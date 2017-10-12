Володин отменил визит депутатов в США из-за снятия российских флагов с дипучреждений

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отменил визит в США группы депутатов, которая должна была участвовать в Третьем ежегодном международном форуме в Нью-Йорке 26-30 октября. Об этом рассказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Толстой уточнил, что Володин принял такое решение после снятия российских флагов с дипломатических зданий России в США. Вице-спикер Госдумы напомнил, что эти здания являются собственностью России и флаг должен оставаться на здании.

«Я надеюсь, что США это решение пересмотрят и флаг вернется на свое место, на свое законное место. Никакого пересмотра статуса этой собственности, насколько я знаю, не было», - сказал Толстой.

11 октября российское посольство в США сообщило в Twitter, что в Сан-Франциско «украли» российские флаги со зданий закрытого ранее генконсульства. Американской стороне был направлен протест и требование вернуть государственные символы России. В госдепартаменте США ответили, что флаги не были убраны, они «были почтительно опущены» с «бывших российских консульских объектов в Сан-Франциско и благополучно хранятся в каждом из зданий».

Посол России в США Анатолий Антонов выступил с критикой в адрес действий американских властей, назвав их «недружественными». Посол потребовал «незамедлительно прекратить планомерный захват нашей собственности в США» и отметил, что такие шаги только усложняют диалог между двумя странами.

Представитель МИДа Мария Захарова охарактеризовала снятие флагов со зданий генконсульства России в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне как надругательство над государственным символом.