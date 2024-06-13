В Госдуму внесли законопроект об ограничениях при покупке сим-карт иностранцами
В Государственную думу внесен законопроект, позволяющий иностранцам получить сим-карту только при личном посещении офиса оператора связи с прохождением биометрии, а также ограничивающий количество номеров на одного человека. Документ опубликован в думской электронной базе.
Авторами законопроекта стали депутаты Василий Пискарев и Антон Горелкин. Изменения предлагается внести в федеральные законы «О связи» и «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ».
Пискарев пояснил, что, согласно документу, иностранцы смогут заключить договор только при очном посещении офиса оператора связи. В договоре им нужно будет указать информацию о трудовых отношениях с юридическими лицами и ИП при применении «служебной» сим-карты. Кроме того, иностранцам будет необходимо обязательно пройти идентификацию и (или) аутентификацию с использованием биометрических данных. Число абонентских номеров для оформления на одного человека для иностранных граждан не превысит 10.
Наряду с этим в договор с иностранцами будет включаться IMEI (код идентификации устройства – телефона, планшета или ноутбука). Ранее оформленные договоры нужно будет перезаключить на новых условиях до 1 марта 2025 г.
Законопроект также предлагает новшества для всех пользователей. Каждый абонент будет получать оповещения о зарегистрированных на него номерах и о заключении нового договора. Если договор заключал не он, абонент будет вправе остановить его исполнение. Кроме того, после операторы связи должны будут передавать данные о заключении договоров для размещения в личном кабинете абонента на сайте «Госуслуги».
По словам Пискарева, инициатива поможет повысить безопасность россиян и значительно сократить возможности для мошенничества и других преступлений с использованием мобильной связи.
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