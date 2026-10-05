Россия получила заказы на девять атомных станций малой мощности
Россия получила заказы на девять атомных электростанций малой мощности, заявил министр энергетики Сергей Цивилев в интервью RT. По его словам, производство таких станций уже поставлено на поток, при этом интерес к российским технологиям продолжают проявлять зарубежные заказчики.
Цивилев отметил, что Россия готова делиться технологиями в сфере энергетики со странами Африки. Одним из основных направлений сотрудничества он назвал атомную генерацию. Сейчас российская сторона уже реализует проект АЭС «Эль-Дабаа» в Египте. Министр также обратил внимание на опыт эксплуатации плавучей атомной станции. «Для многих стран это удобное решение», – сказал он, отметив, что станция мощностью 110 МВт может обеспечивать потребителей электроэнергией в том числе в плавучем исполнении.
29 сентября гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном предложил Еревану проекты новых атомных энергоблоков большой, средней и малой мощности. Стороны также обсудили продление эксплуатации действующей Армянской АЭС до 2036 г. По словам Лихачева, первый этап соответствующих работ уже завершен, а станция получила разрешение на дальнейшую эксплуатацию энергоблока.
18 августа Лихачев сообщил о планах начать строительство АЭС малой мощности в Мьянме в 2027 г. Проект предполагает использование модулей с реакторами РИТМ-200 и позволяет создавать станции мощностью от 110 до 330 МВт.
5 июня президент Танзании Самия Сулуху Хасан сообщила, что страна обсуждает с Россией строительство малых АЭС. По ее словам, технология малых модульных реакторов рассматривается для долгосрочного развития энергетики страны. В мае Россия также предложила Бразилии плавучие АЭС малой мощности для энергоснабжения прибрежных территорий.