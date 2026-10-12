Итоги торгов на Мосбирже 12 октября

Индекс Мосбиржи в понедельник поднялся к 2400 пунктам на новостях о том, что Россия и США заключили дизельную сделку, говорит эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. К тому же Дональд Трамп заявил о начале энергетического перемирия между РФ и Украиной, указывает он. Покупательский настрой также поддержал рост цен на нефть, добавляет аналитик.