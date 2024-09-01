Россия опередила США по поставкам газа в ЕС

При этом 27 августа президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Украина не намерена продлевать соглашение с «Газпромом» о транзите российского газа в страны Евросоюза после 2024 г. Он отметил, что после истечения срока действия текущего контракта Украина будет совместно с ЕС принимать решение о транзите российского газа через свою территорию. С 6 августа этого года ветка транзитного газопровода через ГИС «Суджа» в Курской области находится в зоне боевых действий.