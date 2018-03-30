Получить привилегии от ВТБ станет сложнее

В обновленной «Привилегии» прогрессивная шкала начисления карточных бонусов: их количество будет расти вместе с тратами Андрей Гордеев / Ведомости

ВТБ обновляет модель обслуживания привилегированных клиентов. Со 2 апреля получить пакет «Привилегия» бесплатно можно при выполнении одного из трех условий: обладать в ВТБ активами под управлением от 2 млн руб., получать на карту банка зарплату от 200 000 руб. в месяц или проводить операций по ней от 100 000 руб. ежемесячно. Сейчас достаточно зарплаты 120 000 руб. и операций по карте от 55 000 руб.

Если ни одно из этих условий не соблюдается, за привилегии от ВТБ придется заплатить: 5000 руб. в месяц вместо нынешних 2500 руб. Для тех, кто выполняет условия нерегулярно, пакет становится платным в те месяцы, когда не соблюдается ни одно из трех условий.

Взамен обладателям пакета «Привилегия» банк обещает индивидуальное обслуживание без очередей, бонусы и специальные продукты. Помимо банковских услуг пакет предполагает проход в VIP-залы аэропортов: два в месяц при остатках на счетах и вкладах от 2 млн руб., восемь – от 5 млн руб.

«В премиальном сегменте клиентам важнее всего набор дополнительных сервисов и привилегий – это консьерж-сервис, возможность приобрести товары на закрытых распродажах, priority pass, отмена комиссии за снятие наличных», – подтверждает вице-президент банка «Восточный» Екатерина Тутон. Отдельное внимание такие клиенты обращают на наличие персонального менеджера банка и обслуживание в специализированных VIP-отделениях, добавляет она.

Премиум-клиенты смогут открывать специальные вклады. Среди них – «Выгодный привилегия» с максимальной ставкой 6,6% годовых при открытии онлайн на срок до полугода. Минимальная сумма – 700 000 руб. Правда, сейчас получить такую же ставку может любой клиент – по вкладу «Выгодный» по акции (минимальное вложение – 30 000 руб.). Это временное явление, объясняет старший вице-президент ВТБ Павел Кудрявцев: когда акция закончится, условия для клиентов «Привилегии» станут выгодней, чем для рядовых вкладчиков. Когда это произойдет, он не сказал. Акция бессрочна, и банк может прекратить ее действие в любой момент.

За последний год ВТБ не первый раз ужесточает требования для тех, кто хочет получать привилегированный пакет бесплатно, напомнил Кудрявцев: до середины 2017 г. «Привилегию» получали, например, те, кто брали в банке ипотеку на сумму от 3 млн руб.

Какие бывают привилегии

В обновленной «Привилегии» прогрессивная шкала начисления карточных бонусов: их количество будет расти вместе с тратами. «Кроме того, бонусы будут начисляться по всем картам клиента, а не одной», – отмечается в сообщении ВТБ. В новом пакете клиент сможет выбирать бонусную категорию («Путешествия», «Авто», «Рестораны», «Коллекция», кэшбэк, «Сбережения»), при желании меняя ее каждый месяц. У нынешних владельцев пакета бонусы остаются прежними.

Со 2 апреля максимальное вознаграждение по «Привилегии» можно будет получить при ежемесячных операциях на сумму от 150 000 руб. В категории кэшбэк ВТБ будет возвращать 2,2% на все покупки, в категории «Путешествия» – 5% милями, в «Авто» и «Рестораны» – кэшбэк по 12%. Бонусы по программе «Коллекция» составят 5%. Бонус по программе «Сбережения» – дополнительные 2% годовых по накопительному счету.

Сейчас клиенты «Привилегии» получают до 4% с трат, связанных с путешествиями, и 1,3% бонусов «Коллекция».

Вместе с привилегиями по категориям карточный клиент получает процент на остаток по мастер-счету (виртуальный счет, необходимый клиентам ВТБ для проведения транзакций) – 6% (кроме категории «Сбережения»), а также бесплатные снятия средств и переводы на сумму до 250 000 руб. в месяц.

Новая предельная сумма возврата в месяц по каждой категории – 20 000 руб.

Дело не в бонусах

За счет повышенных бонусов и улучшенного обслуживания ВТБ планирует увеличить клиентскую базу на 18% до 500 000 человек к 2019 г., а их активы под управлением – на 54% до 1,8 трлн руб., говорит Кудрявцев.

Но основной ценностью, по его словам, должны стать не бонусы, а персональный менеджер. Сколько менеджеров потребуется для индивидуального обслуживания, банк не уточнил, но увеличивать их количество пока не планируется.

Планы у банка достаточно агрессивны, но в целом достижимы, полагает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов: «ВТБ – крупный госбанк, что может быть привлекательным для клиентов. Они могут перейти туда из более мелких банков или из массового сегмента – не все его клиенты знают, что подходят под критерии премиум-обслуживания».

Как не платить за привилегии

«Новый порог входа в премиум-сегмент ВТБ несколько выше, чем в среднем по рынку, но это отражает тенденцию: одна из проблем премиального банковского обслуживания в России сейчас в том, что им пользуется много «непрофильных» клиентов – с небольшими остатками на счетах или оборотами. Работа с такими клиентами банкам невыгодна», – говорит Грибанов. Такая ситуация возникла из-за того, что раньше банки активно вовлекали клиентов в премиум-сегмент, из-за чего несколько снижали требования, объясняет он.

В Сбербанке пакет «Сбербанк премьер» можно получить бесплатно при наличии на счете, вкладе или карте 2,5 млн руб. в Москве и 1,5 млн руб. – для жителей регионов. Иначе пакет будет стоить 2500 руб. с третьего месяца использования. Сейчас у Сбербанка более 270 000 премиальных клиентов, говорит его представитель.

Для бесплатного пользования пакетом «Максимум+» Альфа-банка достаточно тратить в месяц с карты от 50 000 руб., держать на счетах 1 млн руб. или получать зарплату в размере 250 000 руб. на карту Альфа-банка. Чтобы бесплатно получить премиум-пакет Райффайзенбанка (Premium direct), надо соблюсти одно из трех условий: тратить по картам банка от 75 000 руб. в месяц , хранить на счетах от 500 000 руб. и одновременно тратить 25 000 руб. с карты в месяц либо держать на счетах от 1 млн руб.

В России 1,3-1,5 млн состоятельных клиентов, по оценке ВТБ. В эту категорию госбанк относит людей с месячным доходом от 120 000 руб. Основная целевая аудитория «Привилегии» – те, кто в месяц получают 150 000 руб. в регионах или 200 000 руб. в Москве, всего таких, по оценке банка, 400 000 человек.