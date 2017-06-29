Европа обогнала Азию по слияниям и поглощениям

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Одна из крупнейших сделок в этом году в Европе – покупка испанского оператора платных дорог Abertis (на фото) итальянским конкурентом Atlantia за 16,3 млрд евро Pau Barrena / Bloomberg

Европа впервые за три года вышла на второе место по объему слияний и поглощений, обогнав Азиатско-Тихокеанский регион в первой половине 2017 г. Но она отстает по этому показателю от США несмотря на снижение активности американских компаний.