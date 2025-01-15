Шесть самолетов в России были повреждены в 2024 году при буксировке в аэропортах

Например, 11 февраля прошлого года бригада наземных служб при буксировке повредила самолет A-320 авиакомпании «Аэрофлот» в «Шереметьево». Воздушное судно столкнули с оставленным без присмотра самоходным трапом – A-320 повредил законцовки крыла и временно выбыл из эксплуатации. 7 июня на аэродроме «Пулково» буксировщики столкнули самолет Sukhoi Superjet 100 «России» с бизнес-джетом Bombardier Global Express XRS (RA-67215) перевозчика «Лукойл-авиа». Причиной стала плохая связь водителя тягача с руководителем. 5 июля на аэродроме в Казани Boeing 737 «Аэрофлота» после транспортировки повредил левый борт фюзеляжа при наезде на тягач, так как водитель спецтехники не предупредил руководителя бригады о неисправности, которая не позволила быстро отцепить тягач от лайнера.