Путин отправил в отставку омского губернатора Назарова

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Президент Владимир Путин 9 октября принял отставку губернатора Омской области Виктора Назарова. Как сообщает сайт Кремля, тот 6 октября подал заявление о досрочном уходе «по собственному желанию». Врио руководителя региона назначен Александр Бурков, замруководителя думской фракции «Справедливая Россия», член комитета по жилищной политике и ЖКХ. Президент уже провел с Бурковым рабочую встречу.
Политолог Евгений Минченко отметил, что Бурков стал еще одним профессиональным политиком, который назначен на пост губернатора: «С 1994 г. участвует в выборах. Был кандидатом в губернаторы Свердловской области в 1999 г. и даже выходил во второй тур. Главный политический менеджер «Справедливой России».
Выбор сделан случайно, видимо, было решено вернуть «Справедливой России» регион, считает политолог Михаил Виноградов. В феврале 2016 г. в отставку был отправлен губернатор Забайкальского края Константин Ильковский, который до этого был депутатом Госдумы от «Справедливой России». «Фамилия Буркова уже звучала с прицелом на самые разные регионы. Неожиданность в том, что оппозиционная партия получила регион со столицей в городе-миллионнике, потому что Чита, Смоленск, Орел - не города-миллионники. В случае Орла коммунистам сохранили статус-кво, назначив вместо коммуниста Вадима Потомского Андрея Клычкова. А в случае Омска эсерам вернули то, что у них отняли в Забайкальском крае, и подтвердили, что они по-прежнему в строю», - говорит Виноградов.
Буркову 50 лет, он родился в Свердловской области и возглавляет региональное отделение «Справедливой России». Сейчас он является секретарем президиума центрального совета партии по вопросам организации и проведения избирательных кампаний. Он был депутатом Госдумы 5-го, 6-го и 7-го созывов.
По образованию Бурков - инженер-теплоэнергетик и успел поработать в Свердловске по специальности. В начале 1990-х он трудился в Рабочем центре экономических реформ при правительстве России. В 1994 г. прошел на региональных выборах в Свердловскую облдуму, а год спустя стал вице-премьером в областном правительстве. В 1999 г. он прошел во второй тур губернаторских выборов как лидер регионального Совета движения трудящихся за социальные гарантии «Май». В этом же году он возглавил избирательный блок «Мир, труд, май», который участвовал в выборах в Госдуму. В 2007 г. он вступил в партию «Справедливая Россия: родина / пенсионеры / жизнь».
Единоросс Виктор Назаров руководил Омской областью пять лет. О том, что именно с него может начаться волна отставок губернаторов осенью 2017 г., в начале сентября сообщали источники «Дождя». По их данным, в Москве считают, что Назаров не способен подготовить регион к президентским выборам 2018 г. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тогда а отметил, что это сообщение «похоже на обычную утку».
Затем Назаров попал в новом рейтинге экспертов «Минченко консалтинга» в группу губернаторов, чья отставка наиболее вероятна. Вероятность отставки чиновников аналитики высчитывали по совокупности критериев, среди которых - уровень поддержки в ближайшем окружении Путина. По 6 баллов из 27 возможных набрали Назаров, губернатор Мурманской области Марина Ковтун и руководитель Алтайского края Александр Карлин. Меньше оказалось только у глав Калмыкии Алексея Орлова (4 балла) и губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого (5 баллов).
2 октября о том, что Назаров попрощался с подчиненными и сообщил им о скорой отставке, сообщил Om1.ru со ссылкой на источники, близкие к властным кругам. Пресс-секретарь Назарова Юлия Соколенко тогда информацию об отставке губернатора опровергла.
В Омске расположен один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов «Газпром нефти» – Омский НПЗ. Его мощность 20,5 млн т. Выход светлых нефтепродуктов - 70,9%. Компания модернизирует НПЗ с 2008 г. Всего за девять лет «Газпром нефть» потратила на Омский НПЗ 300 млрд руб.
