VK расширила охват CDN-сети из-за роста VK Видео
С начала 2024 г. общий видеотрафик увеличился на 30%. Сейчас все федеральные округа России и страны СНГ охватывают более 150 CDN-узлов с кэш-серверами компании. CDN-сеть обеспечивает пользователям в России, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане и Белоруссии доступ к контенту из ближайшего узла с кэш-серверами независимо от местоположения, благодаря чему скорость загрузки повышается на 20-30%.
«Пропускная способность стыков с операторами связи выросла вдвое по сравнению с 2023 г. А производительность сети VK до 40 Тбит/с. Этого будет достаточно, даже если ежедневная аудитория сервисов VK вырастет одномоментно в два раза», – уточнила заместитель вице-президента компании по инфраструктуре и прикладным сервисам Елена Якупова.
12 августа стало известно, что «VK Видео» установили 20 млн раз с момента официального запуска проекта в сентябре прошлого года. За первую неделю августа 2024 г. прирост аудитории увеличился в 2,2 раза по сравнению со среднемесячными показателями июля, достигнув пика в 2,5 млн пользователей в сутки.