшества для всех пользователей. Каждый абонент будет получать оповещения о зарегистрированных на него номерах и о заключении нового договора. Если договор заключал не он, абонент будет вправе остановить его исполнение. Кроме того, после операторы связи должны будут передавать данные о заключении договоров для размещения в личном кабинете абонента на сайте «Госуслуги».

По словам Пискарева, инициатива поможет повысить безопасность россиян и значительно сократить возможности для мошенничества и других преступлений с использованием мобильной связи.

7 июня стало известно, что Роскомнадзор (РКН) обсуждает с операторами связи возможность блокировать любые международные звонки для борьбы с мошенничеством. Как сообщил «Ведомостям» представитель РКН, на сегодняшний день фиксируется многократный рост мошеннических звонков с Украины и из других стран на сети российских операторов связи. Ведомство прорабатывает с операторами нормативно-правовые аспекты ответственности операторов в части усиления мер безопасности их клиентов.

5 июня директор департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадим Уваров заявлял, что за I квартал 2024 г. мошенники украли у россиян 4 млрд руб. Жители России были атакованы аферистами 13 млн раз.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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