Индекс гонконгской биржи Hang Seng к закрытию торгов упал на рекордные 13%

В первую очередь на тарифы отреагировали рынки США. По словам эксперта, теперь по эффекту домино снижение идет по рынкам других стран. Российский рынок акций также снижается. Бенчмарк безостановочно падает с 19 марта, за это время он потерял примерно 14,6%, а с начала года – 3,51%.