Европа обогнала Азию по слияниям и поглощениям
Экономика и предпринимательская уверенность в Старом свете на подъеме
- Алексей Невельский
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Одна из крупнейших сделок в этом году в Европе – покупка испанского оператора платных дорог Abertis (на фото) итальянским конкурентом Atlantia за 16,3 млрд евро
Pau Barrena / Bloomberg
Европа впервые за три года вышла на второе место по объему слияний и поглощений, обогнав Азиатско-Тихокеанский регион в первой половине 2017 г. Но она отстает по этому показателю от США несмотря на снижение активности американских компаний.
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