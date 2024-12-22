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В Албании на год заблокировали TikTok

Ведомости

Власти Албании заблокировали соцсеть TikTok на год, пишет Albanian Daily News со ссылкой на премьер-министра Эди Рама и министра образования Огерта Манастырлиу. 

«Для повышения физической и цифровой безопасности в школах мы приняли решение заблокировать платформу TikTok на основе пакета инструментов, разрабатываемых нашими учреждениями», – сказал Манастырлиу.

Министр заявил, что во всех школах будут установлены камеры в рамках совместного с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) проекта «Умный город». С помощью видеонаблюдения будет проводиться мониторинг внутри школ и периметра для контроля в период реализации этого плана.

17 декабря Еврокомиссия объявила об открытии официального разбирательства против TikTok из-за возможных нарушений закона о цифровых услугах (DSA). Одной из причин разбирательства стало вероятное вмешательство платформы в выборы Румынии. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что организация должна действовать твердо и беспристрастно в случае иностранного влияния на выборы в одной из стран ЕС.

Подозрение TikTok вызывает в связи со своими предполагаемыми связями с Китаем. Сервис, помимо ЕС, также подвергается контролю американских властей. 20 апреля этого года палата представителей конгресса США одобрила законопроект о запрете TikTok в стране, если ByteDance (владелец TikTok) не продаст платформу. Затем 24 апреля президент США Джо Байден подписал отдельный законопроект, который запрещает TikTok в США, если ByteDance не продаст бизнес на территории страны в течение 270 дней.

South China Morning Post со ссылкой на отраслевых обозревателей и инсайдеров писала, что шансы соцсети TikTok избежать запрета в США увеличились после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США 5 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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