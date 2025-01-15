Шесть самолетов в России были повреждены в 2024 году при буксировке в аэропортах
Шесть воздушных судов были серьезно повреждены при их буксировке в аэропортах «Шереметьево», «Пулково», а также в Казани, Иркутске и Магадане в 2024 г. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо главы Росавиации Дмитрия Ядрова руководителям территориальных органов ведомства, в котором рекомендуется принять меры с учетом результатов расследований пяти авиапроисшествий.
По данным Росавиации, к чрезвычайным происшествиям привели отсутствие радиосвязи между членами бригад, оставленный в неположенных местах спецтранспорт, неубранный перрон, невнимательность работников, игнорирование технологии работ и прочие нарушения.
Например, 11 февраля прошлого года бригада наземных служб при буксировке повредила самолет A-320 авиакомпании «Аэрофлот» в «Шереметьево». Воздушное судно столкнули с оставленным без присмотра самоходным трапом – A-320 повредил законцовки крыла и временно выбыл из эксплуатации. 7 июня на аэродроме «Пулково» буксировщики столкнули самолет Sukhoi Superjet 100 «России» с бизнес-джетом Bombardier Global Express XRS (RA-67215) перевозчика «Лукойл-авиа». Причиной стала плохая связь водителя тягача с руководителем. 5 июля на аэродроме в Казани Boeing 737 «Аэрофлота» после транспортировки повредил левый борт фюзеляжа при наезде на тягач, так как водитель спецтехники не предупредил руководителя бригады о неисправности, которая не позволила быстро отцепить тягач от лайнера.
Основатель сервиса безопасности полетов RunAvia, авиаэксперт Андрей Патраков рассказал, что повреждения корпуса, шасси и крыльев – на 99,9% нетиповой ремонт. В таких случаях нужно привлекать организации разработчика самолета. Так как Airbus и Boeing не сотрудничают с Россией с марта 2022 г., авиаперевозчики самостоятельно получают сертификаты для разработки конструкторской документации (КД) и часто каннибализируют детали на замену у самолетов-доноров. Необходимые запчасти также ввозят из-за рубежа, что вызывает ряд сложностей и дополнительные расходы.
В марте 2024 г. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с повреждением в аэропорту «Домодедово» днища самолета авиакомпании Emirates. Воздушное судно, выполнявшее рейс Москва – Дубай, было повреждено автомобилем с питьевой водой.
В октябре 2023 г. «Аэрофлот» отменил рейс из Пхукета (Таиланд) в Москву из-за повреждения створки шасси самолета наземными службами аэропорта при подготовке к вылету.