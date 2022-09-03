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Reuters: Siemens не участвует в осмотре поврежденной турбины «Северного потока»

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Компания Siemens Energy по состоянию на 00:00 мск 3 сентября не получала от «Газпрома» заказов на проведение работ по техническому обслуживанию газопровода «Северный поток», сообщает Reuters со ссылкой на представителя немецкой компании.

Он также заявил, что компания имеет возможность выполнить заказ.

Ранее «Газпром» сообщил, что Siemens участвует в ремонтных работах агрегата для газопровода «Северный поток», обнаруживает неисправности и готова их устранять, однако «ремонтировать негде».

31 августа «Газпром» остановил единственный газоперекачивающий агрегат, который работает на компрессорной станции «Портовая», из-за планового ремонта. Прокачку планировалось возобновить 3 сентября, однако «Газпром» полностью остановил работу газопровода из-за неисправности, найденной в турбине в ходе проведения регламентных работ.

В «Газпроме» рассказали, что работу газопровода полностью остановили после проведения технического обслуживания газоперекачивающего агрегата (ГПА) Trent 60 на КС «Портовая». При проведении регламентных работ совместно с представителями Siemens на агрегате была выявлена утечка масла на клеммах, кабельных соединениях и в других местах.

В «Газпроме» тогда отметили, что Ростехнадзор предупредил компанию о том, что выявленные неисправности не позволяют «обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя», в связи с чем необходимо приостановить его работу.

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Подобные утечки масла были обнаружены ранее на нескольких других ГПА, которые сейчас также находятся в простое, поскольку в Siemens сообщили, что устранение утечек возможно только в условиях ремонтного предприятия.

В середине июня поставки газа по газопроводу уменьшились до 40%. Это случилось из-за того, что компания Siemens не смогла вернуть отремонтированную турбину из Канады. Проблема с возвращением «Газпрому» турбины не раз становилась причиной сокращения поставок газа по «Северному потоку». Уже в конце июля прокачка газа сократилась еще на 20%.

В результате переговоров с Германией Оттава согласилась передать все шесть турбин, проходящих техническое обслуживание в Монреале, «Газпрому» и отправила одну из них в ФРГ. Однако турбину так и не принял «Газпром» из-за юридической неопределенности. В Германии утверждают, что турбина готова к отправке. В начале августа канцлер страны Олаф Шольц заявил, что Россия может забрать ее в любой момент, для этого необходимо только ее участие.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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