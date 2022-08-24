Газета
Экономика

Мантуров допустил возможность расширения торговли с Китаем

Ведомости

Россия видит возможности для существенного расширения номенклатуры поставок в торговле с Китаем, заявил зампред правительства – министр промышленности и торговли Денис Мантуров на заседании подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Участие во встрече в онлайн-формате принял секретарь партийного комитета министерства промышленности и информатизации Китая Цзинь Чжуанлун, обсуждение было посвящено вопросам сотрудничества в значимых областях. «Основной вклад в развитие двусторонней торговли, безусловно, вносит промышленная продукция. Ее доля в товарообороте сейчас составляет около 55%, и мы видим возможности существенно расширить номенклатуру поставок, причем в обе стороны», – отметил Мантуров.

5 августа глава МИД КНР Ван И сообщил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что в Китае выразили желание усилить стратегическое сотрудничество с Россией после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Китайский дипломат также отметил, что позиция Москвы в вопросе Тайваня показывает «высокий уровень» российско-китайских отношений. По его словам, Россия и Китай «вместе отстаивают равноправие и справедливость в мире».

15 августа председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил спикера парламента КНР Ли Чжаньшу приехать с официальным визитом в Россию в сентябре 2022 г. В нижней палате парламента отмечали, что он также может посетить и Восточный экономический форум во Владивостоке.

По словам директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского, сотрудничество между Россией и Китаем «растет колоссальными темпами». Товарооборот России и КНР в январе – июле 2022 г. увеличился на 29% в годовом исчислении, до $97,7 млрд, сообщило ранее Главное таможенное управление КНР. Экспорт Китая в Россию за тот же период увеличился на 5,2% до $36,3 млрд. Импорт России в Китай – на 48,8% (до $61,45 млрд). Российские и китайские власти договорились довести объем двусторонней торговли до $200 млрд в год.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных