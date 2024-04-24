Минфин разместил ОФЗ на 75,78 млрд рублей

По итогам размещения объем спроса составил 108,16 млрд руб., выручка от размещения – 61,936 млрд руб. Цена отсечения составляет 77,9025% от номинала, доходность по цене отсечения составляет 13,75% годовых. При этом средневзвешенная цена находится на уровне 77,9419% от номинала, средневзвешенная доходность составляет 13,75% годовых.