Заменимые губернаторы
Станислав Красильников / ТАСС
Президент Владимир Путин 7 февраля принял досрочную отставку главы Бурятии Вячеслава Наговицына, следует из указа, опубликованного на сайте Кремля. Ранее источники «Ведомостей» назвали имя Наговицына в числе семи губернаторов, об отставке которых может быть объявлено в ближайшее время
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Максим Стулов / Ведомости
Врио руководителя Бурятии назначен бывший замминистра транспорта Алексей Цыденов. Цыденов – ближайший соратник министра транспорта Максима Соколова, говорит собеседник "Ведомостей" в транспортной отрасли. Он родом из Читинской области
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Валерий Шарифулин / ТАСС
6 февраля пресс-служба Кремля обнародовала указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Пермского края Виктора Басаргина, который подал заявление по собственному желанию
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Сергей Портер / Ведомости
Врио губернатора Пермского края стал чиновник мэрии Москвы Максим Решетников. Решетников родился в Перми и начал там свою карьеру
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Дмитрий Астахов / ТАСС
Губернатор Новгородской области Сергей Митин (слева) объявил о досрочной отставке 13 февраля
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Донат Сорокин/ТАСС
В этот же день Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Новгородской области бывшего гендиректора Агентства стратегических инициатив Андрея Никитина
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Денис Гришкин / Ведомости
Губернатор Рязанской области Олег Ковалев объявил об уходе со своего поста 14 февраля
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Пресс-служба президента России /
Путин принял отставку Ковалева и назначил врио губернатора Рязанской области депутата Госдумы Николая Любимова. Единоросс Любимов родом из соседней Калуги, был главой города, председателем местного заксобрания и заместителем губернатора области. В Госдуме седьмого созыва входил в комитет по бюджету и налогам
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Игорь Подгорный / РИА Новости
Помимо перечисленных губернаторов среди тех, кто уйдет в отставку, источники «Ведомостей» назвали Александра Худилайнена (Карелия). 15 февраля он досрочно сложил полномочия и заявил, что не планирует идти на выборы
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Сергей Гунеев / РИА Новости
Временно исполняющим обязанности губернатора Карелии назначен директор Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков, сообщил сайт Кремля
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Екатерина Штукина / РИА Новости
Леонид Маркелов, 16 лет возглавлявший Марийскую республику, подал в отставку по собственному желанию 6 апреля. Спустя неделю его задержали по подозрению в получении взятки. По версии следствия, Маркелов через доверенное лицо получил от учредителя ОАО «Акашевская» более 235 млн руб. за покровительство и содействие в получении господдержки. Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу Марий Эл Маркелова до 12 июня. В суде Маркелов отверг обвинение в получении взятки. По его словам, после ухода с должности губернатора он собирался продолжить политическую деятельность
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Пресс-служба Президента России
Врио Марий Эл Путин назначил председателя Арбитражного суда Московской области Александра Евстифеева. Евстифеев работал в полпредстве Приволжского федерального округа с июня 2000 г. по январь 2002 г., когда полпредом был нынешний первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, а с конца 2003 г. делал карьеру в судебной системе
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Донат Сорокин / ТАСС
Под пристальным вниманием находится также Евгений Куйвашев (Свердловская область), сообщали источники «Ведомостей». 17 апреля Владимир Путин принял отставку губернатора Свердловской области и назначил его же временно исполняющим обязанности главы региона. Никто из губернаторов, ушедших в отставку ранее, не был назначен врио губернатора
13/28
Юрий Стрелец / РИА Новости
Новую серию отставок Путин открыл 25 сентября, когда утвердил уход губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Он получил пост спецпредставителя по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов
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PhotoXPress
Врио губернатора Самарской области до осенних выборов 2018 г. назначен делегированный Меркушкиным в Совет Федерации бывший мэр Самары Дмитрий Азаров. Азаров не может быть отнесен к классическим «молодым технократам», как принято позиционировать врио, назначенных в начале года: он работал мэром Самары и два года был в оппозиции Меркушкину, напоминает политолог Михаил Виноградов
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Григорий Соколов / РИА Новости
