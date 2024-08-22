VK расширила охват CDN-сети из-за роста VK Видео

С начала 2024 г. общий видеотрафик увеличился на 30%. Сейчас все федеральные округа России и страны СНГ охватывают более 150 CDN-узлов с кэш-серверами компании. CDN-сеть обеспечивает пользователям в России, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане и Белоруссии доступ к контенту из ближайшего узла с кэш-серверами независимо от местоположения, благодаря чему скорость загрузки повышается на 20-30%.