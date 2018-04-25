Бумажные чеки готовятся заменить электронными

Это золотая жила для банков: к ним стекутся данные обо всех тратах клиентов

Статья опубликована в № 4555 от 25.04.2018 под заголовком: Банки получат чек в подарок

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Закон разрешает передавать чеки покупателю в электронном виде, в нем заложена и возможность отказаться от печати чека, указывает представитель розничной сети «Лента» Евгений Разумный / Ведомости

Россияне, расплатившиеся картой любой платежной системы, смогут получать кассовый чек в личный кабинет банка. Сервис тестируют Национальная система платежных карт (НСПК, оператор национальной платежной системы «Мир») и банк «Тинькофф», рассказали «Ведомостям» их представители. В личном кабинете чеки появятся уже с апреля 2018 г., для мобильного приложения сервис заработает осенью.

Сейчас покупатель может получить электронный чек, если оставит номер телефона, адрес электронной почты или отсканирует QR-код с чека. Программа, разработанная НСПК, этого не требует. Она привязывает кассу к эквайринговому терминалу торговой точки, сообщают НСПК и «Тинькофф», и чек направляется в личный кабинет покупателя.

Закон разрешает передавать чеки покупателю в электронном виде, в нем заложена и возможность отказаться от печати чека, указывает представитель розничной сети «Лента» (компания идею поддерживает). Такой сервис не окажет существенного влияния на работу X5 Retail Group, уверен представитель компании.

Торговые точки не участвуют в проекте, рассказывает директор по развитию «Первого ОФД» (единственный оператор фискальных данных, ОФД, участвующий в проекте) Максим Ларькин: покупатель дает поручение банку на обработку чеков из разных торговых точек, а разрешение торговой точки получать не нужно.

Покупатель, кроме того, автоматически получает кэшбэк, продолжает Ларькин, но кэшбэк возможен, только если чек прошел проверку Федеральной налоговой службы (ФНС; с июля 2017 г. магазины онлайн передают информацию о розничных расчетах налоговикам), и, получается, покупатель вовлекается в процесс проверки чеков, что стимулирует бизнес выходить из серой зоны.

Плюсы есть и для банков – они получат удобный инструмент для анализа предпочтений клиентов, пишут НСПК и «Тинькофф». Сейчас банки могут видеть только категории транзакций, например «супермаркеты», «фастфуды», «кинотеатры», объясняет начальник управления развития электронной коммерции Бинбанка Алексей Соловей: «Сбор и анализ детальной информации поможет банкам глубже изучать потребности аудитории, а значит, делать более точные и адресные предложения».