26 сентября президент принял досрочную отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. В отличие от Меркушкина, Шанцев не получил нового назначения. Причины отставки Шанцева – возраст (70 лет) и отсутствие влиятельных заступников на федеральном уровне, объясняет близкий к Кремлю человек. Прежде Шанцева поддерживал бывший глава администрации президента Сергей Иванов, но теперь такого ресурса у него не оказалось, говорит собеседник «Ведомостей»
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Максим Стулов / Ведомости
Врио губернатора Нижегородской области до новых выборов назначен первый замминистра промышленности Глеб Никитин. Никитин и сенатор Дмитрий Азаров близки к госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, отмечает близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей». В Минпромторге, где Никитин работал с 2012 г., велико влияние Чемезова, поясняет он
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Илья Копыл
Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский объявил об отставке 27 сентября. Он сообщил об этом на встрече с правительством региона. Спустя два дня Путин подписал указ об освобождении Толоконского от должности. Толоконский руководил Красноярским краем всего три года — с сентября 2014 г. До этого он четыре года работал полпредом президента в Сибирском федеральном округе и 10 лет (с 2000 по 2010 г.) был губернатором другого региона — Новосибирской области. На посту губернатора Красноярского края Толоконский прославился своими публичными вокальными выступлениями
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Александр Паниотов / РИА Новости
Врио губернатора Красноярского края назначен Александр Усс, известный еще по предвыборной губернаторской кампании 2002 г. – тогда губернаторское кресло занял Александр Хлопонин
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VK Игоря Кошина
Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина. Кошин подал заявление об отставке по собственному желанию досрочно
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Максим Стулов / Ведомости
Врио руководителя региона назначен замминистра экономического развития Александр Цыбульский
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Руслан Алибеков / NewsTeam / ТАСС
3 октября Путин принял отставку главы Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова по собственному желанию. Абдулатипов руководил Дагестаном больше четырех лет — с сентября 2013 г., до того несколько месяцев исполнял обязанности главы республики. Всенародных выборов губернатора в республике нет, его избирают депутаты народного собрания — за избрание Абдулатипова проголосовали 86 из 88 депутатов. Дагестан - один из сложнейших для управления регионов России из-за многообразия влиятельных национальных кланов
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Евгений Разумный / Ведомости
Преемник Абдулатипова Владимир Васильев - первый руководитель Дагестана из другого региона в постсоветской истории, он родился в 1949 г. в Клину. 68-летний Владимир Васильев занимает должность председателя фракции «Единой России» в Думе, куда он неоднократно избирался депутатом. До своего первого избрания в Думу в 2004 г. Васильев служил заместителем министра внутренних дел России
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Сергей Портер / Ведомости
Вечером 4 октября Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. В феврале 2012 г. Миклушевский стал врио губернатора Приморья после отставки Сергея Дарькина и с тех пор возглавлял регион
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Пресс-служба президента России
Исполняющим обязанности губернатора Приморского края назначен экс-гендиректор ФГУП «Росморпорт» Андрей Тарасенко
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Евгений Разумный / Ведомости
6 октября президент принял отставку нынешнего губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого по собственному желанию. Городецкий три срока был мэром Новосибирска, а в марте 2014 г. был назначен исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области
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вологда.рф
В этот же день Путин назначил врио губернатора Новосибирской области мэра Вологды Андрея Травникова. Травников родился в 1971 г. в Череповце Вологодской области, в 1992–2006 гг. работал на различных должностях на Череповецком металлургическом комбинате (ОАО «Северсталь»). В 2010 г. стал первым заммэра Череповца, в 2012 г. - заместителем губернатора Вологодской области. С ноября 2016 г. - заместитель полпреда президента в Северо-западном федеральном округе и мэр Вологды
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Владимир Смирнов / ТАСС
Также среди кандидатов «на выход» источники «Ведомостей» назвали Павла Конькова, губернатора Ивановской области. Пока что официальных подтверждений этому нет