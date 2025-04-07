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Индекс гонконгской биржи Hang Seng к закрытию торгов упал на рекордные 13%

Ведомости

Ключевой индекс гонконгской фондовой биржи Hang Seng к закрытию торгов упал до 13,22% на фоне снижения биржевых индексов всех азиатских рынков.

На открытии торгов индекс Hang Seng к закрытию упал на 3021,51 пункта (13,22%) и стал равен 19 828,30.

Индекс Hang Seng China Enterprises (HSCEI) опустился на 1157,42 пункта (13,75%) до 7262,72. Индекс Hang Seng Tech снизился на 911,75 пункта (17,16%) до 4401,51 пункта.

По словам эксперта по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрея Смирнова, основная причина падения – торговая война и ее эскалация. Ответные меры ряда крупных игроков (Китай, ЕС) обостряют конфронтацию и усугубляют положение. Каждое повышение тарифа ведет к усилению ожиданий мировой рецессии ввиду дестабилизации торговых связей и невозможности синергии. Например, JP Morgan повышает вероятность рецессии до 60%, а Goldman – до 45%, сказал он.

В первую очередь на тарифы отреагировали рынки США. По словам эксперта, теперь по эффекту домино снижение идет по рынкам других стран. Российский рынок акций также снижается. Бенчмарк безостановочно падает с 19 марта, за это время он потерял примерно 14,6%, а с начала года – 3,51%.

«Глубина кризиса становится полностью ясна только после его наступления. Однако, если учитывать стоимость азиатских рынков по мультипликаторам, то глубина их падения не вызывает такого опасения, как потенциал падения американских рынков», – рассказал «Ведомостям» эксперт.

В текущем темпе рынки не будут падать долго, добавил Смирнов. По его словам, на горизонте одного-двух месяцев будет найдено локальное дно, пробой которого потребует еще большего ухудшения фундаментальных факторов.

Падение рынков по всему миру связано в том числе с новой тарифной политикой США. 2 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о введении тарифов в отношении 183 стран и территорий. 4 апреля Китай сообщил о введении ответных пошлин против США в размере 34% на весь импорт из страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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