Россия получила заказы на девять атомных станций малой мощности

Цивилев отметил, что Россия готова делиться технологиями в сфере энергетики со странами Африки. Одним из основных направлений сотрудничества он назвал атомную генерацию. Сейчас российская сторона уже реализует проект АЭС «Эль-Дабаа» в Египте. Министр также обратил внимание на опыт эксплуатации плавучей атомной станции. «Для многих стран это удобное решение», – сказал он, отметив, что станция мощностью 110 МВт может обеспечивать потребителей электроэнергией в том числе в плавучем исполнении.