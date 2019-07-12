Volkswagen попросил увязать господдержку с локализацией
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Группа Volkswagen (VW) предлагает российскому правительству дифференцировать систему доступа к господдержке автопрома. Размер госсубсидии должен зависеть от уровня локализации машин и автокомпонентов каждого конкретного автопроизводителя, считает немецкий автоконцерн.
Письмо с таким предложением «Фольксваген груп рус» направила вице-премьеру Дмитрию Козаку (курирует автопром), рассказали «Ведомостям» сотрудники двух автоконцернов. Представитель VW подтвердил отправку письма, но от дальнейших комментариев отказался. Получение письма подтвердил и представитель Козака.
Дифференцированный подход при распределении госсубсидий нужен для обоснования обязательств автопроизводителей при заключении специальных инвестконтрактов (спик), поясняет в письме группа VW, планы по увеличению локализации у разных компаний могут сильно отличаться. В противном случае обязательства по инвестконтрактам нужно сделать одинаковыми, считают авторы письма.
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