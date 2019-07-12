Volkswagen попросил увязать господдержку с локализацией

Сам немецкий автоконцерн обязался инвестировать в Россию еще 61,5 млрд рублей

Статья опубликована в № 4853 от 12.07.2019 под заголовком: Субсидии за локализацию

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Государство должно больше поддерживать тех, кто наращивает локализацию, считает Volkswagen Андрей Махонин / Ведомости

Группа Volkswagen (VW) предлагает российскому правительству дифференцировать систему доступа к господдержке автопрома. Размер госсубсидии должен зависеть от уровня локализации машин и автокомпонентов каждого конкретного автопроизводителя, считает немецкий автоконцерн.

Письмо с таким предложением «Фольксваген груп рус» направила вице-премьеру Дмитрию Козаку (курирует автопром), рассказали «Ведомостям» сотрудники двух автоконцернов. Представитель VW подтвердил отправку письма, но от дальнейших комментариев отказался. Получение письма подтвердил и представитель Козака.

Дифференцированный подход при распределении госсубсидий нужен для обоснования обязательств автопроизводителей при заключении специальных инвестконтрактов (спик), поясняет в письме группа VW, планы по увеличению локализации у разных компаний могут сильно отличаться. В противном случае обязательства по инвестконтрактам нужно сделать одинаковыми, считают авторы письма.