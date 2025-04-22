Индекс Мосбиржи превысил 3000 пунктов впервые с 1 апреля

Согласно условиям президента Путина, которые он озвучил летом 2024 г., Украина должна покинуть подконтрольные ей территории ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей. The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщила, что США могут предложить на переговорах с Украиной и ЕС, которые пройдут в Лондоне 23 апреля, признать Крым российской территорией. Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что Киев не признает Крым российским.