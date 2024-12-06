ФАС начала проверку производителей сливочного масла из-за жалоб на повышение цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проведение антикартельных проверок производителей сливочного масла, об этом говорится на официальном сайте ведомства.
Внеплановые мероприятия связаны с обращениями граждан по поводу повышения цен на продукт. Выездные проверки проходят в отношении семи компаний в Москве, Омске, Ижевске, Барнауле, Вологодской и Свердловской областях.
Как указывает пресс-служба госоргана, окончательные выводы ФАС России будут сделаны по результатам проведенных проверок и анализа полученных данных.
5 ноября министр сельского хозяйства страны Оксана Лут в интервью «Ведомостям» рассказала о росте цен на сливочное масло. По ее словам, в условиях рынка стоимость зависит от баланса спроса и предложения. Повышение уровня заработных плат увеличило спрос на продукты питания, включая масло, что создало временный дисбаланс. Для сглаживания ситуации Минсельхоз расширил импорт из дружественных стран, таких как Индия, Иран и Турция, что увеличило поставки масла на 20% и помогло охладить цены. Кроме того, рост себестоимости, связанный с удорожанием логистики и упаковки, также повлиял на стоимость продукта.
Власти, торговые сети и производители реагируют на рост цен на сливочное масло, заявляли в Минпромторге. К примеру, торговые сети в ноябре получили уведомление от компании «Эконива» о снижении отпускных цен на масло в среднем на 10% – магазины, «естественно, транслируют на полку эти изменения», добавили в министерстве.
10 октября ФАС выявила высокие наценки на хлеб. Руководитель службы Максим Шаскольский в кулуарах Всероссийской конференции в сфере закупок сообщил, что средняя наценка на продукт составляет 60%, в ряде случаев она превышает 100%. Цены на хлеб были изучены в торговых сетях «Дикси», «Пятерочка», «Перекресток» и «Магнит».