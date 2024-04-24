Минфин разместил ОФЗ на 75,78 млрд рублей
Минфин России разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска № 26243RMFS с датой погашения 19 мая 2038 г. на 75,783 млрд руб. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Минфина.
По итогам размещения объем спроса составил 108,16 млрд руб., выручка от размещения – 61,936 млрд руб. Цена отсечения составляет 77,9025% от номинала, доходность по цене отсечения составляет 13,75% годовых. При этом средневзвешенная цена находится на уровне 77,9419% от номинала, средневзвешенная доходность составляет 13,75% годовых.
17 апреля Минфин разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска № 26207RMFS с датой погашения 3 февраля 2027 г. на 8,944 млрд руб.
10 апреля Минфин разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска №26244RMFS с датой погашения 15 марта 2034 г. на 50,712 млрд руб.
3 апреля Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска № 26242RMFS с датой погашения 29 августа 2029 г. на 54,759 млрд руб.
По итогам марта ведомство разместило ОФЗ на 247 млрд руб., все с постоянным купонным доходом. Как сообщал Центробанк России, в марте основными покупателями облигаций федерального займа стали банки и некредитные финансовые организации (НФО) в рамках доверительного управления.