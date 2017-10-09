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Власть

Путин отправил в отставку омского губернатора Назарова

Врио руководителя Омской области стал депутат-справедливоросс Александр Бурков

Президент Владимир Путин 9 октября принял отставку губернатора Омской области Виктора Назарова. Как сообщает сайт Кремля, тот 6 октября подал заявление о досрочном уходе «по собственному желанию». Врио руководителя региона назначен Александр Бурков, замруководителя думской фракции «Справедливая Россия», член комитета по жилищной политике и ЖКХ. Президент уже провел с Бурковым рабочую встречу.

Политолог Евгений Минченко отметил, что Бурков стал еще одним профессиональным политиком, который назначен на пост губернатора: «С 1994 г. участвует в выборах. Был кандидатом в губернаторы Свердловской области в 1999 г. и даже выходил во второй тур. Главный политический менеджер «Справедливой России».

Выбор сделан случайно, видимо, было решено вернуть «Справедливой России» регион, считает политолог Михаил Виноградов. В феврале 2016 г. в отставку был отправлен губернатор Забайкальского края Константин Ильковский, который до этого был депутатом Госдумы от «Справедливой России». «Фамилия Буркова уже звучала с прицелом на самые разные регионы. Неожиданность в том, что оппозиционная партия получила регион со столицей в городе-миллионнике, потому что Чита, Смоленск, Орел - не города-миллионники. В случае Орла коммунистам сохранили статус-кво, назначив вместо коммуниста Вадима Потомского Андрея Клычкова. А в случае Омска эсерам вернули то, что у них отняли в Забайкальском крае, и подтвердили, что они по-прежнему в строю», - говорит Виноградов.

Буркову 50 лет, он родился в Свердловской области и возглавляет региональное отделение «Справедливой России». Сейчас он является секретарем президиума центрального совета партии по вопросам организации и проведения избирательных кампаний. Он был депутатом Госдумы 5-го, 6-го и 7-го созывов.

По образованию Бурков - инженер-теплоэнергетик и успел поработать в Свердловске по специальности. В начале 1990-х он трудился в Рабочем центре экономических реформ при правительстве России. В 1994 г. прошел на региональных выборах в Свердловскую облдуму, а год спустя стал вице-премьером в областном правительстве. В 1999 г. он прошел во второй тур губернаторских выборов как лидер регионального Совета движения трудящихся за социальные гарантии «Май». В этом же году он возглавил избирательный блок «Мир, труд, май», который участвовал в выборах в Госдуму. В 2007 г. он вступил в партию «Справедливая Россия: родина / пенсионеры / жизнь».

Единоросс Виктор Назаров руководил Омской областью пять лет. О том, что именно с него может начаться волна отставок губернаторов осенью 2017 г., в начале сентября сообщали источники «Дождя». По их данным, в Москве считают, что Назаров не способен подготовить регион к президентским выборам 2018 г. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тогда а отметил, что это сообщение «похоже на обычную утку».

Затем Назаров попал в новом рейтинге экспертов «Минченко консалтинга» в группу губернаторов, чья отставка наиболее вероятна. Вероятность отставки чиновников аналитики высчитывали по совокупности критериев, среди которых - уровень поддержки в ближайшем окружении Путина. По 6 баллов из 27 возможных набрали Назаров, губернатор Мурманской области Марина Ковтун и руководитель Алтайского края Александр Карлин. Меньше оказалось только у глав Калмыкии Алексея Орлова (4 балла) и губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого (5 баллов).

2 октября о том, что Назаров попрощался с подчиненными и сообщил им о скорой отставке, сообщил Om1.ru со ссылкой на источники, близкие к властным кругам. Пресс-секретарь Назарова Юлия Соколенко тогда информацию об отставке губернатора опровергла.

В Омске расположен один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов «Газпром нефти» – Омский НПЗ. Его мощность 20,5 млн т. Выход светлых нефтепродуктов - 70,9%. Компания модернизирует НПЗ с 2008 г. Всего за девять лет «Газпром нефть» потратила на Омский НПЗ 300 млрд руб.

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