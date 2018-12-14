УГМК законсервирует пострадавший от пожара завод «Электроцинк»

Восстанавливать и увеличивать производство до прежних уровней УГМК не будет Ольга Смольская / ТАСС

Владикавказский «Электроцинк», принадлежащий Уральской горно-металлургической компании (УГМК) и пострадавший от пожара в октябре, полностью прекратит свою деятельность, рассказал «Ведомостям» представитель УГМК. «Принято решение завод законсервировать: оборудование и промышленная площадка будут закрыты», – сообщил он.

В четверг глава Северной Осетии Вячеслав Битаров сообщил, что во время командировки в Москву встретился с президентом УГМК Искандаром Махмудовым, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. Они договорились, что после Нового года во Владикавказ приедут специалисты, которые примут решение о дальнейших вариантах использования завода, утверждается там же. «В ведении УГМК есть различные производства, в том числе машиностроение. Как у руководителя республики у меня есть желание, чтобы компания здесь создала сборочное производство», – отметил Битаров.

«Электроцинк» начал работу во Владикавказе еще в 1904 г., став первым в России производителем цинка. Сейчас это крупнейшее промышленное предприятие Северной Осетии и одно из двух предприятий в России, которое производит цинк (второе – Челябинский цинковый завод, также принадлежит УГМК). На двух площадках УГМК произвела в 2017 г. 260 000 т цинка, большую часть (около 191 000 т) компания получила в Челябинске. Таким образом, производство цинка в России может упасть на 69 000 т.

Основные владельцы УГМК – Махмудов, Андрей Бокарев и гендиректор УГМК Андрей Козицын.

Восстанавливать и увеличивать производство на «Электроцинке» до прежних уровней УГМК не будет, отметил представитель компании. К дефициту цинка это не приведет, знает собеседник «Ведомостей», близкий к УГМК: в Казахстане производится около 300 000 т цинка в год, российские покупатели могут компенсировать выпадающие поставки за счет импорта. В первом полугодии 2018 г. импорт цинка в Россию был около 15 000 т, отмечается на сайте УГМК.

Завод УГМК во Владикавказе – это старое предприятие в черте города без санитарно-защитной зоны, его надо было либо перестраивать, либо сносить, говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. «Завод работал на грани рентабельности, руду на него приходилось доставлять через всю страну», — напоминает он. Потери для рынка от остановки Электроцинка будут незаметны, заключает Худалов.

Пожар и протесты

Пожар на «Электроцинке» произошел 21 октября. Его тушили почти десять часов. Площадь возгорания составила 4500 кв. м, полностью сгорел электролитный цех. При тушении погиб один пожарный. После пожара работу завода приостановили. УГМК тогда подчеркивала, что планов закрывать предприятие нет.

«Электроцинк» уже много лет был предметом споров внутри республики. Местные активисты еще до пожара обвиняли предприятие в превышении норм загрязнений воздуха. После пожара несколько жителей Владикавказа обратились за медицинской помощью с жалобами на удушье, а позже прошел стихийный митинг с требованием закрыть «Электроцинк». За это выступил даже мэр Владикавказа, назвав завод «убийцей нашего здоровья, нашего будущего». На Change.org была размещена петиция с требованием закрыть «Электроцинк», на момент публикации материала ее подписали 27 648 человек. УГМК все обвинения отвергала.

Пожар на заводе «Электроцинк» во Владикавказе