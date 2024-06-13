В Госдуму внесли законопроект об ограничениях при покупке сим-карт иностранцами

Законопроект также предлагает новшества для всех пользователей. Каждый абонент будет получать оповещения о зарегистрированных на него номерах и о заключении нового договора. Если договор заключал не он, абонент будет вправе остановить его исполнение. Кроме того, после операторы связи должны будут передавать данные о заключении договоров для размещения в личном кабинете абонента на сайте «Госуслуги».