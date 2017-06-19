Антиигиловская коалиция сбила в Сирии самолет правительственной армии

Истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet антиигиловской коалиции, возглавляемой США, сбил в Сирии самолет армии Башара Асада, сообщает Reuters. Сбитый самолет был обстрелян в воскресенье во второй половине дня, когда выполнял в Ракке задание против интересов «Исламского государства» (запрещено в России), утверждают сирийские военные. Их заявление прозвучало в эфире сирийского государственного телевидения. Пилота пока не нашли. Военные предупредили, что инцидент будет иметь тяжелые последствия для борьбы с терроризмом.

Центральное командование назвало атаку на сирийский самолет «коллективной самозащитой. По словам американцев, таким образом военные защищали союзников по антиигиловской коалиции – бойцов Сирийских демократических сил, которых этот самолет атаковал в городе Табка. Нападение на повстанцев, по утверждению американцев, было совершено за два часа до атаки на самолет ВВС Сирии.

Перед ударом по сирийскому самолету коалиция связалась по телефону с российскими военными, передает Reuters. В заявлении Центрального командования подчеркивается, что коалиция не стремится воевать с сирийским режимом, российскими военными или их союзниками, но намерена защищать себя и своих партнеров от любых угроз.