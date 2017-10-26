Статья опубликована в № 4437 от 26.10.2017 под заголовком: Пуховик вместо шубы
Молодежь заставляет производителей роскоши пересмотреть подход к моде
Люксовые бренды выпускают все больше кроссовок и пуховиков вместо шпилек и платьев в пол
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На поколения Y и Z уже в нынешнем году придется треть люксовых продаж
Е. Ширинкина / для Ведомостей
По итогам 2017 г. мировой рынок люксовой одежды, обуви, часов и аксессуаров вновь вырастет после прошлогоднего падения – на 5% до 262 млрд евро, подсчитали аналитики консалтинговой компании Bain & Co и итальянской ассоциации производителей предметов роскоши Fondazione Altagamma. При этом рынок вырастет не за счет повышения цен, а благодаря увеличению продаж в натуральном выражении, отмечает Bain & Co: обувь, ювелирные изделия и сумки – самые быстрорастущие категории.
Все это произойдет благодаря покупателям, родившимся после 1981 г. Именно поколения Y (так называемые миллениалы) и Z (рожденные в эпоху интернета) обеспечат 85% роста глобального рынка роскоши, отмечают авторы исследования.
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