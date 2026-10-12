Итоги торгов на Мосбирже 12 октября

Итоги торгов на Мосбирже 12 октябряИндекс поднялся на новостях о дизельной сделке между Россией и США
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в понедельник, 12 октября, вырос на 3,12% до 2393,83 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС увеличился на 4,34% и составил 898,65 пункта.
Лидерами роста в понедельник стали бумаги VK (+6,3%), «Алросы» (+5,7%), «Полюса» (+4,98%), «Интер РАО» (+3,75%) и Х5 (+3,08%). В аутсайдерах оказались бумаги «Новатэка» (-3,22%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (-2,07%), а также бумаги «Циана» (-1,97%), «Лукойла» (-1,92%) и «Яндекса» (-1,92%).
Курс юаня на Московской бирже снизился на 17 коп. до 12,51 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 83,92 руб. (-0,99 руб.). Официальный курс евро составил 94,04 руб. (-0,94 руб.). Цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 1,98% до $106,79/барр. Ноябрьский фьючерс на нефть WTI подорожал на 2,08% до $93,76/барр.
Индекс Мосбиржи в понедельник поднялся к 2400 пунктам на новостях о том, что Россия и США заключили дизельную сделку, говорит эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. К тому же Дональд Трамп заявил о начале энергетического перемирия между РФ и Украиной, указывает он. Покупательский настрой также поддержал рост цен на нефть, добавляет аналитик.
Вместе с тем рубль укрепился, страны ЕС утвердили 22-й пакет антироссийских санкций, а атаки на отечественную инфраструктуру продолжились, перечисляет Смирнов. Кроме того, пятничные данные Росстата показали рост потребительских цен в сентябре на 0,35%, что выше консенсус-прогноза аналитиков, ожидавших +0,27%, отмечает он. По словам зампредседателя ЦБ Алексея Заботкина, во втором полугодии 2026 г. замедление инфляции прервалось на фоне выбытия мощностей экономики из-за атак БПЛА.
Цены на нефть снова растут, продолжает Смирнов: котировки подогреваются нестабильностью на Ближнем Востоке и непогодой в районе Мексиканского залива, где из-за урагана Исайя приостановлено более 60% нефтедобычи, также не работают НПЗ.
Новости о дизельной сделке с США поддержали рубль – геополитическая премия в курсе сократилась, указывает Смирнов. Высокие цены на нефть также поддерживают сентимент в отношении рублевых активов, добавляет он. При этом растущий спрос импортеров на валюту в целом балансируется притоком экспортной выручки, сформированной по нефтяным котировкам конца лета, отмечает эксперт.
Несмотря на отдельные позитивные новости, геополитическая неопределенность остается высокой, в частности по вопросу возобновления мирных переговоров по Украине, отмечает Смирнов. По его оценке, индекс Мосбиржи может консолидироваться в области 2300–2400 пунктов. Его ожидания по курсу рубля на ближайшую перспективу: доллар – 83–85 руб., юань – 12,45–12,65 руб.
С 13 октября на рынке США начнется сезон квартальных отчетностей, в числе первых результаты представят крупнейшие банки. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков LSEG, прибыль компаний S&P 500 за III квартал могла вырасти на 30,6% г/г. ОПЕК опубликует во вторник ежемесячный отчет. На российском рынке «Новатэк» раскроет операционные результаты за III квартал, акционеры ПИК рассмотрят делистинг акций, а акции «Газпром нефти» очистятся от дивидендов.