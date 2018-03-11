Ходорковский досрочно проголосовал на президентских выборах
Основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский досрочно проголосовал на выборах президента России. Он испортил бюллетень, поставив красной ручкой крестики против фамилий всех восьми кандидатов.
«Специально съездил на избирательный участок за 700 км, чтобы начать протестную акцию “Путин надоел”. Присоединяйтесь!» – написал Ходорковский в Twitter.
Ходорковский еще в октябре прошлого года призвал голосовать на выборах против Путина. Он опубликовал заявление, в котором предложил голосовать за любого приемлемого кандидата, а в случае его отсутствия – против всех, испортив бюллетень. «Важен факт отказа голосовать за заранее определенного победителя, а не факт отказа от своих гражданских прав», – считает Ходорковский.
Позже он призывал ЦИК отказать Путину в регистрации кандидатом в президенты. По его мнению, его регистрация невозможна, поскольку он находится у власти уже 17 лет. В ЦИК назвали это заявление давлением.
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На фото: сайт «Аэрофлота»