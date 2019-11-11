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Boeing объявил о планах возобновить поставки 737 Max авиакомпаниям в январе

Авиационный концерн Boeing ожидает, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) одобрит возвращение самолета 737 Max в эксплуатацию в следующем месяце, сообщает Reuters. В компании отметили, что в этом случае поставки авиакомпаниям могут быть возобновлены в январе. Акции Boeing выросли на 5% после этих новостей.

Эксплуатация Boeing 737 Max была прекращена после двух крушений лайнеров. Авиакатастрофа с Boeing 737 Max в Индонезии произошла 29 октября 2018 г. Самолет авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. На борту находились 189 человек, все они погибли. 10 марта 2019 г. Boeing 737 Max авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший по маршруту Аддис-Абеба – Найроби, разбился через 6 минут после взлета. Погибли 157 человек, в том числе трое россиян.

В сентябре The Wall Street Journal узнала подробности крушения самолета в Индонезии. По данным источников, причинами стали проблемы при проектировании самолета, нехватка контроля со стороны регуляторов, а также ошибки при пилотировании и недостатки технического обслуживания. По одной из версий, причиной крушения в обоих случаях мог стать сбой в работе системы MCAS, который заставлял нос самолета опускаться из-за неверных данных об угле наклона. Итоговый вариант расследования пока не опубликован. В ноябре стало известно о планах топ-менеджеров американских авиакомпаний провести тестовые полеты и лично подтвердить безопасность лайнеров.

По информации Reuters, Boeing собирается инвестировать около $1 млрд в развитие авиационной отрасли для снижения рисков, подобных тем, с которыми столкнулись пилоты самолетов 737 Max. Кроме того, генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург пообещал отказаться от годовых бонусов и акционных вознаграждений до возобновления полетов 737 Max.