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ФАС начала проверку производителей сливочного масла из-за жалоб на повышение цен

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проведение антикартельных проверок производителей сливочного масла, об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Внеплановые мероприятия связаны с обращениями граждан по поводу повышения цен на продукт. Выездные проверки проходят в отношении семи компаний в Москве, Омске, Ижевске, Барнауле, Вологодской и Свердловской областях.

Как указывает пресс-служба госоргана, окончательные выводы ФАС России будут сделаны по результатам проведенных проверок и анализа полученных данных.

5 ноября министр сельского хозяйства страны Оксана Лут в интервью «Ведомостям» рассказала о росте цен на сливочное масло. По ее словам, в условиях рынка стоимость зависит от баланса спроса и предложения. Повышение уровня заработных плат увеличило спрос на продукты питания, включая масло, что создало временный дисбаланс. Для сглаживания ситуации Минсельхоз расширил импорт из дружественных стран, таких как Индия, Иран и Турция, что увеличило поставки масла на 20% и помогло охладить цены. Кроме того, рост себестоимости, связанный с удорожанием логистики и упаковки, также повлиял на стоимость продукта.

Власти, торговые сети и производители реагируют на рост цен на сливочное масло, заявляли в Минпромторге. К примеру, торговые сети в ноябре получили уведомление от компании «Эконива» о снижении отпускных цен на масло в среднем на 10% – магазины, «естественно, транслируют на полку эти изменения», добавили в министерстве.

10 октября ФАС выявила высокие наценки на хлеб. Руководитель службы Максим Шаскольский в кулуарах Всероссийской конференции в сфере закупок сообщил, что средняя наценка на продукт составляет 60%, в ряде случаев она превышает 100%. Цены на хлеб были изучены в торговых сетях «Дикси», «Пятерочка», «Перекресток» и «Магнит».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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