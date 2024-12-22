В Албании на год заблокировали TikTok

Подозрение TikTok вызывает в связи со своими предполагаемыми связями с Китаем. Сервис, помимо ЕС, также подвергается контролю американских властей. 20 апреля этого года палата представителей конгресса США одобрила законопроект о запрете TikTok в стране, если ByteDance (владелец TikTok) не продаст платформу. Затем 24 апреля президент США Джо Байден подписал отдельный законопроект, который запрещает TikTok в США, если ByteDance не продаст бизнес на территории страны в течение 270 дней.