Россия опередила США по поставкам газа в ЕС

Россия опередила США по поставкам газа в ЕСВо II квартале она заняла около 17% европейского газового импорта
Россия заняла второе место по поставкам газа в ЕС во II квартале 2024 г., опередив США, пишет немецкое издание Die Welt со ссылкой на данные консалтинговой компании Bruegel.
Во II квартале российский газ составил около 17% европейского импорта. По оценкам аналитиков, во II квартале этого года США отправили танкерами покупателям в ЕС 12,27 млрд куб. м сжиженного природного газа (СПГ). Россия в то же время поставила около 12,73 млрд куб. м.
Для поставок использовались три маршрута. Через украинский транзит, который продолжает функционировать, поступило 4,1 млрд куб. м.
Последний раз Россия занимала второе место на рынке после Норвегии в III квартале 2022 г., уже после начала боевых действий на Украине. Отмечается, что тогда «Северный поток» еще вносил свой вклад в объем поставок, а сейчас Россия находится на втором месте «даже без «Северного потока».
«Ведомости» со ссылкой на данные «Газпрома» и европейской сети операторов газотранспортных систем (ГТС) – ENTSOG сообщали, что объем трубопроводного экспорта российского газа в Европу (Евросоюз и Молдавию) в марте 2024 г. вырос на 26% к уровню марта прошлого года до 2,74 млрд куб. м. Это максимальный уровень поставок с августа 2023 г., когда месячный объем экспорта составил 2,84 млрд куб. м.
Газета Handelsblatt со ссылкой на источники в июле писала, что ЕС рассматривает возможность заключения нового контракта с «Газпромом» в связи с истечением сроков договора на поставки топлива между российским энергохолдингом и украинским концерном «Нафтогаз» 31 декабря 2024 г.
При этом 27 августа президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Украина не намерена продлевать соглашение с «Газпромом» о транзите российского газа в страны Евросоюза после 2024 г. Он отметил, что после истечения срока действия текущего контракта Украина будет совместно с ЕС принимать решение о транзите российского газа через свою территорию. С 6 августа этого года ветка транзитного газопровода через ГИС «Суджа» в Курской области находится в зоне боевых действий.