ФАС начала проверку производителей сливочного масла из-за жалоб на повышение цен

5 ноября министр сельского хозяйства страны Оксана Лут в интервью «Ведомостям» рассказала о росте цен на сливочное масло. По ее словам, в условиях рынка стоимость зависит от баланса спроса и предложения. Повышение уровня заработных плат увеличило спрос на продукты питания, включая масло, что создало временный дисбаланс. Для сглаживания ситуации Минсельхоз расширил импорт из дружественных стран, таких как Индия, Иран и Турция, что увеличило поставки масла на 20% и помогло охладить цены. Кроме того, рост себестоимости, связанный с удорожанием логистики и упаковки, также повлиял на стоимость продукта.