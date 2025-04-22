Индекс Мосбиржи превысил 3000 пунктов впервые с 1 апреля
Индекс Мосбиржи (IMOEX2) на вечерней сессии 22 апреля превысил уровень 3000 пунктов, следует из данных на сайте площадки. По состоянию на 21:11 мск индекс достигал максимума в 3000,98 пункта (+2,5%).
Последний раз индекс Мосбиржи находился на уровне 3000 пунктов 1 апреля. После этого котировки начали падать. Как говорил «Ведомостям» инвестстратег «Гарда капитала» Александр Бахтин, падение началось с последнего разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Путина – из его итогов стало ясно, что оптимизм инвесторов по поводу немедленного перемирия был необоснован.
Сейчас индекс площадки растет на фоне публикации Financial Times. Вечером 22 апреля газета со ссылкой на источники сообщила, что Россия якобы предложила остановить боевые действия на нынешней линии фронта. Официально российские власти о подобном предложении не сообщали.
Согласно условиям президента Путина, которые он озвучил летом 2024 г., Украина должна покинуть подконтрольные ей территории ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей. The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщила, что США могут предложить на переговорах с Украиной и ЕС, которые пройдут в Лондоне 23 апреля, признать Крым российской территорией. Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что Киев не признает Крым российским.