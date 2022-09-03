Reuters: Siemens не участвует в осмотре поврежденной турбины «Северного потока»

В результате переговоров с Германией Оттава согласилась передать все шесть турбин, проходящих техническое обслуживание в Монреале, «Газпрому» и отправила одну из них в ФРГ. Однако турбину так и не принял «Газпром» из-за юридической неопределенности. В Германии утверждают, что турбина готова к отправке. В начале августа канцлер страны Олаф Шольц заявил, что Россия может забрать ее в любой момент, для этого необходимо только ее участие.