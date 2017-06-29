Мировая экономика

Европа обогнала Азию по слияниям и поглощениям

Экономика и предпринимательская уверенность в Старом свете на подъеме

Европа впервые за три года вышла на второе место по объему слияний и поглощений, обогнав Азиатско-Тихокеанский регион в первой половине 2017 г. Но она отстает по этому показателю от США несмотря на снижение активности американских компаний.

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