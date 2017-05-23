Чулпан Хаматова зачитала обращение в поддержку Серебренникова и «Гоголь-центра»

Актриса Чулпан Хаматова зачитала коллективное обращение в поддержку режиссера и художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, сообщает «Дождь». Ранее театр призвал всех неравнодушных зрителей собраться у здания «Гоголь-центра».

«Кирилл Серебренников — один из самых ярких российских режиссеров, чьи заслуги признаны не только в России, но и по всему миру. Мы все знаем его как честного, порядочного и открытого человека. Работа талантливого руководителя и всего театра была прервана внезапным обыском. Мы выражаем слова поддержки нашим коллегам и надеемся, что следствие будет проходить объективно и справедливо, без излишней жестокости к лицам, которых коснулось расследование», — приводит телеканал слова Хаматовой. Как отмечает «Медуза», обращение подписали Олег Табаков, Евгений Миронов, Марк Захаров, Алла Демидова, Сергей Гармаш, Ксения Раппопорт, Виктория Толстоганова, Елизавета Боярская и др.

Труппа театра не стала отменять показа спектакля в связи со следственными действиями в «Гоголь-центре». «Мы восхищены решением наших коллег из "Гоголь-центра", которые, несмотря на масштаб действий сотрудников правоохранительных органов, не намерены отменять спектакли», – приводит «Интерфакс» слова Чулпан Хаматовой.

В Минкультуры России заявили, что не располагают информацией о ситуации вокруг «Гоголь-центра». Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России Андрей Малышев отметил, что министерство выделяло средства на проект «Платформа». «В период 2011-2014 гг. Минкультуры России ежегодно выделяло средства АНО "Седьмая студия" на проект "Платформа" в соответствии с постановлением правительства РФ №1191. Общая сумма финансирования составила 216,5 млн руб. Срок действия постановления правительства истёк в 2014 г. С этого времени средства на проект не выделялись», – приводит пресс-служба ведомства слова Малышева.