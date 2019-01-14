Генпрокуратура не поддержала законопроект о наказании за оскорбление власти

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Максим Стулов / Ведомости

Генпрокуратура вслед за Минкомсвязи не поддержала первоначальные редакции законопроектов об административном наказании за распространение в СМИ и интернете фейковых новостей и информации, выражающей в неприличной форме неуважение к госвласти. Об этом на расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике в понедельник заявила замначальника правового управления Генпрокуратуры Екатерина Артамонова. По мнению представителя надзорного ведомства, формулировки законопроекта носят технический характер и принятие решений будет невозможно без проведения лингвистических экспертиз, что потребует значительного времени. Поэтому в документе нет достаточных критериев для досудебной блокировки сайтов, а это, как полагает Артамонова, может повлечь необоснованное ограничение конституционных прав граждан на свободное распространение информации.

Директор департамента госполитики в области СМИ Минкомсвязи Екатерина Ларина поддержала позицию замминистра Алексея Волина, который ранее говорил «Ведомостям», что министерство не поддерживает законопроект о «неуважении к госорганам». По словам Лариной, ее ведомство не может поддержать законопроект в представленной редакции. К законопроекту о фейкньюс у Минкомсвязи тоже есть претензии, поскольку в нем недостаточно проанализирована возможность работы действующих механизмов. По мнению Лариной, нужно использовать судебный порядок блокировки информации, что позволит избежать расширительного толкования. Кроме того, полагает представитель Минкомсвязи, непонятно, как определять заведомую недостоверность новости и как это устанавливать быстро, поэтому данный законопроект сопряжен с рисками расширительного толкования. Невозможно себе представить, чтобы СМИ выпускали заведомо недостоверную информацию, отметила Ларина: «Мы все время говорим о том, что нам надо работать над повышением медиаграмотности населения. Что, дальше вводить ответственность за распространение слухов?»